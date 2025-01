Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esetről egy térfigyelő kamera készített felvételt.","shortLead":"Az esetről egy térfigyelő kamera készített felvételt.","id":"20250127_Elutotte-az-intezkedo-rendort-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"cee6df94-931b-4f16-8e40-d1212cf022a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_Elutotte-az-intezkedo-rendort-video","timestamp":"2025. január. 27. 09:58","title":"Letartóztatták férfit, aki elütötte a vele szemben intézkedő rendőrt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127f76a0-be18-4c19-8f9e-2fe98da87001","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kisebb-nagyobb alkatrészekből állítottuk össze a Mercedes G-osztályt 45. születésnapjára készült Lego terepjárót, amivel egy igazi, ráadásul tisztán elektromos G-Klasséra is felhajtottunk.","shortLead":"Kisebb-nagyobb alkatrészekből állítottuk össze a Mercedes G-osztályt 45. születésnapjára készült Lego terepjárót...","id":"20250126_uj-lego-technic-mercedes-g-osztaly-45-eves-szett-epites-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/127f76a0-be18-4c19-8f9e-2fe98da87001.jpg","index":0,"item":"0421462b-5d9d-4da9-8555-14963486f989","keywords":null,"link":"/cegauto/20250126_uj-lego-technic-mercedes-g-osztaly-45-eves-szett-epites-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. január. 26. 14:00","title":"Kockák kimaxolva: 2891 darabból megépítettük, aztán terepre vittük az új Mercedes G-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","shortLead":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","id":"20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89.jpg","index":0,"item":"d16c41f8-656e-4a6e-893a-d24a13922fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","timestamp":"2025. január. 27. 09:16","title":"Mini-Dubaj: hiába van a fővárosnak elővásárlási joga, ha él vele, az állam is élhet a saját visszavásárlási jogával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fa1145-8ef2-4389-aea8-9f95576bbc78","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vizsgálat eredményével veszélybe kerülhetett a magyar állami cég romániai terjeszkedése, melyet az E.On helyi leányának felvásárlásával valósítana meg.","shortLead":"A vizsgálat eredményével veszélybe kerülhetett a magyar állami cég romániai terjeszkedése, melyet az E.On helyi...","id":"20250127_A-roman-hatosag-atvilagitotta-az-MVM-et-es-egyertelmu-kapcsolatot-talalt-Oroszorszaggal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58fa1145-8ef2-4389-aea8-9f95576bbc78.jpg","index":0,"item":"6b68b4c1-dac3-4336-b4ad-16e999a172f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_A-roman-hatosag-atvilagitotta-az-MVM-et-es-egyertelmu-kapcsolatot-talalt-Oroszorszaggal","timestamp":"2025. január. 27. 15:05","title":"A román hatóság átvilágította az MVM-et, és egyértelmű kapcsolatot talált Oroszországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec5c274-61dc-4c7b-abf4-c3c067bb29a4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Több mint ezret, de nem csak a vasúti, hanem a buszpályaudvarokon is nekigyürkőznek.","shortLead":"Több mint ezret, de nem csak a vasúti, hanem a buszpályaudvarokon is nekigyürkőznek.","id":"20250128_mav-volan-palyaudvari-vecefelujitas-mosdo-toalett-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ec5c274-61dc-4c7b-abf4-c3c067bb29a4.jpg","index":0,"item":"13f2a406-50ba-43a3-89f2-5727bd8c2c9d","keywords":null,"link":"/kkv/20250128_mav-volan-palyaudvari-vecefelujitas-mosdo-toalett-lazar-janos","timestamp":"2025. január. 28. 07:28","title":"Elárulta Lázár János, hány vécét pattintanak ki az állomásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0547a6ec-ec15-492c-8a03-f007306477a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elektromos autók töltését szolgáló kábelekben sok a réz, és miután értékes anyagról van szó, egyesek úgy gondolják, remek pénzforrásra leltek bennük. Az egyik kaliforniai cég viszont úgy döntött, átvághatatlan kábelekkel oldja meg ezt a problémát.","shortLead":"Az elektromos autók töltését szolgáló kábelekben sok a réz, és miután értékes anyagról van szó, egyesek úgy gondolják...","id":"20250128_chargepoint-vagasallo-toltokabelek-es-riasztorendszer-elektromos-autok-toltoallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0547a6ec-ec15-492c-8a03-f007306477a5.jpg","index":0,"item":"ee53f170-0a89-46e4-89c8-1505f1212c99","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_chargepoint-vagasallo-toltokabelek-es-riasztorendszer-elektromos-autok-toltoallomas","timestamp":"2025. január. 28. 08:03","title":"Mi lesz így réztolvajokkal meg a vandálokkal? Bemutatták a vágásálló töltőkábeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cef43cc-bf3e-4242-bbcb-3c79d75dc014","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így is súlyos csapásokat mértek az oroszok ukrajnai épületekre. ","shortLead":"Így is súlyos csapásokat mértek az oroszok ukrajnai épületekre. ","id":"20250127_Tobb-mint-otven-orosz-dront-semmisitett-meg-Ukrajna-ejszaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cef43cc-bf3e-4242-bbcb-3c79d75dc014.jpg","index":0,"item":"6c0fbe8d-be7f-4a29-ad21-47ac26f10cde","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Tobb-mint-otven-orosz-dront-semmisitett-meg-Ukrajna-ejszaka","timestamp":"2025. január. 27. 14:20","title":"Ukrajna több mint ötven orosz drónt semmisített meg éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2163f2-dc38-4b21-a019-14f127836ab7","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár az elemzők arra számítottak, Aleksandar Vucic szerb államfő rendkívüli állapotot rendel el amiatt, hogy napról napra szélesedik a szerbiai diákok tiltakozási akciója, a politikus békülékeny hangot ütött meg hétfő esti beszédében és közölte, megbüntetik a tavaly novemberi újvidéki katasztrófa felelőseit. A vasúti pályaudvar tetőszerkezetének részleges leomlása következtében 15 ember vesztette életét. ","shortLead":"Bár az elemzők arra számítottak, Aleksandar Vucic szerb államfő rendkívüli állapotot rendel el amiatt, hogy napról...","id":"20250127_Bekulekenyebbe-valt-a-tuntetesek-hatasara-a-szerb-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c2163f2-dc38-4b21-a019-14f127836ab7.jpg","index":0,"item":"a8acdcd8-afa2-42a7-bf7a-814094ad1b75","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Bekulekenyebbe-valt-a-tuntetesek-hatasara-a-szerb-elnok","timestamp":"2025. január. 27. 22:07","title":"Békülékenyebbé vált a tüntetések hatására a szerb elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]