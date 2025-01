Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"38d4d8e9-6af8-42bc-a88d-86d24c506845","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Nem csak tavasszal és nyáron kerülhet friss zöldség, gyümölcs az asztalra, a téli időszak is meglepően sokszínű ebből a szempontból.","shortLead":"Nem csak tavasszal és nyáron kerülhet friss zöldség, gyümölcs az asztalra, a téli időszak is meglepően sokszínű ebből...","id":"20250121_tel-vitamin-szezonalis-zoldseg-gyumolcs-termesztes-forras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d4d8e9-6af8-42bc-a88d-86d24c506845.jpg","index":0,"item":"588acadc-c9c5-4081-8201-160525d46ee5","keywords":null,"link":"/elet/20250121_tel-vitamin-szezonalis-zoldseg-gyumolcs-termesztes-forras","timestamp":"2025. január. 21. 05:31","title":"Hogyan juthatunk télen elég vitaminhoz természetes forrásból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5039db8-802a-4690-b98e-4fa3833b5bee","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Drágán kaphatnak hitelt azok a vállalkozások, amelyek nem termelnek exportra, az önkormányzatoknál adósságválság nem várható, de adósságuk nőhet, az agrárium fejlesztését pedig sosem késő elkezdeni – mondja Kementzey Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese. Interjú.","shortLead":"Drágán kaphatnak hitelt azok a vállalkozások, amelyek nem termelnek exportra, az önkormányzatoknál adósságválság nem...","id":"20250120_hvg-kementzey-ferenc-kkv-szektor-hitelezes-banki-verseny-tobbszereplos-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5039db8-802a-4690-b98e-4fa3833b5bee.jpg","index":0,"item":"c3959610-8e01-4381-9cca-45be257034a1","keywords":null,"link":"/360/20250120_hvg-kementzey-ferenc-kkv-szektor-hitelezes-banki-verseny-tobbszereplos-modell","timestamp":"2025. január. 20. 11:00","title":"Kementzey Ferenc, Raiffeisen-vezérhelyettes: Az utóbbi 15 évben ennyire soha nem kellett segítség a kkv-knak, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jegyezze meg a belépési adatait, mert hamarosan újból be kell lépnie az Erste mobilbankjába, a George-ba. Mutatjuk a fontos tudnivalókat.","shortLead":"Jegyezze meg a belépési adatait, mert hamarosan újból be kell lépnie az Erste mobilbankjába, a George-ba. Mutatjuk...","id":"20250120_erste-bank-netbank-george-ujraaktivalas-azonositok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"c3e61c59-01e2-478e-830e-0f85c053ac95","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_erste-bank-netbank-george-ujraaktivalas-azonositok","timestamp":"2025. január. 20. 08:03","title":"Az Erste minden ügyfele érintett: aki most nem lép, elveszítheti a hozzáférését a mobilbankjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fc49d2-54e4-4677-936e-05abc839b5a0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Lehet, hogy évtizedek óta nem volt ennyire szeszélyes elnöke az Egyesült Államoknak, ám az biztos, hogy a következő négy évben az útszélen végzi jóformán az összes régóta fennálló nemzetközi norma – figyelmeztet az amerikai lap két munkatársa, Laura King és Tracy Wilkinson a mai beiktatás előtt.","shortLead":"Lehet, hogy évtizedek óta nem volt ennyire szeszélyes elnöke az Egyesült Államoknak, ám az biztos, hogy a következő...","id":"20250120_Los-Angeles-Times-usa-trump-beiktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97fc49d2-54e4-4677-936e-05abc839b5a0.jpg","index":0,"item":"4e2fe84a-0fcc-4cc8-b1ee-676044512c7b","keywords":null,"link":"/360/20250120_Los-Angeles-Times-usa-trump-beiktatas","timestamp":"2025. január. 20. 07:30","title":"Los Angeles Times-elemzés: elragadtatás, kíváncsiság, öröm és rémület – latolgatja a világ, mire számíthat Trump újabb elnökségétől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbd0bec-a211-4eb2-b61e-7fcde011d0a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a Mazsihisznek, sem az EMIH-nek nincs információja a szeptemberben leállított projektről.","shortLead":"Sem a Mazsihisznek, sem az EMIH-nek nincs információja a szeptemberben leállított projektről.","id":"20250120_Sorsok-Haza-Mazsihisz-EMIH-holokauszt-emlekkozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbbd0bec-a211-4eb2-b61e-7fcde011d0a3.jpg","index":0,"item":"50ee31fb-f4d2-4ebe-92b4-96e08a849d13","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Sorsok-Haza-Mazsihisz-EMIH-holokauszt-emlekkozpont","timestamp":"2025. január. 20. 08:53","title":"Továbbra sem tudja senki, mi lesz a Sorsok Házával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00279779-e194-47cf-b96d-05e362648d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel négy kilométeres a torlódás.","shortLead":"Közel négy kilométeres a torlódás.","id":"20250120_Hat-auto-utkozott-M3-autopalya-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00279779-e194-47cf-b96d-05e362648d72.jpg","index":0,"item":"4945a07f-cb91-48e3-b04d-9d7e28aa58f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Hat-auto-utkozott-M3-autopalya-baleset","timestamp":"2025. január. 20. 08:06","title":"Hat autó ütközött az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928b2567-51c5-412f-b0ae-9fece1c6373c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ennek orvoslására a katonai logisztikából, ellátásból és karbantartástól vonnak el személyzetet.","shortLead":"Ennek orvoslására a katonai logisztikából, ellátásból és karbantartástól vonnak el személyzetet.","id":"20250119_orosz-ukran-haboru-szirszkij-letszamhiany-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/928b2567-51c5-412f-b0ae-9fece1c6373c.jpg","index":0,"item":"075442cb-d42e-4bd9-a9bf-8caaf366fb2d","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_orosz-ukran-haboru-szirszkij-letszamhiany-hadsereg","timestamp":"2025. január. 19. 20:18","title":"Az ukrán főparancsnok szerint túl kevés katonájuk van a hadseregben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538b3837-96b3-49d0-856c-74b9035803dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sam Altman által is támogatott Retro Biosciences, valamint az OpenAI elkészítette az első eszközt, amivel az emberi élet lehetséges meghosszabbításán fognak ötletelni a kutatók. ","shortLead":"A Sam Altman által is támogatott Retro Biosciences, valamint az OpenAI elkészítette az első eszközt, amivel az emberi...","id":"20250120_retro-biosciences-openai-sam-altman-gpt-4b-micro-modell-elet-meghosszabbitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538b3837-96b3-49d0-856c-74b9035803dd.jpg","index":0,"item":"4f2f6938-288d-4027-8247-dc0b56341ae1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_retro-biosciences-openai-sam-altman-gpt-4b-micro-modell-elet-meghosszabbitasa","timestamp":"2025. január. 20. 13:03","title":"Már az élet meghosszabbításán dolgozik az OpenAI, +10 évről szól az ígéret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]