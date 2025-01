Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0a966058-352e-416f-83af-40327ecc4154","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jékely Bertát vélt politikai meggyőződése miatt rúgták ki Lázár minisztériumából.","shortLead":"Jékely Bertát vélt politikai meggyőződése miatt rúgták ki Lázár minisztériumából.","id":"20250121_Tarr-Zoltan-felesege-megtamadta-miniszteriumi-felmenteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a966058-352e-416f-83af-40327ecc4154.jpg","index":0,"item":"084c0feb-20c2-46ba-9031-9820dd8d0d52","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Tarr-Zoltan-felesege-megtamadta-miniszteriumi-felmenteset","timestamp":"2025. január. 21. 13:40","title":"Tarr Zoltán felesége megtámadta minisztériumi felmentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754d7bc3-bcf2-4556-ad35-d89929ab7430","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az életéről szóló könyvet népszerűsíti az egyházfő.","shortLead":"Az életéről szóló könyvet népszerűsíti az egyházfő.","id":"20250119_tiktok-ferenc-papa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/754d7bc3-bcf2-4556-ad35-d89929ab7430.jpg","index":0,"item":"4846bfd8-d83f-4ab4-8e23-ea4003f00278","keywords":null,"link":"/elet/20250119_tiktok-ferenc-papa-video","timestamp":"2025. január. 19. 18:34","title":"Ferenc pápa először jelentkezett videóval a TikTokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84917c79-e052-4b07-bb2b-983422f30d3e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétvégén razziáztak a budapesti éjszakában.","shortLead":"A hétvégén razziáztak a budapesti éjszakában.","id":"20250120_Megarazzia-2100-autossal-fujatott-szondat-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84917c79-e052-4b07-bb2b-983422f30d3e.jpg","index":0,"item":"38e6aeb9-eb40-412f-b0a7-8ff6842d1288","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_Megarazzia-2100-autossal-fujatott-szondat-rendorseg","timestamp":"2025. január. 20. 15:46","title":"Megszállták a hidak budai lehajtóit a rendőrök: 2100 autóssal fújattak szondát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36e8b74-d1cd-4d50-a2ac-4f895d32474b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Izrael elsősorban a közelmúltban bebörtönzött nőket engedett most szabadon, akiket több száz fős tömeg fogadott Ciszjordániában hétfő hajnalban.","shortLead":"Izrael elsősorban a közelmúltban bebörtönzött nőket engedett most szabadon, akiket több száz fős tömeg fogadott...","id":"20250120_izrael-palesztina-tuzszunet-tusz-fogvatartott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c36e8b74-d1cd-4d50-a2ac-4f895d32474b.jpg","index":0,"item":"0e421c7b-703f-4b69-aefa-23e1305d8a72","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_izrael-palesztina-tuzszunet-tusz-fogvatartott","timestamp":"2025. január. 20. 05:28","title":"Izrael 90 palesztin foglyot engedett szabadon a tűzszüneti megállapodás részeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a751fc80-fba6-4bf8-99c4-d955bf905e87","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Évente nagyjából 412 millió forintnyi kárt okoznak a müncheni vasútnak azok a vandálok, akik graffitivel fújják le a vonatokat. A Deutsche Bahn most a technológiával válaszolna erre a problémára.","shortLead":"Évente nagyjából 412 millió forintnyi kárt okoznak a müncheni vasútnak azok a vandálok, akik graffitivel fújják le...","id":"20250121_nemet-vasut-munchen-robotkutya-spot-graffiti-rongalas-vandalizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a751fc80-fba6-4bf8-99c4-d955bf905e87.jpg","index":0,"item":"b482632c-90ea-46b1-b5bc-d1eebbf1f182","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_nemet-vasut-munchen-robotkutya-spot-graffiti-rongalas-vandalizmus","timestamp":"2025. január. 21. 13:03","title":"Robotkutyát alkalmaz a német vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3a9ec7-9f37-4ce2-b700-1c4ca943ebbd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Két projektet is támogattak, derült ki az agrárminiszter egy írásbeli kérdésre adott válaszából.","shortLead":"Két projektet is támogattak, derült ki az agrárminiszter egy írásbeli kérdésre adott válaszából.","id":"20250121_rovarfeherje-gyartas-allami-tamogatasa-mezogazdasag-nagy-istvan-takarmanygyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3a9ec7-9f37-4ce2-b700-1c4ca943ebbd.jpg","index":0,"item":"34f85d86-fa06-4449-8e4d-18a89004cd44","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_rovarfeherje-gyartas-allami-tamogatasa-mezogazdasag-nagy-istvan-takarmanygyartas","timestamp":"2025. január. 21. 09:27","title":"Majd 1,7 milliárd forinttal tolta meg a kormány a rovarfehérje-gyártást, még úgy is, hogy „a magyarok elsöprő többsége nem kér a rovarfehérjét tartalmazó élelmiszerekből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb108cc2-0c6f-4a95-beb6-0293853be776","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A ruandai származású Axel Rudakubanánál egy al-Kaida által kiadott kézikönyvet is találtak.","shortLead":"A ruandai származású Axel Rudakubanánál egy al-Kaida által kiadott kézikönyvet is találtak.","id":"20250120_anglia-harmas-gyilkossag-axel-rudakubana-bunosseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb108cc2-0c6f-4a95-beb6-0293853be776.jpg","index":0,"item":"1f48bc02-611f-47c7-b987-4df507e61d33","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_anglia-harmas-gyilkossag-axel-rudakubana-bunosseg","timestamp":"2025. január. 20. 13:38","title":"Bűnösnek vallotta magát a fiú, aki három kislányt késelt halálra Southportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök kedden utazik a szlovák fővárosba.","shortLead":"A magyar miniszterelnök kedden utazik a szlovák fővárosba.","id":"20250119_szlovakia-robert-fico-tibor-gaspar-europai-unio-nato-kilepes-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6.jpg","index":0,"item":"ccf9f34b-6100-4ef0-ab10-1e3c1df43bd5","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_szlovakia-robert-fico-tibor-gaspar-europai-unio-nato-kilepes-orban-viktor","timestamp":"2025. január. 19. 15:40","title":"Fico megvédte az EU-ból és a NATO-ból való kilépésről beszélő párttársát, és bejelentette, hogy Orbánt fogadja Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]