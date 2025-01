Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","shortLead":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","id":"20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89.jpg","index":0,"item":"d16c41f8-656e-4a6e-893a-d24a13922fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","timestamp":"2025. január. 27. 09:16","title":"Mini-Dubaj: hiába van a fővárosnak elővásárlási joga, ha él vele, az állam is élhet a saját visszavásárlási jogával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fabad5-66a4-4dc6-bade-26119e2cfeb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az előadó azt írta, ebben a viharos időszakban kevesebb indulatra és több türelemre van szükség, maga is sokat tanult az esetből. ","shortLead":"Az előadó azt írta, ebben a viharos időszakban kevesebb indulatra és több türelemre van szükség, maga is sokat tanult...","id":"20250126_majka-bindzsisztan-szelet-hodmezovasarhely-cukraszda-csurran-cseppen-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5fabad5-66a4-4dc6-bade-26119e2cfeb3.jpg","index":0,"item":"231ad64f-206e-4e07-9ca5-b45ecf336367","keywords":null,"link":"/elet/20250126_majka-bindzsisztan-szelet-hodmezovasarhely-cukraszda-csurran-cseppen-bocsanatkeres","timestamp":"2025. január. 26. 18:32","title":"Elnézést kért Majka a Bindzsisztán szeletet áruló cukrászdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0276f-a43a-44d0-9fc9-70a303c3da4b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Maga az OpenAI vezérigazgatója tette közzé, hogy fizetés nélkül elérhető lesz a vállalat legújabb mesterségesintelligencia-modellje. Csak regisztrálni kell hozzá","shortLead":"Maga az OpenAI vezérigazgatója tette közzé, hogy fizetés nélkül elérhető lesz a vállalat legújabb...","id":"20250127_openai-chatgpt-o3-mini-ingyenes-hasznalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6d0276f-a43a-44d0-9fc9-70a303c3da4b.jpg","index":0,"item":"7f52db55-56f1-4526-8143-9b74bf864b52","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_openai-chatgpt-o3-mini-ingyenes-hasznalat","timestamp":"2025. január. 27. 08:03","title":"Megerősítették: ezt mindenki ingyen megkapja az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2163f2-dc38-4b21-a019-14f127836ab7","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár az elemzők arra számítottak, Aleksandar Vucic szerb államfő rendkívüli állapotot rendel el amiatt, hogy napról napra szélesedik a szerbiai diákok tiltakozási akciója, a politikus békülékeny hangot ütött meg hétfő esti beszédében és közölte, megbüntetik a tavaly novemberi újvidéki katasztrófa felelőseit. A vasúti pályaudvar tetőszerkezetének részleges leomlása következtében 15 ember vesztette életét. ","shortLead":"Bár az elemzők arra számítottak, Aleksandar Vucic szerb államfő rendkívüli állapotot rendel el amiatt, hogy napról...","id":"20250127_Bekulekenyebbe-valt-a-tuntetesek-hatasara-a-szerb-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c2163f2-dc38-4b21-a019-14f127836ab7.jpg","index":0,"item":"a8acdcd8-afa2-42a7-bf7a-814094ad1b75","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Bekulekenyebbe-valt-a-tuntetesek-hatasara-a-szerb-elnok","timestamp":"2025. január. 27. 22:07","title":"Békülékenyebbé vált a tüntetések hatására a szerb elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318c0ab8-136b-407b-992d-3a512e508361","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb siker azok számára, akik egyszerre szeretnék bejárni a világot, de közben azért dolgoznának is. ","shortLead":"Újabb siker azok számára, akik egyszerre szeretnék bejárni a világot, de közben azért dolgoznának is. ","id":"20250127_Uj-Zeland-vizum-digitalis-nomadok-kulfoldi-munkavallalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/318c0ab8-136b-407b-992d-3a512e508361.jpg","index":0,"item":"6d5a49d3-c4d8-4dc1-94c3-d5918a7c1895","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Uj-Zeland-vizum-digitalis-nomadok-kulfoldi-munkavallalas","timestamp":"2025. január. 27. 20:50","title":"Könnyebb lesz Új-Zélandon munkát vállalniuk a digitális nomádoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter a balkáni országba látogatott, ahol fontos emberekkel találkozott, és aláírt egy sor együttműködési megállapodást.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter a balkáni országba látogatott, ahol fontos emberekkel találkozott, és aláírt egy sor...","id":"20250127_Nagy-Marton-Bulgariaba-ment-es-intezett-Magyarorszagnak-egy-Fekete-tengeri-kijaratot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"7b971d95-87ee-41dd-afd8-24574ae432f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Nagy-Marton-Bulgariaba-ment-es-intezett-Magyarorszagnak-egy-Fekete-tengeri-kijaratot","timestamp":"2025. január. 27. 11:59","title":"Nagy Márton Bulgáriába ment, és intézett Magyarországnak egy fekete-tengeri kijáratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606b826a-6000-496f-8d52-cde21ef8099a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha a vadonatúj japán terepjárót alaphelyzetben esetleg nem találjuk elég komoly terepjáró képességűnek.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha a vadonatúj japán terepjárót alaphelyzetben esetleg nem találjuk elég komoly...","id":"20250127_az-uj-toyota-land-cruiser-meg-durvabb-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606b826a-6000-496f-8d52-cde21ef8099a.jpg","index":0,"item":"af8e10fc-36d7-49b8-ad17-4944a0e51179","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_az-uj-toyota-land-cruiser-meg-durvabb-lett","timestamp":"2025. január. 27. 08:41","title":"Az új Toyota Land Cruiser még durvább lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb736c72-d966-455d-8920-d0c77ac02e8c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Extinction Rebellion a holland ING Bank ellen tiltakozott egy Amszterdam-közeli autópálya szakaszon. A rendőrök elengedték a demonstrálókat.","shortLead":"Az Extinction Rebellion a holland ING Bank ellen tiltakozott egy Amszterdam-közeli autópálya szakaszon. A rendőrök...","id":"20250126_hollandia-klimaaktivista-autopalya-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb736c72-d966-455d-8920-d0c77ac02e8c.jpg","index":0,"item":"f2f94f55-12b6-45bd-a658-3dda89c18a52","keywords":null,"link":"/zhvg/20250126_hollandia-klimaaktivista-autopalya-lezaras","timestamp":"2025. január. 26. 14:54","title":"Előállítottak 190 klímaaktivistát Hollandiában, mert lezártak egy autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]