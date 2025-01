Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanuló nemrég váltott iskolát, de a tankerület szerint könnyedén beilleszkedett az új közösségbe.","shortLead":"A tanuló nemrég váltott iskolát, de a tankerület szerint könnyedén beilleszkedett az új közösségbe.","id":"20250124_ongyilkossag-altalanos-iskola-diak-tatabanya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2.jpg","index":0,"item":"84b195d8-64eb-426b-bddd-6263eec13428","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_ongyilkossag-altalanos-iskola-diak-tatabanya","timestamp":"2025. január. 24. 10:31","title":"Öngyilkos lett egy tatabányai általános iskola diákja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd7e460-8a8a-44c2-8cab-3e8aa309dcb6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bárki letöltheti azt a .doc-fájlt, amit a Wordben megnyitva elindul a legendás Doom játék. A dologban van azért némi kockázat. ","shortLead":"Bárki letöltheti azt a .doc-fájlt, amit a Wordben megnyitva elindul a legendás Doom játék. A dologban van azért némi...","id":"20250125_doom-jatek-futtatas-microsoft-word","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdd7e460-8a8a-44c2-8cab-3e8aa309dcb6.jpg","index":0,"item":"0d35376d-af3f-4088-8af8-387b2318ba77","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_doom-jatek-futtatas-microsoft-word","timestamp":"2025. január. 25. 10:03","title":"Hihetetlen, de már egy Word-dokumentumban is játszható a Doom – szinte úgy fut, mint az igazi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f499337-6906-49af-99d0-a84f3ba2453e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen mindegy, hogy megnyomjuk vagy nem, a budapesti metró ajtaja kinyílik az állomásra érve. De minek van ott az a gomb, ha nem használjuk? Megkérdeztük a BKV-t.","shortLead":"Teljesen mindegy, hogy megnyomjuk vagy nem, a budapesti metró ajtaja kinyílik az állomásra érve. De minek van ott...","id":"20250124_budapest-metro-ajtonyito-gomb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f499337-6906-49af-99d0-a84f3ba2453e.jpg","index":0,"item":"228ce092-2b73-4874-8da9-d1b0fb89dcee","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_budapest-metro-ajtonyito-gomb","timestamp":"2025. január. 24. 05:31","title":"Van-e bármi értelme a metrókra szerelt ajtónyitó gomboknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91301d5a-4545-4c0e-bc1c-762ed2d3685b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfrissebb adatok szerint 257 budapesti és 30 vidéki iskolába küldtek fenyegető e-mailt. Az ORFK tájékoztatása szerint a rendőrök minden érintett épületet ellenőriztek, de robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt sehol sem találtak.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint 257 budapesti és 30 vidéki iskolába küldtek fenyegető e-mailt. Az ORFK tájékoztatása...","id":"20250123_bombariado_rendorseg_sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91301d5a-4545-4c0e-bc1c-762ed2d3685b.jpg","index":0,"item":"e48b32e2-927d-4d55-87d3-491044c9a334","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_bombariado_rendorseg_sajtotajekoztato","timestamp":"2025. január. 23. 13:22","title":"Bombariadók: 287 oktatási intézménybe érkezett fenyegető e-mail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c118a8-ca87-4b9a-8ad8-a37bfb31c84e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Sorozatos válságokat él át a világ és Magyarország is az elmúlt években, de van, amiben még most is velünk maradtak a Covid-időszak alatti krízis gazdasági hatásai. Az öt éve kitört járvány hatásait bemutató sorozatunk mostani részében azt nézzük meg, hogyan formálta át a gazdaságot 2020-2021, és milyen hatásai azok, amelyeket még olyankor is érzünk, amikor a világjárvány már távoli rossz emlék. ","shortLead":"Sorozatos válságokat él át a világ és Magyarország is az elmúlt években, de van, amiben még most is velünk maradtak...","id":"20250124_covid-gazdasag-hatasok-arak-logisztika-vasarlas-valsag-krizis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58c118a8-ca87-4b9a-8ad8-a37bfb31c84e.jpg","index":0,"item":"765b7d1f-df27-4ffb-b24c-bb09b24ceeab","keywords":null,"link":"/360/20250124_covid-gazdasag-hatasok-arak-logisztika-vasarlas-valsag-krizis","timestamp":"2025. január. 24. 12:30","title":"Akkorát ütött a Covid a magyar középosztályon, hogy azóta sem hevertük ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pedagógus-szakszervezet azt is követeli, hogy senki se adhasson az oktatási intézményekben dolgozóknak utasítást arra, hogy bombákat keressenek.","shortLead":"A pedagógus-szakszervezet azt is követeli, hogy senki se adhasson az oktatási intézményekben dolgozóknak utasítást...","id":"20250124_bombariado-kovetelesek-orban-pdsz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77.jpg","index":0,"item":"83901480-94e9-4370-97d5-0bb58680b5a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_bombariado-kovetelesek-orban-pdsz","timestamp":"2025. január. 24. 13:44","title":"Bombariadók: Válaszokat és forrásokat követel Orbántól a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Személyvonat elé hajtott egy autó.","shortLead":"Személyvonat elé hajtott egy autó.","id":"20250123_Halalos-baleset-tortent-egy-vasuti-atjaroban-Sarazsadanynal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"6603d020-fe24-4a97-b33e-af877465a8be","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Halalos-baleset-tortent-egy-vasuti-atjaroban-Sarazsadanynal","timestamp":"2025. január. 23. 20:00","title":"Halálos baleset történt egy vasúti átjáróban Sárazsadánynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0bc3c0-f500-4056-8e48-4a13ff8f75b5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A $TRUMP és a $MELANIA nem igazi digitális pénz, mert nincs mögötte fedezet, csak az elnök maga. Ő biztosan gazdagodik ebben az üzletben, mindenki másnak ott a kockázat, hogy rajtaveszt.","shortLead":"A $TRUMP és a $MELANIA nem igazi digitális pénz, mert nincs mögötte fedezet, csak az elnök maga. Ő biztosan gazdagodik...","id":"20250125_hvg-donald-melania-trump-kriptovaluta-TRUMP-MELANIA-Solana-blokklanc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a0bc3c0-f500-4056-8e48-4a13ff8f75b5.jpg","index":0,"item":"51815cbf-70d8-40a5-92e5-5fe92eddcc80","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-donald-melania-trump-kriptovaluta-TRUMP-MELANIA-Solana-blokklanc","timestamp":"2025. január. 25. 08:30","title":"A Biblia-biznisz után nem is olyan meglepő, hogy Trump a kriptovaluták piacán is kaszálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]