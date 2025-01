Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Az a tervünk, hogy 2025 fantasztikus év legyen a magyar kisvállalkozók számára is”– kezdte a miniszterelnök.","shortLead":"„Az a tervünk, hogy 2025 fantasztikus év legyen a magyar kisvállalkozók számára is”– kezdte a miniszterelnök.","id":"20250125_orban-viktor-kisvallalkozok-adomentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace.jpg","index":0,"item":"bc7f2ff4-af1e-4827-b9f8-3a0f8534e037","keywords":null,"link":"/kkv/20250125_orban-viktor-kisvallalkozok-adomentesseg","timestamp":"2025. január. 25. 12:08","title":"„Repülőrajt: a mai nap sem múlhat el jó hír nélkül” – Orbán Viktor újabb bejelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e391a9a5-4d25-4b9c-bddc-b6f724f597ed","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Magyarország egyik legjelentősebb hazai tulajdonú kiskereskedelmi láncának egyes Príma üzleteiben már a qvik fizetési szolgáltatással is ki lehet egyenlíteni a számlát.","shortLead":"Magyarország egyik legjelentősebb hazai tulajdonú kiskereskedelmi láncának egyes Príma üzleteiben már a qvik fizetési...","id":"20250124_qvik-fizetes-prima-raiffeisen-bank-magyar-digitalis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e391a9a5-4d25-4b9c-bddc-b6f724f597ed.jpg","index":0,"item":"99f32798-085e-4ace-b61c-ccdafa66a794","keywords":null,"link":"/kkv/20250124_qvik-fizetes-prima-raiffeisen-bank-magyar-digitalis","timestamp":"2025. január. 24. 16:07","title":"Magyar fejlesztésű ingyenes mobilfizetés jön a CBA Príma üzleteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa6554e-9fd1-49aa-8cc5-804651e33553","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Nem volt kaput eltaláló lövése a Fradinak és 2–0-s vereséget szenvedett.","shortLead":"Nem volt kaput eltaláló lövése a Fradinak és 2–0-s vereséget szenvedett.","id":"20250123_Fradi-Nemetorszag-Frankfurt-Ferencvaros-Europa-liga-meccs-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfa6554e-9fd1-49aa-8cc5-804651e33553.jpg","index":0,"item":"7c8f12cd-00d5-4c60-b489-13abb06ad8c7","keywords":null,"link":"/sport/20250123_Fradi-Nemetorszag-Frankfurt-Ferencvaros-Europa-liga-meccs-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 20:53","title":"Továbbra is gólképtelen Robbie Keane csapata, simán kikapott a Ferencváros Frankfurtban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan mesterséges intelligenciát fejlesztenek, ami több különböző adat együttes elemzése alapján jelez, ha valakinél szív- és érrendszeri megbetegedés lehet kialakulóban.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan mesterséges intelligenciát fejlesztenek, ami több különböző adat együttes elemzése alapján...","id":"20250123_mesterseges-intelligencia-sziv-es-errendszer-megbetegedesek-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7.jpg","index":0,"item":"f3a3be25-b75a-451c-b90f-d2c7ce05171f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_mesterseges-intelligencia-sziv-es-errendszer-megbetegedesek-vizsgalat","timestamp":"2025. január. 23. 20:03","title":"Milliók életét mentheti meg évente egy új orvosi mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986671c6-cd43-41c1-a2d5-5b624f25573d","c_author":"Deutsche Welle","category":"elet","description":"A gyerekeknek és a nyugdíjasoknak azóta hetente egyszer közös foglalkozásokat tartanak. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"A gyerekeknek és a nyugdíjasoknak azóta hetente egyszer közös foglalkozásokat tartanak. A Deutsche Welle riportja.","id":"20250125_rezsivalsag-bolcsis-jatszohaz-idosek-napkozije-Kecskemet-osszekoltozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/986671c6-cd43-41c1-a2d5-5b624f25573d.jpg","index":0,"item":"07fb3911-5570-40e0-b3e5-d298b1aaa6db","keywords":null,"link":"/elet/20250125_rezsivalsag-bolcsis-jatszohaz-idosek-napkozije-Kecskemet-osszekoltozes","timestamp":"2025. január. 25. 14:38","title":"A rezsiválság miatt költözött össze a bölcsis játszóház és az idősek napközije Kecskeméten, aztán rájöttek, hogy ez mindenkinek jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1588bf72-982c-478b-8513-83b46100e2cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Erzsébet körút ikonikus kávézója több újítással is készül. ","shortLead":"Az Erzsébet körút ikonikus kávézója több újítással is készül. ","id":"20250124_new-york-cafe-budapest-nyitvatartas-ejjel-kavezo-programok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1588bf72-982c-478b-8513-83b46100e2cb.jpg","index":0,"item":"c0d058ad-e032-4bc8-bbfe-cb93cce2e979","keywords":null,"link":"/elet/20250124_new-york-cafe-budapest-nyitvatartas-ejjel-kavezo-programok","timestamp":"2025. január. 24. 17:29","title":"A New York Caféban márciustól éjjel is lehet majd kávézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69080bc2-a10d-4565-992e-8c10100ac2e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Váratlanul megnyíló piaci szegmenst láttak meg azonnal a TikTok amerikai leállításában a vetélytársak, és rá is erősítettek saját szolgáltatásuk hasonló funkcióira.","shortLead":"Váratlanul megnyíló piaci szegmenst láttak meg azonnal a TikTok amerikai leállításában a vetélytársak, és rá is...","id":"20250123_tiktok-tiltas-konkurensek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69080bc2-a10d-4565-992e-8c10100ac2e2.jpg","index":0,"item":"f8446a3b-1758-46ec-9737-434bc2e8d47c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_tiktok-tiltas-konkurensek","timestamp":"2025. január. 23. 21:03","title":"Többen vannak, akik nagyot próbáltak nyerni azon a pár órányi TikTok-kiesésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22665300-55f7-4bdd-8f79-6f650f15dd38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van, akinek zene füleinek, másokat az őrületbe kerget. A fő kérdés azonban az, hogy vajon tényleg károsítjuk-e az ízületeinket azzal, ha ropogtatjuk az ujjainkat.","shortLead":"Van, akinek zene füleinek, másokat az őrületbe kerget. A fő kérdés azonban az, hogy vajon tényleg károsítjuk-e...","id":"20250124_ujjak-ropogtatasa-karos-hatasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22665300-55f7-4bdd-8f79-6f650f15dd38.jpg","index":0,"item":"2eaad334-9051-42a5-b2e3-73af1564fae0","keywords":null,"link":"/elet/20250124_ujjak-ropogtatasa-karos-hatasai","timestamp":"2025. január. 24. 07:31","title":"Tényleg ártalmas, amikor valaki ropogtatja az ujjait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]