Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9382d490-173d-43cb-b588-580d208f0cd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Őrült Nők Ketrece című előadás szervezői szerint a győri Audi Aréna lemondta az oda szervezett produkciót, amint megtudták, melyik darabról van szó. Erre reagált a csarnok üzemeltetője.","shortLead":"Az Őrült Nők Ketrece című előadás szervezői szerint a győri Audi Aréna lemondta az oda szervezett produkciót, amint...","id":"20250123_Gyori-Arena-Stohl-Andras-Orult-Nok-Ketrece","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9382d490-173d-43cb-b588-580d208f0cd4.jpg","index":0,"item":"3de80f5a-8e43-4ec9-bbaf-4382dc4d53a5","keywords":null,"link":"/elet/20250123_Gyori-Arena-Stohl-Andras-Orult-Nok-Ketrece","timestamp":"2025. január. 23. 15:54","title":"A Győri Aréna szerint nem letiltották, hanem más helyszínt javasoltak Az Őrült Nők Ketrece-előadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733fd617-d3db-44f2-90da-22807cbb2be7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagy Márton gazdasági miniszter bejelentette, hogy visszamenőlegesen, 2025. január 1-jétől emelik meg az alanyi áfamentesség értékhatárát 12-ről 18 millió forintra. Mire számítsanak az érintettek?","shortLead":"Nagy Márton gazdasági miniszter bejelentette, hogy visszamenőlegesen, 2025. január 1-jétől emelik meg az alanyi...","id":"20250124_ado-kedvezmeny-niveus-alanyi-adomentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/733fd617-d3db-44f2-90da-22807cbb2be7.jpg","index":0,"item":"70b56c7d-75fb-4c3d-a84b-e5ad3f2f9685","keywords":null,"link":"/kkv/20250124_ado-kedvezmeny-niveus-alanyi-adomentesseg","timestamp":"2025. január. 24. 09:29","title":"Visszamenőleges adómentesség érkezik, ezt kell tudni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7363d17d-52ab-42ce-920e-6aa7b4e233ae","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250124_Marabu-Feknyuz-Rogan-karantenban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7363d17d-52ab-42ce-920e-6aa7b4e233ae.jpg","index":0,"item":"55b731ed-54c7-4c3e-b07a-5ae4b7fe62dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_Marabu-Feknyuz-Rogan-karantenban","timestamp":"2025. január. 24. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Rogán karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ef479b-179d-40dd-80d1-21b553de672a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Szívó motor 4 hengerrel, turbós benzines 3 cilinderrel, villanymotor 625 kilométeres hatótáv ígérettel. Két hibrid és egy elektromos Renault szabadidő-autót próbáltunk ki, teszten a Symbioz, a Rafale és a Scenic.","shortLead":"Szívó motor 4 hengerrel, turbós benzines 3 cilinderrel, villanymotor 625 kilométeres hatótáv ígérettel. Két hibrid és...","id":"20250124_renault-symbioz-rafale-scenic-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ef479b-179d-40dd-80d1-21b553de672a.jpg","index":0,"item":"c27ba411-335c-4404-bfcc-29de53a550fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_renault-symbioz-rafale-scenic-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 24. 06:59","title":"3 hengeres bohóckodás és villanyos világmegváltás – a legújabb Renault-kat teszteltük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7882e6ff-8701-4a7b-8b03-bc84dac802c3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az évtized végére lenne kész. ","shortLead":"Az évtized végére lenne kész. ","id":"20250124_Ketszaz-milliardbol-epul-uj-negysavos-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7882e6ff-8701-4a7b-8b03-bc84dac802c3.jpg","index":0,"item":"10d0620d-d8a4-414d-9e46-c72e866e1155","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_Ketszaz-milliardbol-epul-uj-negysavos-ut","timestamp":"2025. január. 24. 07:19","title":"Kétszázmilliárdból épülhet új négysávos út az ország nyugati részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7946644-4d32-4c7e-880c-e3c4ef6fd13c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók arra voltak kíváncsiak, a biológiai nem befolyásolja-e a hosszú Covid kialakulásának kockázatát. A válasz egyértelműnek tűnik, és még az is kiderült, mely korcsoport a leginkább veszélyeztetett.","shortLead":"Amerikai kutatók arra voltak kíváncsiak, a biológiai nem befolyásolja-e a hosszú Covid kialakulásának kockázatát...","id":"20250123_koronavirus-jarvany-hosszu-covid-kialakulasa-nok-ferfiak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7946644-4d32-4c7e-880c-e3c4ef6fd13c.jpg","index":0,"item":"6796127c-c155-4a20-b628-298d64de6cc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_koronavirus-jarvany-hosszu-covid-kialakulasa-nok-ferfiak","timestamp":"2025. január. 23. 19:03","title":"Megvizsgáltak 12 276 felnőttet, kiderült, kiket veszélyeztet jobban a hosszú Covid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3176366c-4f00-4c1a-ba3e-cdb32c13937a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Cadillac Lyriq-V SUV még az amerikai gyártó kompresszoros V8-as sportszedánját is legyorsulja.","shortLead":"A vadonatúj Cadillac Lyriq-V SUV még az amerikai gyártó kompresszoros V8-as sportszedánját is legyorsulja.","id":"20250124_rekordgyorsan-katapultal-a-legujabb-villany-cadillac-lyriq-v","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3176366c-4f00-4c1a-ba3e-cdb32c13937a.jpg","index":0,"item":"eb2e836c-30a6-47a6-9774-6960b6f4c10b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_rekordgyorsan-katapultal-a-legujabb-villany-cadillac-lyriq-v","timestamp":"2025. január. 24. 07:59","title":"Rekordgyorsan katapultál a legújabb villany Cadillac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megindul a felmelegedés, helyenként akár 14 fok is lehet.","shortLead":"Megindul a felmelegedés, helyenként akár 14 fok is lehet.","id":"20250123_idojaras-elorejelzes-meteorologia-figyelmeztetes-onos-eso-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63b46179-d2d5-4183-a92e-071aa5d8073b.jpg","index":0,"item":"59db4a35-3bd5-41d8-a355-13df36f60a98","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_idojaras-elorejelzes-meteorologia-figyelmeztetes-onos-eso-felmelegedes","timestamp":"2025. január. 23. 06:21","title":"Megint ónos esőre figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]