Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d888ba21-c800-4482-a761-794fa3342752","c_author":"Szabó M. István","category":"360","description":"A magyar informatika és mobiltelefónia hőskorának emblematikus menedzsere szerint a helyzet rossz, némi reményt ad, hogy a következő generáció ösztönösen felszívja a tudást.","shortLead":"A magyar informatika és mobiltelefónia hőskorának emblematikus menedzsere szerint a helyzet rossz, némi reményt ad...","id":"20250124_hvg-beck-gyorgy-informatikai-lehetosegekrol-digitalis-analfabetakrol-nyero-helyzetektol-a-sehogyig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d888ba21-c800-4482-a761-794fa3342752.jpg","index":0,"item":"13dcf09a-7a61-4812-8062-e1a6f0db28bb","keywords":null,"link":"/360/20250124_hvg-beck-gyorgy-informatikai-lehetosegekrol-digitalis-analfabetakrol-nyero-helyzetektol-a-sehogyig","timestamp":"2025. január. 24. 14:40","title":"„Digitális analfabetizmus jön az országra, ha nem kezeljük ezt az ügyet” – interjú Beck Györggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a7d4b0-a2e6-4a72-95a0-c18b87df870d","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen az Ördög-árok partján. ","shortLead":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20250124_Hasbeszelo-Crumbie-Bistro-Huvosvolgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1a7d4b0-a2e6-4a72-95a0-c18b87df870d.jpg","index":0,"item":"c2bd0542-0745-4af4-9493-29d410102e53","keywords":null,"link":"/360/20250124_Hasbeszelo-Crumbie-Bistro-Huvosvolgy","timestamp":"2025. január. 24. 19:30","title":"Minden, amit a panírtól elvárunk – Hasbeszélő a Hűvösvölgy kapujában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hatóság szerint a fonalférgek nem azonosak a patogén bélférgekkel, nem okoznak betegséget.","shortLead":"A hatóság szerint a fonalférgek nem azonosak a patogén bélférgekkel, nem okoznak betegséget.","id":"20250124_nngyk-ivoviz-fogyasztasa-betegseg-pilis-fergek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"2d4228ec-f05c-41e3-8ffd-09743ca17c23","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_nngyk-ivoviz-fogyasztasa-betegseg-pilis-fergek","timestamp":"2025. január. 24. 11:35","title":"NNGYK: Nem okoznak betegséget a pilisi férgek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is, de nem fogják hagyni, hogy az oroszok profitáljanak. Orbán viszont továbbra is a szankciók blokkolásával fenyeget, és garanciákat vár Kijevtől.","shortLead":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is...","id":"20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"88ced94a-4616-434a-9a1c-9f7aace42b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","timestamp":"2025. január. 25. 17:52","title":"Zelenszkij: Azerbajdzsánból is szállíthatunk gázt Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c252b89-2bec-4095-91d2-c72bdfe5bc36","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A filmet már idén karácsonykor bemutatná, a Nemzeti Filmintézet támogatására azonban ezúttal sem számít.","shortLead":"A filmet már idén karácsonykor bemutatná, a Nemzeti Filmintézet támogatására azonban ezúttal sem számít.","id":"20250124_mozi-herendi-gabor-futni-mentem-uj-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c252b89-2bec-4095-91d2-c72bdfe5bc36.jpg","index":0,"item":"8e9869bd-4466-4cde-a81b-2dcdd218088e","keywords":null,"link":"/kultura/20250124_mozi-herendi-gabor-futni-mentem-uj-film","timestamp":"2025. január. 24. 18:19","title":"Herendi Gábor új csajos filmmel készül a Futni mentem bevételeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98611bd-60d8-402b-9968-6186d450f27e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-koreai kutatóknak sikerült elérniük, hogy se elemet, se akkumulátort ne kelljen használni a tűzjelzőkhöz. Ennek köszönhetően biztonságosabbak lehetnek ezek a készülékek.","shortLead":"Dél-koreai kutatóknak sikerült elérniük, hogy se elemet, se akkumulátort ne kelljen használni a tűzjelzőkhöz. Ennek...","id":"20250124_tuzjelzo-keszulek-aramellatas-viz-hidrovoltaikus-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c98611bd-60d8-402b-9968-6186d450f27e.jpg","index":0,"item":"970fb4be-da20-422b-b857-6293c28103a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_tuzjelzo-keszulek-aramellatas-viz-hidrovoltaikus-akkumulator","timestamp":"2025. január. 24. 11:03","title":"Vízzel működő tűzjelzőt építettek, 10 másodperc alatt figyelmeztet a bajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3c349f-cf5f-49f6-8532-813cb14f3e84","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az eső miatt földcsuszamlások lehetnek a leégett területen. Donald Trump elnök is oda tart.","shortLead":"Az eső miatt földcsuszamlások lehetnek a leégett területen. Donald Trump elnök is oda tart.","id":"20250124_eso-Los-Angeles-tuz-oltas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a3c349f-cf5f-49f6-8532-813cb14f3e84.jpg","index":0,"item":"3e533897-2c98-4d79-84e5-ccb4ed8ac5dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_eso-Los-Angeles-tuz-oltas-donald-trump","timestamp":"2025. január. 24. 16:36","title":"Jöhet a megváltó eső Los Angelesbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László tevékenységének haszna csak hosszabb távon ismerhető meg a főjegyző szerint.","shortLead":"Domokos László tevékenységének haszna csak hosszabb távon ismerhető meg a főjegyző szerint.","id":"20250125_Havi-felmilliot-fizet-az-Allami-Szamvevoszek-volt-elnokenek-a-Szarvasi-Polgarmesteri-Hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137.jpg","index":0,"item":"1fee4255-2af7-48bd-a63d-bd8543dda3ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Havi-felmilliot-fizet-az-Allami-Szamvevoszek-volt-elnokenek-a-Szarvasi-Polgarmesteri-Hivatal","timestamp":"2025. január. 25. 16:31","title":"Két éve havi félmilliót kap az Állami Számvevőszék volt elnöke a Szarvasi Polgármesteri Hivataltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]