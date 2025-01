Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"173ff8f5-9a3c-40c4-bf5a-cc45b0f70d65","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország végül elállt az Oroszország elleni szankciók kiterjesztésének blokkolásától, Szijjártó előadásában azért, mert megkapta az energiabiztonsági garanciákat, amiket követelt. Valójában semmi kézzelfoghatót nem kapott, így a külügyminiszter szavai leginkább arra szolgálnak, hogy megelőzzék az itthoni arcvesztést.","shortLead":"Magyarország végül elállt az Oroszország elleni szankciók kiterjesztésének blokkolásától, Szijjártó előadásában azért...","id":"20250128_Neue-Zurcher-Zeitung-Orban-csak-hencegett-Brusszelben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/173ff8f5-9a3c-40c4-bf5a-cc45b0f70d65.jpg","index":0,"item":"0ed83ee2-cd01-4705-be7d-44a5b9b4ff04","keywords":null,"link":"/360/20250128_Neue-Zurcher-Zeitung-Orban-csak-hencegett-Brusszelben","timestamp":"2025. január. 28. 07:49","title":"Neue Zürcher Zeitung: Orbán csak hencegett Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f96ac4-8d86-494e-8b1b-fec3164fc8d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzleti delegációval keddtől az Egyesült Arab Emírségekben tárgyal Orbán Viktor – közölte a kormányfő sajtófőnöke. Szóba kerülhet a megbeszéléseken az arab befektetők által tervezett Mini-Dubaj projekt is. Karácsony Gergely szerint ","shortLead":"Üzleti delegációval keddtől az Egyesült Arab Emírségekben tárgyal Orbán Viktor – közölte a kormányfő sajtófőnöke. Szóba...","id":"20250127_Orban-az-Egyesult-Arab-Emirsegekbe-megy-hogy-befektetesekrol-targyaljon-Karacsony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20f96ac4-8d86-494e-8b1b-fec3164fc8d3.jpg","index":0,"item":"705b9faf-f559-4a7e-8a5d-482038469e54","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Orban-az-Egyesult-Arab-Emirsegekbe-megy-hogy-befektetesekrol-targyaljon-Karacsony","timestamp":"2025. január. 27. 13:30","title":"Orbán az Egyesült Arab Emírségekbe megy, hogy befektetésekről tárgyaljon, Karácsony szerint korai a pezsgőbontás a Mini-Dubaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910c93c7-fb51-4ee5-adc3-586a2c7efe34","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"589 milliárd dollárral esett a chipgyártó tőkeértéke. Ez az összeg Magyarország költségvetési kiadásainak ötszöröse.","shortLead":"589 milliárd dollárral esett a chipgyártó tőkeértéke. Ez az összeg Magyarország költségvetési kiadásainak ötszöröse.","id":"20250128_nvidia-reszvenyeses-new-york-i-tozsde-veszteseg-deepseek-AI-MI-mikrochip-chipgyarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/910c93c7-fb51-4ee5-adc3-586a2c7efe34.jpg","index":0,"item":"e0a37a32-7339-4153-8884-2f2b9fc1c3f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_nvidia-reszvenyeses-new-york-i-tozsde-veszteseg-deepseek-AI-MI-mikrochip-chipgyarto","timestamp":"2025. január. 28. 08:37","title":"Akkorát bukott az Nvidia, ami kiadna öt évi magyar költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A piac közel kétharmada Kínáé. ","shortLead":"A piac közel kétharmada Kínáé. ","id":"20250128_14-szazalekkal-nott-a-villanyautok-eladasa-vilagszinten-tavaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"a171ccc2-8ad4-4919-acaf-47e428262122","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_14-szazalekkal-nott-a-villanyautok-eladasa-vilagszinten-tavaly","timestamp":"2025. január. 28. 07:09","title":"14 százalékkal nőtt a villanyautók eladása világszinten tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a41bdc-c5d3-4981-9520-64f72b9ed5b4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"53 ezer forintot zsákmányoltak.","shortLead":"53 ezer forintot zsákmányoltak.","id":"20250129_rendorseg-kereses-lopas-gyor-ruhauzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39a41bdc-c5d3-4981-9520-64f72b9ed5b4.jpg","index":0,"item":"773dbd9e-d597-4d8c-b7b7-f7c21661ef03","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_rendorseg-kereses-lopas-gyor-ruhauzlet","timestamp":"2025. január. 29. 12:51","title":"Kipakolta egy győri ruhaüzlet kasszáját két férfi, keresi őket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831d5271-37e8-4a89-ba5b-278371c47f6f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"360","description":"A mikrozöldségeket mesterséges forrásokból tápláló beltéri üzemekbe már sok pénzt fektettek. A technológia egyelőre sokba kerül, de a klímaválság kikényszerítheti a folytatást.","shortLead":"A mikrozöldségeket mesterséges forrásokból tápláló beltéri üzemekbe már sok pénzt fektettek. A technológia egyelőre...","id":"20250128_fenntarthato-fejlodes-2025-vertikalis-mezogazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/831d5271-37e8-4a89-ba5b-278371c47f6f.jpg","index":0,"item":"db84265a-be94-4518-8beb-5eda678c2f50","keywords":null,"link":"/360/20250128_fenntarthato-fejlodes-2025-vertikalis-mezogazdasag","timestamp":"2025. január. 28. 17:13","title":"Helykihasználásból és termelékenységből jeles, energiafelhasználásból elégtelen: kinek éri meg a vertikális növénytermesztés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Képes-e a CDU távol tartani az AfD-t a hatalomtól? Mire van szüksége Vucic szerb elnöknek ahhoz, hogy ne bukjon meg? Mire hívja fel a toryk volt elnöke, William Hague Donald Trump figyelmét? Miért lesz Trump saját maga legnagyobb ellensége? Kérdéseket és válaszokat ismertetünk a világsajtóból.","shortLead":"Képes-e a CDU távol tartani az AfD-t a hatalomtól? Mire van szüksége Vucic szerb elnöknek ahhoz, hogy ne bukjon meg...","id":"20250129_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"c5b9abb5-b3c0-4103-b5f9-c81d0ba6d477","keywords":null,"link":"/360/20250129_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 29. 12:23","title":"Guardian: Háborús bűncselekmény lenne, amit Trump ajánl a gázai palesztinoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d4a054c-fddd-4757-8a47-90635262bac5","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Donald Trump egy tollvonással leállította a külföldi támogatások folyósítását, és ennek sokkoló hatása Magyarországon is érezhető. Az Orbán-kormány örömére a hazai civil szféra és a független sajtó egy része hosszú időre elbukhatja forrásainak egy részét. ","shortLead":"Donald Trump egy tollvonással leállította a külföldi támogatások folyósítását, és ennek sokkoló hatása Magyarországon...","id":"20250129_hvg-usa-donald-trump-kulfoldi-tamogatasok-befagyasztasa-magyarorszag-civilek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d4a054c-fddd-4757-8a47-90635262bac5.jpg","index":0,"item":"5919b6f5-b5cc-4ebc-9096-4a827e64fba2","keywords":null,"link":"/360/20250129_hvg-usa-donald-trump-kulfoldi-tamogatasok-befagyasztasa-magyarorszag-civilek","timestamp":"2025. január. 29. 09:38","title":"Trump nagy ütést vitt be a magyar civileknek és a független sajtónak, de még visszakozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]