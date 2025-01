Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b5ce4e54-d952-4533-8e43-cc028e5f1997","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A baleset okozója pedig elhajtott. ","shortLead":"A baleset okozója pedig elhajtott. ","id":"20250127_Kidontotte-lampat-egy-autos-Csepelen-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5ce4e54-d952-4533-8e43-cc028e5f1997.jpg","index":0,"item":"ad0a5329-d522-409c-86b6-d900a70cb1df","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_Kidontotte-lampat-egy-autos-Csepelen-video","timestamp":"2025. január. 27. 08:50","title":"Kidöntötte a közlekedési lámpát egy autós Csepelen, hogy elkerülje a karambolt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar civil szervezetek és a független hazai sajtó is kárvallottja lett Donald Trump hivatalba lépésének, mivel az új elnök felfüggesztette a külföldi pénzügyi támogatásokat. Itthon a kormánysajtó a “Pressman-árvák” szomorúságán örvendezik.","shortLead":"Magyar civil szervezetek és a független hazai sajtó is kárvallottja lett Donald Trump hivatalba lépésének, mivel az új...","id":"20250127_Trump-felfuggesztette-a-kulfoldi-tamogatasokat-a-magyar-fuggetlen-media-is-penztol-esik-el-a-kormanysajto-a-Pressman-arvakon-rohog-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"5d71f55b-bc48-4bb9-996f-0ca6f4b465ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Trump-felfuggesztette-a-kulfoldi-tamogatasokat-a-magyar-fuggetlen-media-is-penztol-esik-el-a-kormanysajto-a-Pressman-arvakon-rohog-ebx","timestamp":"2025. január. 27. 12:36","title":"Trump felfüggesztette a külföldi támogatásokat, a magyar független média is pénztől esik el, a kormánysajtó a “Pressman-árvákon” röhög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763bdf5e-b95d-4a98-92c0-365095bd32e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elon Musk elektromos autós cége Sanghajban működtet gigagyárat, az innen importált kocsikra az alap vám mellett pótvám rakódik, ami nem tetszik a világ leggazdagabb emberének.","shortLead":"Elon Musk elektromos autós cége Sanghajban működtet gigagyárat, az innen importált kocsikra az alap vám mellett pótvám...","id":"20250127_A-Tesla-megtamadja-az-EU-Kinara-szabott-buntetovamjait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/763bdf5e-b95d-4a98-92c0-365095bd32e2.jpg","index":0,"item":"c7f5b1d5-0a85-4445-96d2-fc9853ba2dde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_A-Tesla-megtamadja-az-EU-Kinara-szabott-buntetovamjait","timestamp":"2025. január. 27. 13:25","title":"A Tesla megtámadta az EU Kínára szabott büntetővámjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f060ad92-8d26-44f4-8c6e-bca603ab7e11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Háborús helyzet alakulhat ki Közép-Afrikában, ahol ruandai támogatású fegyveres lázadók vették át a hatalmat egy kongói város felett. ","shortLead":"Háborús helyzet alakulhat ki Közép-Afrikában, ahol ruandai támogatású fegyveres lázadók vették át a hatalmat egy kongói...","id":"20250127_Kongoi-Demokratikus-Koztarsasag-Goma-lazadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f060ad92-8d26-44f4-8c6e-bca603ab7e11.jpg","index":0,"item":"3b9197b6-1984-4e6b-843e-d8e3a794b027","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Kongoi-Demokratikus-Koztarsasag-Goma-lazadas","timestamp":"2025. január. 27. 