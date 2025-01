Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eba8392c-5ffd-41b2-85ee-333ff2f69917","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Füstjelenségre érkezett riasztás, ezért reggel az M2-es metró egy ideig nem járt a teljes vonalon.","shortLead":"Füstjelenségre érkezett riasztás, ezért reggel az M2-es metró egy ideig nem járt a teljes vonalon.","id":"20250121_Nem-jar-egy-szakaszon-a-kettes-metro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eba8392c-5ffd-41b2-85ee-333ff2f69917.jpg","index":0,"item":"fc34f268-f2a3-44a0-88d0-d929b26ae59f","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Nem-jar-egy-szakaszon-a-kettes-metro","timestamp":"2025. január. 21. 08:29","title":"Téves riasztás miatt nem járt a kettes metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Minden régiónak minden nap négy mentőegységet kellene fölküldenie Budapestre, ahol így 25-30 plusz egység dolgozna. Az utazással együtt praktikusan 24 órás fővárosi szolgálatba minden ápolót és sofőrt be kellene forgatni.","shortLead":"Minden régiónak minden nap négy mentőegységet kellene fölküldenie Budapestre, ahol így 25-30 plusz egység dolgozna...","id":"20250119_Kotelezo-allando-rotacios-budapesti-szolgalat-johet-a-videki-mentosoknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"179c9c32-824d-43a5-a910-eae6b69f5475","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Kotelezo-allando-rotacios-budapesti-szolgalat-johet-a-videki-mentosoknek","timestamp":"2025. január. 19. 12:44","title":"Kötelező, állandó, rotációs budapesti szolgálat jöhet a vidéki mentősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Igaz, áresés sem. ","shortLead":"Igaz, áresés sem. ","id":"20250120_A-hetvegi-dragulas-utan-most-nem-jon-ujabb-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f.jpg","index":0,"item":"2a93618c-1040-4139-80c2-d2b771b41fad","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_A-hetvegi-dragulas-utan-most-nem-jon-ujabb-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. január. 20. 12:09","title":"Ilyen is rég volt: nem jön újabb drágulás a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök politikai igazgatója szerint így is lesznek bőven magyarok Washingtonban, akik ünnepelhetik a „konzervatív hatalomátvételt”.","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatója szerint így is lesznek bőven magyarok Washingtonban, akik ünnepelhetik...","id":"20250120_orban-balazs-orban-viktor-donald-trump-talalkozo-orosz-ukran-haboru-torok-aramlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066.jpg","index":0,"item":"ad41020e-9335-44b7-a9ba-3417555e659e","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_orban-balazs-orban-viktor-donald-trump-talalkozo-orosz-ukran-haboru-torok-aramlat","timestamp":"2025. január. 20. 16:24","title":"Orbán Balázs elmagyarázta, Orbán Viktor miért nem a beiktatása napján találkozik Donald Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f7e040-5151-410c-ba7e-dc0c94bb868d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Tíz nappal a beiktatása előtt egy manhattani bíró nem büntette meg, de az esküdtszékkel összhangban elítélt bűnözőnek minősítette Donald Trumpot, akit ez nem akadályoz meg abban, hogy elnök legyen.","shortLead":"Tíz nappal a beiktatása előtt egy manhattani bíró nem büntette meg, de az esküdtszékkel összhangban elítélt bűnözőnek...","id":"20250120_elitelt-bunozo-afeher-hazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9f7e040-5151-410c-ba7e-dc0c94bb868d.jpg","index":0,"item":"8b480888-77d2-4a02-a2cc-77ce7f04a411","keywords":null,"link":"/360/20250120_elitelt-bunozo-afeher-hazban","timestamp":"2025. január. 20. 07:10","title":"Jogi értelemben bűnöző, az alkotmány alapján elnök, a politikában győztes Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1eea70-9e13-4194-8834-6f010c7c5e96","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A mesterséges intelligencia (MI) először lerombolja azt, ahogyan tanítunk, és csak utána teszi jobbá – véli Ethan Mollick, a Wharton Egyetem oktatója. Szerkesztett részlet a Társintelligencia című kiadványból.","shortLead":"A mesterséges intelligencia (MI) először lerombolja azt, ahogyan tanítunk, és csak utána teszi jobbá – véli Ethan...","id":"20250119_hazi-feladat-jovoje-hogyan-alakitja-at-az-MI-az-oktatast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c1eea70-9e13-4194-8834-6f010c7c5e96.jpg","index":0,"item":"ed06c88b-c52f-4e4d-a9a6-2d9fce257a55","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250119_hazi-feladat-jovoje-hogyan-alakitja-at-az-MI-az-oktatast","timestamp":"2025. január. 19. 19:15","title":"A házi feladat apokalipszise: Hogyan alakítja át az MI az oktatást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e906ca70-4dab-4e17-8684-45a9eaefad6d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezt a Porsche Carrera-szériát a kilencvenes évek közepén gyártották.","shortLead":"Ezt a Porsche Carrera-szériát a kilencvenes évek közepén gyártották.","id":"20250121_Romma-tort-egy-youngtimer-Porschet-Tarjannal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e906ca70-4dab-4e17-8684-45a9eaefad6d.jpg","index":0,"item":"778b699a-8d66-4fc5-901f-c97cd02e42f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_Romma-tort-egy-youngtimer-Porschet-Tarjannal","timestamp":"2025. január. 21. 11:51","title":"Rommá törtek egy ritka Porsche 911-est Tarjánnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c16654-611f-47c7-a5ff-a8e1fdb48d11","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Gedó az egyetlen magyar bokszoló, aki négy olimpián is szerepelt.","shortLead":"Gedó az egyetlen magyar bokszoló, aki négy olimpián is szerepelt.","id":"20250121_Agyverzest-kapott-Gedo-Gyorgy-olimpiai-bajnok-okolvivo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27c16654-611f-47c7-a5ff-a8e1fdb48d11.jpg","index":0,"item":"f3404b22-fb90-4201-8932-d15be26b7992","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Agyverzest-kapott-Gedo-Gyorgy-olimpiai-bajnok-okolvivo","timestamp":"2025. január. 21. 06:17","title":"Agyvérzést kapott Gedó György olimpiai bajnok ökölvívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]