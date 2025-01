Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f597ce98-4359-4f0a-97b7-e8708046f162","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV-ot használó denevérek öröme sem lehet teljes. ","shortLead":"A MÁV-ot használó denevérek öröme sem lehet teljes. ","id":"20250125_VEKE-denevereknek-terveztek-a-MAV-jaratain-az-informacios-kijelzoket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f597ce98-4359-4f0a-97b7-e8708046f162.jpg","index":0,"item":"793c4b3e-ce0a-46be-a9b1-103b87ee834b","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_VEKE-denevereknek-terveztek-a-MAV-jaratain-az-informacios-kijelzoket","timestamp":"2025. január. 25. 16:34","title":"VEKE: Alighanem denevéreknek tervezték a MÁV járatain a kijelzőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618944e4-e001-459d-9296-a55fc5097b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 90 km/h-s széllökések is lehetnek a nyugati megyékben.","shortLead":"Akár 90 km/h-s széllökések is lehetnek a nyugati megyékben.","id":"20250127_idojaras-elorejelzes-melegrekord-viharos-szel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/618944e4-e001-459d-9296-a55fc5097b4b.jpg","index":0,"item":"61e42785-77c6-46dc-a39e-568e75eb6226","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_idojaras-elorejelzes-melegrekord-viharos-szel","timestamp":"2025. január. 27. 07:42","title":"Melegrekord dőlhet meg ma, de van, ahol viharos széllel kezdődik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf147925-3b01-46ed-ae98-9cd4558cb499","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A Liverpool menedzsere úgy fogalmazott: a magyar játékos hihetetlen munkabírású.","shortLead":"A Liverpool menedzsere úgy fogalmazott: a magyar játékos hihetetlen munkabírású.","id":"20250126_szoboszlai-dominik-liverpool-ipswich-premier-league-ertekeles-arne-slot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf147925-3b01-46ed-ae98-9cd4558cb499.jpg","index":0,"item":"4991c351-e376-4b67-86e7-dfa1bad346af","keywords":null,"link":"/sport/20250126_szoboszlai-dominik-liverpool-ipswich-premier-league-ertekeles-arne-slot","timestamp":"2025. január. 26. 12:12","title":"Szoboszlait dicséri a sportsajtó, Slot szerint nem kapja meg a kellő elismerést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: az illiberalizmus exportja és újságcikkek az 1920-as évekből. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250126_Elvitelre-Csak-a-pletyka-fozte-szappanna-a-szentesi-felkegyelmu-oregembert-Habony-podcast-spindoktor-1920-as-evek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"da8efbe5-4400-4785-a1c1-029ff0524c21","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_Elvitelre-Csak-a-pletyka-fozte-szappanna-a-szentesi-felkegyelmu-oregembert-Habony-podcast-spindoktor-1920-as-evek","timestamp":"2025. január. 26. 06:00","title":"Elvitelre #103: Csak a pletyka főzte szappanná a szentesi félkegyelmű öregembert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f18592c-02b5-4e7d-9785-ac39afcfecc4","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Az előírt tananyag mellett számos más módon is foglalkozhatnak az iskolák a holokauszttal. Ennek módja és mélysége a pedagógusokon múlik. Húsz éve Steven Spielberg maga is megnézett egy erről szóló tanórát Budapesten.","shortLead":"Az előírt tananyag mellett számos más módon is foglalkozhatnak az iskolák a holokauszttal. Ennek módja és mélysége...","id":"20250126_hvg-holokauszt-oktatas-steven-spielberg-soa-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f18592c-02b5-4e7d-9785-ac39afcfecc4.jpg","index":0,"item":"94874ff6-260d-4636-bc76-5ca7baae2656","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-holokauszt-oktatas-steven-spielberg-soa-alapitvany","timestamp":"2025. január. 26. 20:00","title":"Fedősztori és testőrök: így jelent meg egyszer csak Steven Spielberg egy óbudai gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ce4e54-d952-4533-8e43-cc028e5f1997","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A baleset okozója pedig elhajtott. ","shortLead":"A baleset okozója pedig elhajtott. ","id":"20250127_Kidontotte-lampat-egy-autos-Csepelen-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5ce4e54-d952-4533-8e43-cc028e5f1997.jpg","index":0,"item":"ad0a5329-d522-409c-86b6-d900a70cb1df","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_Kidontotte-lampat-egy-autos-Csepelen-video","timestamp":"2025. január. 27. 08:50","title":"Kidöntötte a közlekedési lámpát egy autós Csepelen, hogy elkerülje a karambolt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fb2af5a-88f9-4642-93e4-8f1f220986e3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az óriási tálon kacsa, csirke, disznó és marhahús is volt, de most segítsége is akadt.","shortLead":"Az óriási tálon kacsa, csirke, disznó és marhahús is volt, de most segítsége is akadt.","id":"20250126_sir-lancelot-hustal-korai-influenszer-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fb2af5a-88f9-4642-93e4-8f1f220986e3.jpg","index":0,"item":"18ccc35d-bedc-4e7b-b072-ba6d504ec384","keywords":null,"link":"/elet/20250126_sir-lancelot-hustal-korai-influenszer-budapest","timestamp":"2025. január. 26. 15:46","title":"Egyméteres hústálat rendelt magának a nagy zabáló koreai influenszer egy budapesti étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Várhatóan szerdán indulhat újra a forgalom azon a szakaszon, ahol kisiklott szombaton egy tehervonat.","shortLead":"Várhatóan szerdán indulhat újra a forgalom azon a szakaszon, ahol kisiklott szombaton egy tehervonat.","id":"20250126_mav-potlobusz-flotta-szeged-vasarnapi-csucsforgalom-kisiklas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257.jpg","index":0,"item":"7e4e4f12-9630-46dc-ba9a-d655a4ecc25e","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_mav-potlobusz-flotta-szeged-vasarnapi-csucsforgalom-kisiklas","timestamp":"2025. január. 26. 16:16","title":"A MÁV pótlóbusz-flottát ígér a szegedi vonalra a vasárnapi csúcsforgalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]