17:25","title":"Ezrek menekülnek Kongóból, miután lázadók elfoglaltak egy kétmilliós nagyvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d55196c-2040-4190-a710-4be74cdbe6e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legjobb tál díját hozták el Lyonból. ","shortLead":"A legjobb tál díját hozták el Lyonból. ","id":"20250128_bocuse-d-or-magyar-csapat-legjobb-tal-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d55196c-2040-4190-a710-4be74cdbe6e0.jpg","index":0,"item":"4f63f200-52ef-4ec6-b05c-ca3b89459744","keywords":null,"link":"/elet/20250128_bocuse-d-or-magyar-csapat-legjobb-tal-dij","timestamp":"2025. január. 28. 14:48","title":"Díjat nyert a magyar csapat a Bocuse d’Or döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81869e1a-1ff1-4ad3-b4a5-1b0b0b9a5aa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt fideszes polgármester és képviselő kisterpeszben mondta el, hogy szerinte a fővárosi közgyűlés “élete talán legnagyobb döntése előtt áll”, és ő tudja is, mi lenne a legjobb Budapestnek, így meg is mondta, hogyan kellene szavazni. Ezt már Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül.","shortLead":"A volt fideszes polgármester és képviselő kisterpeszben mondta el, hogy szerinte a fővárosi közgyűlés “élete talán...","id":"20250127_Sara-Botond-foispan-szolgalatba-helyezte-magat-es-figyelmeztette-a-kozgyulest-mi-lenne-jo-Budapestnek-a-Mini-Dubaj-szavazasnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81869e1a-1ff1-4ad3-b4a5-1b0b0b9a5aa2.jpg","index":0,"item":"ff43daf7-acbe-431d-af4a-2961b9f0d620","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Sara-Botond-foispan-szolgalatba-helyezte-magat-es-figyelmeztette-a-kozgyulest-mi-lenne-jo-Budapestnek-a-Mini-Dubaj-szavazasnal","timestamp":"2025. január. 27. 11:16","title":"Sára Botond főispán szolgálatba helyezte magát, és figyelmeztette a közgyűlést, mi lenne jó Budapestnek a Mini-Dubaj-szavazásnál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az egész mesterségesintelligencia-iparágat felrázhatja egy kínai cég, a DeepSeek újdonsága: az új modell előállítása sokkalta olcsóbb, és a legfejlettebb chipekre sem volt szükség hozzá. Mégis, állítólag simán hozza azt, amit az OpenAI technológiája.","shortLead":"Az egész mesterségesintelligencia-iparágat felrázhatja egy kínai cég, a DeepSeek újdonsága: az új modell előállítása...","id":"20250127_deepseek-mesterseges-intelligencia-r1-bemutatas-olcsobb-gyorsabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324.jpg","index":0,"item":"2ccc86a6-43fa-481d-9b08-e9cada722ba1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_deepseek-mesterseges-intelligencia-r1-bemutatas-olcsobb-gyorsabb","timestamp":"2025. január. 27. 14:23","title":"„Ez az egyik legelképesztőbb, leglenyűgözőbb áttörés, amit valaha láttam” – a ChatGPT-t is lepipálta egy új kínai MI, ami nagy változást hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A tőzsdéken és a mesterséges intelligencia képességei iránt érdeklődők körében is meglepetést és felfordulást okozott hétfőn egy új kínai szolgáltatás, a DeepSeek. A chatbotot bárki kipróbálhatja, csak egy gyors regisztráció kell hozzá. Az érdeklődés óriási, a szerverek leterheltek – mutatjuk a gyorsítósávot.","shortLead":"A tőzsdéken és a mesterséges intelligencia képességei iránt érdeklődők körében is meglepetést és felfordulást okozott...","id":"20250128_deepseek-mesterseges-intelligencia-mi-chatbot-regisztracio-hogyan-belepes-google-fiok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b.jpg","index":0,"item":"7cdbcfa4-72ec-4c35-b55a-af966f1b6ef9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_deepseek-mesterseges-intelligencia-mi-chatbot-regisztracio-hogyan-belepes-google-fiok","timestamp":"2025. január. 28. 06:14","title":"Így regisztrálhat ingyenesen és azonnal az egész világot lázban tartó új mesterséges intelligenciára – belépés a kínai DeepSeek chatbothoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]