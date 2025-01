Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d697f564-1850-418b-9571-33783a7e4875","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hegymászást sem kerüli el az áremelkedés, több mint 35 százalékkal növelik az engedélyek díját. ","shortLead":"A hegymászást sem kerüli el az áremelkedés, több mint 35 százalékkal növelik az engedélyek díját. ","id":"20250122_Nepal-jelentosen-emeli-a-Mount-Everestre-kiadott-maszasi-engedely-dijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d697f564-1850-418b-9571-33783a7e4875.jpg","index":0,"item":"2b3a4810-c84d-4dda-92fd-0ba70818d3f7","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Nepal-jelentosen-emeli-a-Mount-Everestre-kiadott-maszasi-engedely-dijat","timestamp":"2025. január. 22. 09:00","title":"Drágulnak az engedélyek, hatmillió forintot kell fizetnie azoknak, akik meg akarják mászni az Mount Everestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a67031-eef5-4f3c-a6da-23f53b63006a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Szkéné Színházban bemutatott újabb Dosztojevszkij-adaptációban a színészek akár 2-3-4 szerepet is eljátszanak.","shortLead":"A Szkéné Színházban bemutatott újabb Dosztojevszkij-adaptációban a színészek akár 2-3-4 szerepet is eljátszanak.","id":"20250121_hvg-Dosztojevszkij-A-felkegyelmu-Forte-Tarsulat-Horvath-Csaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0a67031-eef5-4f3c-a6da-23f53b63006a.jpg","index":0,"item":"ad7db37d-a5fa-41eb-8940-48ddf5e7725b","keywords":null,"link":"/360/20250121_hvg-Dosztojevszkij-A-felkegyelmu-Forte-Tarsulat-Horvath-Csaba","timestamp":"2025. január. 21. 16:00","title":"A legendás Bűn és bűnhődés-előadás után most A félkegyelműt viszi színpadra a Forte Társulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c595997a-c50c-49d2-81c9-950bf7c4c096","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emelés a szabad felhasználású jelzáloghitelek kamatát nem érinti, de az állami kamattámogatású lakáshitelekét sem, amilyen például a CSOK Plusz.","shortLead":"Az emelés a szabad felhasználású jelzáloghitelek kamatát nem érinti, de az állami kamattámogatású lakáshitelekét sem...","id":"20250121_kamat-emeles-lakashitel-otp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c595997a-c50c-49d2-81c9-950bf7c4c096.jpg","index":0,"item":"ffa1111c-9e69-45e8-93c4-783dddf51391","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_kamat-emeles-lakashitel-otp","timestamp":"2025. január. 21. 20:26","title":"Megemelte a lakáshitelek kamatait az OTP, követheti a többi bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2daa0fa-60cc-4679-adb6-38c7b875259d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pénteken halálra ítélték, hétfőn pedig végre is hajtották az ítéletet a 62 éves férfival szemben.","shortLead":"Pénteken halálra ítélték, hétfőn pedig végre is hajtották az ítéletet a 62 éves férfival szemben.","id":"20250120_kina-csuhaj-gazolas-merenylet-halalos-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2daa0fa-60cc-4679-adb6-38c7b875259d.jpg","index":0,"item":"a032676c-3d91-4a52-91c2-799dbd82cf35","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_kina-csuhaj-gazolas-merenylet-halalos-itelet","timestamp":"2025. január. 20. 10:31","title":"Kivégezték Kínában a novemberben 35 embert halálra gázoló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55e60cb-1699-42dd-86ca-0733b7905df0","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Reggelizni vagy nem reggelizni? Az egyik tábor szerint a nap legfontosabb étkezéséről van szó, amit a szervezetünkkel szembeni vétek kihagyni, a másik oldalon viszont legalább ilyen hangosan érvelnek azok, akik szerint az étkezések számának csökkentésével kevesebbet eszünk, így jobban kordában tudjuk tartani a bevitt kalóriákat és a testsúlyunkat.","shortLead":"Reggelizni vagy nem reggelizni? Az egyik tábor szerint a nap legfontosabb étkezéséről van szó, amit a szervezetünkkel...","id":"20250122_a-reggeli-kell-vagy-nem-a-nap-legfontosabb-etkezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b55e60cb-1699-42dd-86ca-0733b7905df0.jpg","index":0,"item":"b667a001-f8d8-48ea-aada-d918e7f48dc3","keywords":null,"link":"/elet/20250122_a-reggeli-kell-vagy-nem-a-nap-legfontosabb-etkezese","timestamp":"2025. január. 22. 04:22","title":"Tényleg a reggeli a nap legfontosabb étkezése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8d0fa5-004a-411a-8f34-d0adc231b64d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Liverpoolnak egy döntetlen is elég ahhoz, hogy bebiztosítja a helyét a legjobb 16 között. Nagy esélylatolgatás következik.","shortLead":"A Liverpoolnak egy döntetlen is elég ahhoz, hogy bebiztosítja a helyét a legjobb 16 között. Nagy esélylatolgatás...","id":"20250121_BL-Real-Madrid-Manchester-City-kieses-PSG-Liverpool-Barcelona-tovabbjutas-eselyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a8d0fa5-004a-411a-8f34-d0adc231b64d.jpg","index":0,"item":"6a7407d9-55cc-4be8-9391-74215e246124","keywords":null,"link":"/sport/20250121_BL-Real-Madrid-Manchester-City-kieses-PSG-Liverpool-Barcelona-tovabbjutas-eselyek-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 06:46","title":"Csillaghullás lesz a BL-ben? A kiesés szélén táncol a Real Madrid, a Manchester City és a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4a596b-bc90-4576-8906-c7d3481b50c4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 61 éves nő egy részben a családtagjaiból álló bűnbanda élén állva vezette az idősotthont, ahol a gyanú szerint kicsalták az ápoltak vagyonát.","shortLead":"A 61 éves nő egy részben a családtagjaiból álló bűnbanda élén állva vezette az idősotthont, ahol a gyanú szerint...","id":"20250121_kecskemet-illegalis-idosotthon-gyanusitas-rendorseg-gondatlan-emberoles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4a596b-bc90-4576-8906-c7d3481b50c4.jpg","index":0,"item":"8344a0ed-9661-4da5-afd2-1dad79047278","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_kecskemet-illegalis-idosotthon-gyanusitas-rendorseg-gondatlan-emberoles","timestamp":"2025. január. 21. 12:10","title":"Gondatlan emberöléssel is meggyanúsították az illegális kecskeméti idősotthon vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e40507-602a-40c8-bd0d-805b9af275d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Csurran, cseppen című klip készítésébe nem szóltak bele.","shortLead":"A Csurran, cseppen című klip készítésébe nem szóltak bele.","id":"20250121_RTL-reakcio-Majka-csurran-cseppen-klip-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53e40507-602a-40c8-bd0d-805b9af275d8.jpg","index":0,"item":"0b6a8cd2-6435-49a4-9f1e-33152c157115","keywords":null,"link":"/elet/20250121_RTL-reakcio-Majka-csurran-cseppen-klip-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 20:13","title":"Az RTL tudott Majka készülő klipjéről, és büszke előadói sikereire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]