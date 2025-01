Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"029759d6-029e-440b-8248-5be1394b62e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombat hajnalban az izraeli kormány jóváhagyta a tűzszüneti megállapodást a Gázai övezetben és a túszalkut. A megállapodást 24 kormánytag támogatta, nyolc ellene szavazott.","shortLead":"Szombat hajnalban az izraeli kormány jóváhagyta a tűzszüneti megállapodást a Gázai övezetben és a túszalkut...","id":"20250118_Az-izraeli-kormany-jovahagyta-a-tuzszuneti-megallapodast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/029759d6-029e-440b-8248-5be1394b62e6.jpg","index":0,"item":"ac276f9c-fd13-4309-97f2-552ac510f560","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Az-izraeli-kormany-jovahagyta-a-tuzszuneti-megallapodast","timestamp":"2025. január. 18. 08:46","title":"Az izraeli kormány jóváhagyta a tűzszüneti megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10d17a0-4441-4a93-b887-1cfeb2f7a787","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium grafikonján látható, hogy az előző évekhez képest mind a magyar- mind a matematika felvételin elért pontszámok csökkentek. A magyar vizsga 11 éve nem volt ilyen nehéz. ","shortLead":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium grafikonján látható, hogy az előző évekhez képest mind a magyar- mind a matematika...","id":"20250119_AKG-kozponti-gimnaziumi-felveteli-irasbeli-matematika-magyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b10d17a0-4441-4a93-b887-1cfeb2f7a787.jpg","index":0,"item":"ec7ebeaa-90e2-4474-817b-94205e9a480d","keywords":null,"link":"/elet/20250119_AKG-kozponti-gimnaziumi-felveteli-irasbeli-matematika-magyar","timestamp":"2025. január. 19. 10:44","title":"Az AKG-ban már kijavították a felvételiket és láthatóan nehezebb volt az idei vizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: fogolydilemma, gyanúper, kétfaktoros, lósuttogó, frakkfbia.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi...","id":"20250119_Sosan-inni-a-gyumolcsteat-Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17e2c1fa-f927-4057-bf72-fc44fc2d7ded.jpg","index":0,"item":"43629c8d-4030-468f-b14c-e0baae3d5e2d","keywords":null,"link":"/360/20250119_Sosan-inni-a-gyumolcsteat-Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. január. 19. 17:30","title":"Sósan inni a gyümölcsteát – Az én hetem Lackfi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4baeea98-cd11-4e4b-8794-e759e2fadcc1","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Halogatják a megállapodást a műanyagok visszaszorításáról az ENSZ tagállamai, miközben egyre inkább átjárják környezetünket, sőt már szervezetünket is a mikroműanyagok. Sokszor meglepően nagy koncentrációban jelennek meg hazai vizeinkben, a szakértők aprólékosabb szennyvíztisztítást, nagyobb odafigyelést és egységes mérést szorgalmaznak, ami még a jövő zenéje. Addig maradnak a folyótakarítási akciók, amelyekből minden korábbinál többet szerveztek tavaly. Mind a műanyaggyártásnál, mind a folyótakarításnál kulcskérdés, hogy a forrásnál kellene kezdeni a munkát.","shortLead":"Halogatják a megállapodást a műanyagok visszaszorításáról az ENSZ tagállamai, miközben egyre inkább átjárják...","id":"20250118_mikromuanyag-muanyag-folyo-viz-tisza-folyotisztitas-muanyaggyujtes-pet-kupa-magosfa-szennyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4baeea98-cd11-4e4b-8794-e759e2fadcc1.jpg","index":0,"item":"aee041ed-8617-42aa-a9b3-0fb22ef8d3fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_mikromuanyag-muanyag-folyo-viz-tisza-folyotisztitas-muanyaggyujtes-pet-kupa-magosfa-szennyezes-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 20:00","title":"Szorgosan szedegetjük a folyókból, de sok állam nem akarja elengedni a műanyagokat, amelyek szép lassan az agyunkra mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7738178c-e92b-4a46-9a91-1363a9d29fa2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A román szélsőjobboldali jelölt testőrökkel és több száz hívével jelent meg a legfelsőbb bíróság előtt.","shortLead":"A román szélsőjobboldali jelölt testőrökkel és több száz hívével jelent meg a legfelsőbb bíróság előtt.","id":"20250117_birosag-Calin-Georgescu-uj-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7738178c-e92b-4a46-9a91-1363a9d29fa2.jpg","index":0,"item":"a8f39c65-beb6-4604-8420-8f14ec679227","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_birosag-Calin-Georgescu-uj-elnokvalasztas","timestamp":"2025. január. 17. 21:44","title":"Elbukott a bíróságon Calin Georgescu keresete, amit az elnökválasztás megismétlése ellen indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250119_los-angeles-tuzoltas-tengerviz-olivaolaj-hatasa-tuzogep-iphone-imessage-hiba-otthoni-hormonmero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562.jpg","index":0,"item":"c833b533-bec1-43fa-ae93-304851348477","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_los-angeles-tuzoltas-tengerviz-olivaolaj-hatasa-tuzogep-iphone-imessage-hiba-otthoni-hormonmero","timestamp":"2025. január. 19. 12:00","title":"Ez történt: Elmagyarázták, miért nem használják az óceán vizét a mindent elpusztító Los Angeles-i tűz oltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49e3eef-d29c-400c-b2bd-6155542ccb9c","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Rossz adatokat még rosszabbak követtek a magyar gazdaságban, a magyar kormány pedig úgy döntött, hogy most leírja azt, amit az EU diktál neki. Az autóipari beruházások továbbra sem állnak le, pedig egyre több jel mutat arra, hogy zsákutcába hajtottunk. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Rossz adatokat még rosszabbak követtek a magyar gazdaságban, a magyar kormány pedig úgy döntött, hogy most leírja azt...","id":"20250119_Es-akkor-gazdasag-osszefoglalo-eu-gdp-magyar-kopits-nagy-marton-hvg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e49e3eef-d29c-400c-b2bd-6155542ccb9c.jpg","index":0,"item":"d3349bce-fa95-4dd3-a821-e06d959f0e9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_Es-akkor-gazdasag-osszefoglalo-eu-gdp-magyar-kopits-nagy-marton-hvg-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 07:00","title":"És akkor a magyar kormány leírta, amit Brüsszel diktált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bár Majka új, politikai felhangú klipjének a pozitív szereplője még hasonlít is Magyar Péterre, ő nem ezt a labdát csapta le.","shortLead":"Bár Majka új, politikai felhangú klipjének a pozitív szereplője még hasonlít is Magyar Péterre, ő nem ezt a labdát...","id":"20250119_Magyar-Peter-ovatosan-rarepult-a-Majka-klipre-kerdest-intezett-Bindzsisztan-urahoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945.jpg","index":0,"item":"f3150094-b88a-4977-99f4-276a870a8bf7","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Magyar-Peter-ovatosan-rarepult-a-Majka-klipre-kerdest-intezett-Bindzsisztan-urahoz","timestamp":"2025. január. 19. 17:26","title":"Magyar Péter óvatosan rárepült a Majka-klipre és megmutatta, hogy Orbán számára már nincs jó választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]