Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sára Botond főispán szerint a bíróság nem vitatta a szolidaritási hozzájárulás kivetését sem jogalapjában, sem mértékében, és nem kötelezte a magyar államot arra, hogy fizesse vissza azt az önkormányzatnak. ","shortLead":"Sára Botond főispán szerint a bíróság nem vitatta a szolidaritási hozzájárulás kivetését sem jogalapjában, sem...","id":"20250122_Budapest-nem-kapja-vissza-a-befizetett-milliardokat-allitja-Budapest-foispanja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e.jpg","index":0,"item":"3f226957-74eb-4b70-9952-0df1dde3df3b","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Budapest-nem-kapja-vissza-a-befizetett-milliardokat-allitja-Budapest-foispanja","timestamp":"2025. január. 22. 10:49","title":"Budapest nem kapja vissza a befizetett milliárdokat – mondja Sára Botond főispán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5dfad9-622a-46e2-8d99-089120f4df01","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250123_Marabu-Feknyuz-Mini-Dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af5dfad9-622a-46e2-8d99-089120f4df01.jpg","index":0,"item":"a5eab41a-8311-4867-acd1-85bd44d6b87c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_Marabu-Feknyuz-Mini-Dubaj","timestamp":"2025. január. 23. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mini-Dubaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Összevetettek a bírságok mértékét a fizetésekkel. ","shortLead":"Összevetettek a bírságok mértékét a fizetésekkel. ","id":"20250121_gyorshajtas-Magyarorszag-Ausztria-Szlovakia-Romania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e.jpg","index":0,"item":"6c4a3f36-89e2-44a5-afb5-4a8493a13fee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_gyorshajtas-Magyarorszag-Ausztria-Szlovakia-Romania","timestamp":"2025. január. 21. 16:46","title":"Ennyire drága a magyaroknak a gyorshajtás a szomszédos országokhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beea604b-b9e7-442b-81a1-8498b89b0834","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül több igazgató is lemondott pozíciójáról a Honornál, köztük a cég vezérigazgatója, George Zhao is. A lépések mögött valószínűleg az eladási számok csökkenése áll.","shortLead":"Rövid időn belül több igazgató is lemondott pozíciójáról a Honornál, köztük a cég vezérigazgatója, George Zhao is...","id":"20250123_honor-vezetok-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beea604b-b9e7-442b-81a1-8498b89b0834.jpg","index":0,"item":"a47527d0-34b9-46b0-b217-68e2fcd230e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_honor-vezetok-lemondas","timestamp":"2025. január. 23. 10:32","title":"Újabb vezetők távoznak a Honor éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6aa4995-0b54-49b3-90b4-015373fecdef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő 17 éves fia is szemtanúja volt az esetnek. Az elkövetők ellen most emeltek vádat.","shortLead":"A nő 17 éves fia is szemtanúja volt az esetnek. Az elkövetők ellen most emeltek vádat.","id":"20250122_vademeles-buntars-emberoles-pest-varmegyei-fougyeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6aa4995-0b54-49b3-90b4-015373fecdef.jpg","index":0,"item":"954d3ba1-6e94-431a-abf7-85d9f64658ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_vademeles-buntars-emberoles-pest-varmegyei-fougyeszseg","timestamp":"2025. január. 22. 12:10","title":"Megölette strómanját egy ingatlancsaló, és egy kútba dobták a holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2e1cfc-a157-4e9a-a38c-52931af96770","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Márki-Zay Péter többször is felajánlkozott, hogy hallgassák meg, de így sem keresték.","shortLead":"Márki-Zay Péter többször is felajánlkozott, hogy hallgassák meg, de így sem keresték.","id":"20250121_ellenzeki-vezetot-kampanyfinanszirozas-ugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e2e1cfc-a157-4e9a-a38c-52931af96770.jpg","index":0,"item":"2def0bae-e3e9-4db9-926a-1ff74de36a5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_ellenzeki-vezetot-kampanyfinanszirozas-ugy","timestamp":"2025. január. 21. 17:37","title":"Dollárbaloldal: egyetlen ellenzéki vezetőt sem hallgattak ki még a legutóbbi választást érintő kampányfinanszírozási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31174eb1-2b17-4871-8994-d96bdca01516","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök nemzeti gyásznapot hirdetett a szörnyű tragédia miatt. ","shortLead":"A török elnök nemzeti gyásznapot hirdetett a szörnyű tragédia miatt. ","id":"20250122_Torokorszagban-orizetbe-vettek-kilenc-embert-a-halalos-aldozatokat-kovetelo-szallodatuz-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31174eb1-2b17-4871-8994-d96bdca01516.jpg","index":0,"item":"a6c1adf0-654e-4dac-b93e-352b29d9bd04","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Torokorszagban-orizetbe-vettek-kilenc-embert-a-halalos-aldozatokat-kovetelo-szallodatuz-miatt","timestamp":"2025. január. 22. 08:10","title":"Törökországban őrizetbe vettek kilenc embert a 76 halálos áldozatot követelő szállodatűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10214ade-ae4d-4124-a02a-411812d87871","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kipróbáltuk, hogy mit tud a gyakorlatban a Xiaomi olcsó almárkájának legújabb csúcsmodellje, a Redmi Note 14 Pro+ 5G, és a gyártó új okosórájára és TWS headsetére is vetettünk néhány pillantást.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy mit tud a gyakorlatban a Xiaomi olcsó almárkájának legújabb csúcsmodellje, a Redmi Note 14 Pro+ 5G...","id":"20250121_olcso-mobil-okosora-tws-headset-redmi-note-14-pro-5g-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10214ade-ae4d-4124-a02a-411812d87871.jpg","index":0,"item":"8e4fce01-79ce-4ce5-9539-dce1b6b7176e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_olcso-mobil-okosora-tws-headset-redmi-note-14-pro-5g-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 21. 15:00","title":"200 megapixeles jóárasított mobil: teszten a legújabb Redmi és két kisebb társa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]