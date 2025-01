Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a38edf62-d34f-4807-81f1-006a056c1db0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A melanizmus nagyon ritka jelenség a madaraknál, de ha elő is fordul, akkor is legfeljebb részleges formában – vagyis vannak az állaton világos tollak is. Egy nemrég megfigyelt példány azonban tetőtől talpig fekete.","shortLead":"A melanizmus nagyon ritka jelenség a madaraknál, de ha elő is fordul, akkor is legfeljebb részleges formában – vagyis...","id":"20250121_melanizmus-kiralypingvin-fekete-toll","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a38edf62-d34f-4807-81f1-006a056c1db0.jpg","index":0,"item":"b8b811f6-10aa-4d21-9351-44f0b0f30fe4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_melanizmus-kiralypingvin-fekete-toll","timestamp":"2025. január. 21. 12:03","title":"Soha nem látott királypingvint vettek videóra, teljesen fekete a tolla – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Összesen 551 névkérelemről kellett dönteniük 2024-ben a Nyelvtudományi Kutatóközpont szakembereinek, de csak 66 új nevet jegyeztek be.","shortLead":"Összesen 551 névkérelemről kellett dönteniük 2024-ben a Nyelvtudományi Kutatóközpont szakembereinek, de csak 66 új...","id":"20250120_Nem-fogadtak-el-keresztnevkent-az-Orbanviktort-de-a-Lacko-atment-a-szuron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169.jpg","index":0,"item":"00688007-d670-41fb-ad7a-3c561e6f9724","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Nem-fogadtak-el-keresztnevkent-az-Orbanviktort-de-a-Lacko-atment-a-szuron","timestamp":"2025. január. 20. 21:13","title":"Nem fogadták el keresztnévként az Orbánviktort, de a Lackó átment a szűrőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc339e49-f9b9-471c-b669-9928ac8e6936","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az atlétikai vb dekorációjáért is felelős Mile Csaba volt Mészáros üzlettársa, de Mile érdekeltsége decemberben kiszállt.","shortLead":"Az atlétikai vb dekorációjáért is felelős Mile Csaba volt Mészáros üzlettársa, de Mile érdekeltsége decemberben...","id":"20250122_Meszaros-Lorinc-magara-maradt-a-nyomdaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc339e49-f9b9-471c-b669-9928ac8e6936.jpg","index":0,"item":"8e4342ea-aa60-467c-8798-c3e87040f669","keywords":null,"link":"/kkv/20250122_Meszaros-Lorinc-magara-maradt-a-nyomdaban","timestamp":"2025. január. 22. 10:58","title":"Mészáros Lőrinc magára maradt a nyomdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df53531-8fe4-4071-a178-86208e0ea3c3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ónos eső mellett fagyott eső is eshet.","shortLead":"Az ónos eső mellett fagyott eső is eshet.","id":"20250120_idojaras-onos-eso-masodfoku-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1df53531-8fe4-4071-a178-86208e0ea3c3.jpg","index":0,"item":"44e1e664-b330-4eef-b0ec-c60f377c1298","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_idojaras-onos-eso-masodfoku-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 20. 11:47","title":"Ónos esőt kapunk a nyakunkba kedden, több megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e415f20-582f-4152-992f-f3b7e20d6825","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már teszteli a Meta az Edits nevű videószerkesztő programot, amely a TikTok-tulajdonos ByteDance eszközét, a kínai CapCutot helyettesíthetné az Egyesült Államokban.","shortLead":"Már teszteli a Meta az Edits nevű videószerkesztő programot, amely a TikTok-tulajdonos ByteDance eszközét, a kínai...","id":"20250120_meta-instagram-edit-capcut-betiltas-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e415f20-582f-4152-992f-f3b7e20d6825.jpg","index":0,"item":"9aac8929-274f-44c1-82f9-e5b1354d7060","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_meta-instagram-edit-capcut-betiltas-egyesult-allamok","timestamp":"2025. január. 20. 12:03","title":"Új videószerkesztőt készít az Instagram, miután a CapCut elérhetetlenné vált Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694207c2-cd5b-4ab4-a695-4f498894e7de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ráadásul utcahosszal.","shortLead":"Ráadásul utcahosszal.","id":"20250121_romania-elnokvalasztas-kozvelemeny-kutatas-calin-georgescu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/694207c2-cd5b-4ab4-a695-4f498894e7de.jpg","index":0,"item":"44e643a6-e89c-4977-ae7e-2cd3c7b9b64c","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_romania-elnokvalasztas-kozvelemeny-kutatas-calin-georgescu","timestamp":"2025. január. 21. 11:01","title":"Egy felmérés szerint most is a szélsőjobboldali és oroszbarát Georgescu nyerné a román elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10214ade-ae4d-4124-a02a-411812d87871","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kipróbáltuk, hogy mit tud a gyakorlatban a Xiaomi olcsó almárkájának legújabb csúcsmodellje, a Redmi Note 14 Pro+ 5G, és a gyártó új okosórájára és TWS headsetére is vetettünk néhány pillantást.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy mit tud a gyakorlatban a Xiaomi olcsó almárkájának legújabb csúcsmodellje, a Redmi Note 14 Pro+ 5G...","id":"20250121_olcso-mobil-okosora-tws-headset-redmi-note-14-pro-5g-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10214ade-ae4d-4124-a02a-411812d87871.jpg","index":0,"item":"8e4fce01-79ce-4ce5-9539-dce1b6b7176e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_olcso-mobil-okosora-tws-headset-redmi-note-14-pro-5g-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 21. 15:00","title":"200 megapixeles jóárasított mobil: teszten a legújabb Redmi és két kisebb társa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A prémium állampapírok az elkövetkező hetekben, hónapokban kamatforduló előtt állnak: a 17 százalék feletti kamatok csökkennek 4-5 százalékos szintre. Nagyon lényeges az államnak, hogy mi lesz a sorsuk a kiáramló kamatoknak, hogyan döntenek a csökkent kamatú állampapírokról a befektetők. De a megtakarítók számára is lényeges kérdés, hol tudhatják a legjobb helyen a pénzüket.","shortLead":"A prémium állampapírok az elkövetkező hetekben, hónapokban kamatforduló előtt állnak: a 17 százalék feletti kamatok...","id":"20250120_allampapir-ezer-milliard-kamatok-befektetes-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d.jpg","index":0,"item":"b21fa567-7cdb-4537-9691-26af64e8169b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_allampapir-ezer-milliard-kamatok-befektetes-bankmonitor","timestamp":"2025. január. 20. 12:44","title":"Állampapír: több mint 1000 milliárd forint sorsa dőlhet el hamarosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]