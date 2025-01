Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"88a022f7-f9fc-45b0-bd68-1e40098adfa3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A második helyre a Kutyapárt jelöltje futott be.","shortLead":"A második helyre a Kutyapárt jelöltje futott be.","id":"20250119_obuda-idokozi-onkormanyzati-valasztas-malinas-sandor-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88a022f7-f9fc-45b0-bd68-1e40098adfa3.jpg","index":0,"item":"087c65fa-bd6e-49de-8f31-1a003a4e3275","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_obuda-idokozi-onkormanyzati-valasztas-malinas-sandor-fidesz","timestamp":"2025. január. 19. 20:43","title":"A Fidesz jelöltje nyerte az időközi önkormányzati választást Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49e3eef-d29c-400c-b2bd-6155542ccb9c","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Rossz adatokat még rosszabbak követtek a magyar gazdaságban, a magyar kormány pedig úgy döntött, hogy most leírja azt, amit az EU diktál neki. Az autóipari beruházások továbbra sem állnak le, pedig egyre több jel mutat arra, hogy zsákutcába hajtottunk. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Rossz adatokat még rosszabbak követtek a magyar gazdaságban, a magyar kormány pedig úgy döntött, hogy most leírja azt...","id":"20250119_Es-akkor-gazdasag-osszefoglalo-eu-gdp-magyar-kopits-nagy-marton-hvg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e49e3eef-d29c-400c-b2bd-6155542ccb9c.jpg","index":0,"item":"d3349bce-fa95-4dd3-a821-e06d959f0e9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_Es-akkor-gazdasag-osszefoglalo-eu-gdp-magyar-kopits-nagy-marton-hvg-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 07:00","title":"És akkor a magyar kormány leírta, amit Brüsszel diktált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3848d23d-652b-469d-ac4f-f8046f783cd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy villanyfűtőgép gyulladt ki a Keleti egyik szerelővágányán, ami részben átterjedt egy mellette lévő mozdonyra.","shortLead":"Egy villanyfűtőgép gyulladt ki a Keleti egyik szerelővágányán, ami részben átterjedt egy mellette lévő mozdonyra.","id":"20250118_Videon-mutatja-a-pentek-esti-tuz-maradvanyait-a-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3848d23d-652b-469d-ac4f-f8046f783cd1.jpg","index":0,"item":"c06364b8-c63c-4523-8d36-eba17be9c2ff","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Videon-mutatja-a-pentek-esti-tuz-maradvanyait-a-MAV","timestamp":"2025. január. 18. 15:36","title":"Videón mutatja a péntek esti tűz maradványait a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f7b7cb-45bb-48b5-8c41-50c6fcaa8771","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdemes résen lenni: a négyes metrón eddig paradicsomos spagettit, croissant-t, camembert sajtot, görög salátát is kóstolhattak a szerencsések.","shortLead":"Érdemes résen lenni: a négyes metrón eddig paradicsomos spagettit, croissant-t, camembert sajtot, görög salátát is...","id":"20250118_negyes-metron-ebedeltet-utasokat-azsiai-sef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94f7b7cb-45bb-48b5-8c41-50c6fcaa8771.jpg","index":0,"item":"5eb3b95e-09ef-4539-bb41-718035e0a4dc","keywords":null,"link":"/elet/20250118_negyes-metron-ebedeltet-utasokat-azsiai-sef","timestamp":"2025. január. 18. 05:43","title":"Utasokat ebédeltet meg a budapesti metrón az ázsiai séf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25079c2f-ab48-4206-90b5-9df9d930244c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A sértett feljelentést tett.","shortLead":"A sértett feljelentést tett.","id":"20250118_Megpofoztak-a-Tisza-Part-onkenteset-az-Ors-vezer-teren-garazdasag-miatt-nyomoz-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25079c2f-ab48-4206-90b5-9df9d930244c.jpg","index":0,"item":"94d013aa-a15d-4680-83e8-ed53d1e51347","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Megpofoztak-a-Tisza-Part-onkenteset-az-Ors-vezer-teren-garazdasag-miatt-nyomoz-a-rendorseg","timestamp":"2025. január. 18. 13:57","title":"Megpofozták a Tisza Párt önkéntesét az Örs vezér téren, garázdaság miatt nyomoz a rendőrség, ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce37044f-75de-4d37-a5a9-ba0a2e5a6be9","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Hétfőn teszi le hivatali esküjét Donald Trump, ennek alkalmából felidézzük, hogyan alakult ki és színesedett évszázadokon át az új amerikai elnök beiktatásának ceremóniája, és hozott időnként szokatlan, rendkívüli és bizarr elemeket is.","shortLead":"Hétfőn teszi le hivatali esküjét Donald Trump, ennek alkalmából felidézzük, hogyan alakult ki és színesedett...","id":"20250119_amerika-elnoki-beiktatasok-menete-tortenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce37044f-75de-4d37-a5a9-ba0a2e5a6be9.jpg","index":0,"item":"a72b1c9a-173b-4cac-9b3d-698d9501313a","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_amerika-elnoki-beiktatasok-menete-tortenete","timestamp":"2025. január. 19. 18:10","title":"Az amerikai elnök, akinek menekülnie kellett a részeg dúvadak elől, és halálos betegséget kapott a saját beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5edb58-42e4-4014-ac5c-39256155c072","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baleset idején erős áramlatok és szokatlanul nagy hullámok voltak a vízen.","shortLead":"A baleset idején erős áramlatok és szokatlanul nagy hullámok voltak a vízen.","id":"20250119_dominika-lengyel-turista-vizbe-fulladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca5edb58-42e4-4014-ac5c-39256155c072.jpg","index":0,"item":"e0decd63-8e1e-45c2-8455-44f0c4c1f93a","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_dominika-lengyel-turista-vizbe-fulladas","timestamp":"2025. január. 19. 16:57","title":"Óceánba fulladt három lengyel turista Dominikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3cf9a5-d176-4405-98e0-7e0fcb5b1300","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hófehér apróság egyszerre aranyos és halálos.","shortLead":"A hófehér apróság egyszerre aranyos és halálos.","id":"20250118_hermelin-menyet-cuki-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a3cf9a5-d176-4405-98e0-7e0fcb5b1300.jpg","index":0,"item":"19120ea0-7bab-4db4-91a2-410aa0ad8259","keywords":null,"link":"/elet/20250118_hermelin-menyet-cuki-video","timestamp":"2025. január. 18. 06:42","title":"Megszelídítette a cuki hermelint, ami hálából leölt neki egy nyulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]