[{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tavaszias időjárás miatt három napon is megdőltek a rekordok.","shortLead":"A tavaszias időjárás miatt három napon is megdőltek a rekordok.","id":"20250128_melegrekord-20-fok-Nagyatad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a.jpg","index":0,"item":"98c9c2a6-aac7-40c1-a144-966330eb4861","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_melegrekord-20-fok-Nagyatad","timestamp":"2025. január. 28. 17:12","title":"Megdőlt a melegrekord, csaknem 20 fok volt Nagyatádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8f2425-a86c-45d8-aa86-37196788cfe6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A történelemben soha nem volt még olyan közel az emberiség a globális katasztrófához, mint jelenleg. Ezt mutatja a Végzet órája is. ","shortLead":"A történelemben soha nem volt még olyan közel az emberiség a globális katasztrófához, mint jelenleg. Ezt mutatja...","id":"20250128_vegitelet-oraja-globalis-katasztrofa-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d8f2425-a86c-45d8-aa86-37196788cfe6.jpg","index":0,"item":"a72d879a-0fde-4be9-b91d-2c67412dd3a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_vegitelet-oraja-globalis-katasztrofa-2025","timestamp":"2025. január. 28. 16:20","title":"1 másodperccel közelebb került az emberiség a katasztrófához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbaf87a-e563-4ec4-b956-15fc456b3f81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Eredetileg egy autóról tudtak a rendőrök, de találtak egy másik járművet is. ","shortLead":"Eredetileg egy autóról tudtak a rendőrök, de találtak egy másik járművet is. ","id":"20250128_Franciaorszagban-lopott-autokat-tarolt-a-garazsaban-egy-tapolcai-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acbaf87a-e563-4ec4-b956-15fc456b3f81.jpg","index":0,"item":"95313ea5-fd83-4a5f-8b65-71985f79ad23","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Franciaorszagban-lopott-autokat-tarolt-a-garazsaban-egy-tapolcai-ferfi","timestamp":"2025. január. 28. 08:55","title":"Franciaországban lopott autókat tárolt a garázsában egy tapolcai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d38358-a9b7-4010-874e-8e7a0b41caa6","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Auschwitz felszabadításának a 80. évfordulója talán az utolsó olyan alkalmak egyike, amikor a túlélőkkel együtt emlékezhet még a világ a holokauszt borzalmaira. Az akkori traumák azonban a következő generációknak is feladatot adnak. Nem csak az a fontos, hogy a háború hiteles krónikásait meghallgassuk, amíg még lehet, hanem az is, hogy megismerjük az utódokban tovább élő örökséget – legyen szó traumáról vagy megküzdésről. Két pszichológussal, Vajda Júliával és Szirtes Lilivel beszélgettünk a soá nemzedékeken átívelő hagyatékáról.","shortLead":"Auschwitz felszabadításának a 80. évfordulója talán az utolsó olyan alkalmak egyike, amikor a túlélőkkel együtt...","id":"20250127_auschwitz-80-transzgeneracios-traumak-vajda-julia-szirtes-lili","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06d38358-a9b7-4010-874e-8e7a0b41caa6.jpg","index":0,"item":"f5a81ee4-c1e0-4588-8f59-ed5785c7f551","keywords":null,"link":"/360/20250127_auschwitz-80-transzgeneracios-traumak-vajda-julia-szirtes-lili","timestamp":"2025. január. 27. 15:10","title":"A nemzedékek közötti kísértetjárás – Auschwitz és a soá öröksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a193394d-098d-4a8c-9110-49d1cf149982","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal kolbászok és szalonnák serege sorakozott fel a 11 millió feliratkozóval rendelkező Tzuyang előtt, a hentesnél sorban állók nem hittek a szemüknek.","shortLead":"Ezúttal kolbászok és szalonnák serege sorakozott fel a 11 millió feliratkozóval rendelkező Tzuyang előtt, a hentesnél...","id":"20250127_A-pacalporkolt-nem-de-a-hentesbolt-mar-kifogott-a-del-koreai-influenszeren","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a193394d-098d-4a8c-9110-49d1cf149982.jpg","index":0,"item":"24bfaee2-a026-44bf-8e1f-f1659117721f","keywords":null,"link":"/elet/20250127_A-pacalporkolt-nem-de-a-hentesbolt-mar-kifogott-a-del-koreai-influenszeren","timestamp":"2025. január. 27. 18:03","title":"A pacalpörkölt nem, de a hentesbolt már kifogott a dél-koreai influenszeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bdac77-9be9-4e47-b4a7-e07d95578c0e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autógyártás történetének egy értékes darabkája. ","shortLead":"Az autógyártás történetének egy értékes darabkája. ","id":"20250127_Audi-5000-CS-Quattro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33bdac77-9be9-4e47-b4a7-e07d95578c0e.jpg","index":0,"item":"e1fedf74-81c4-4052-9740-903a8daea856","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_Audi-5000-CS-Quattro","timestamp":"2025. január. 27. 20:20","title":"Eladó egy 1986-os Audi 5000, amely rekorddöntésre született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb89109-17b5-489b-ab79-39855d4c801e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A váci vasútvonalon késésekre, pótlásra és kimaradó járatokra kell számítani.","shortLead":"A váci vasútvonalon késésekre, pótlásra és kimaradó járatokra kell számítani.","id":"20250127_Tulfutott-a-tilos-jelzesen-egy-vonat-Fotnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8eb89109-17b5-489b-ab79-39855d4c801e.jpg","index":0,"item":"c885360f-474f-4fc8-90e7-c73d3ab3e60d","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Tulfutott-a-tilos-jelzesen-egy-vonat-Fotnal","timestamp":"2025. január. 27. 14:07","title":"Túlfutott a tilos jelzésen egy vonat Fótnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5fe783-fb97-4f4b-bea1-a5d6d9d63063","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A katolikus egyház tart a mesterséges intelligencia által generált hamis információktól és manipulált felvételektől.","shortLead":"A katolikus egyház tart a mesterséges intelligencia által generált hamis információktól és manipulált felvételektől.","id":"20250128_vatikan-gonosz-arnyeka-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec5fe783-fb97-4f4b-bea1-a5d6d9d63063.jpg","index":0,"item":"c2c08b5a-3d5d-4c05-8c61-974e875842fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_vatikan-gonosz-arnyeka-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 28. 18:41","title":"Vatikán: a gonosz árnyéka leselkedik a mesterséges intelligenciánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]