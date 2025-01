Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 45 éves edző a futballfejlesztésekért felel majd.","shortLead":"A 45 éves edző a futballfejlesztésekért felel majd.","id":"20250127_labdarugas-red-bull-low-zsolt-jurgen-klopp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8.jpg","index":0,"item":"b24d25f7-e66e-4d3b-9102-845aa55e329e","keywords":null,"link":"/sport/20250127_labdarugas-red-bull-low-zsolt-jurgen-klopp","timestamp":"2025. január. 27. 10:49","title":"Eldőlt Lőw Zsolt sorsa, Jürgen Klopp jobbkeze lesz a Red Bullnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha az eltűnésük napján baleset érte volna őket és beleesnek a vízbe, akkor a búvárok valószínűleg már megtalálták volna a maradványaikat, a csomagjaikat. A helyi rendőrség szerint nem történt bűncselekmény.","shortLead":"Ha az eltűnésük napján baleset érte volna őket és beleesnek a vízbe, akkor a búvárok valószínűleg már megtalálták volna...","id":"20250127_Skocia-eltunt-magyar-ikrek-Aberdeen-folyo-kereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743.jpg","index":0,"item":"ba176f3a-457b-4669-9e52-3d1770f43ba4","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Skocia-eltunt-magyar-ikrek-Aberdeen-folyo-kereses","timestamp":"2025. január. 27. 12:05","title":"Nem keresik tovább a Skóciában eltűnt magyar ikreket a folyónál, ahol az utolsó felvétel készült róluk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5686fd-de52-4150-ab30-74d8860d4b9f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Most már igazán közel lehet az új iPhone SE bemutatója, ennek megfelelően pedig egyre több részletre derül fény. Ezekhez társult most egy videó is.","shortLead":"Most már igazán közel lehet az új iPhone SE bemutatója, ennek megfelelően pedig egyre több részletre derül fény...","id":"20250128_apple-iphone-se-4-video-szivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef5686fd-de52-4150-ab30-74d8860d4b9f.jpg","index":0,"item":"501ace7b-760b-40b1-a9cf-381793c49ce9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_apple-iphone-se-4-video-szivargas","timestamp":"2025. január. 28. 14:32","title":"Videón a következő iPhone SE, ilyen lehet az Apple alapjaiban megújult mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbaf87a-e563-4ec4-b956-15fc456b3f81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Eredetileg egy autóról tudtak a rendőrök, de találtak egy másik járművet is. ","shortLead":"Eredetileg egy autóról tudtak a rendőrök, de találtak egy másik járművet is. ","id":"20250128_Franciaorszagban-lopott-autokat-tarolt-a-garazsaban-egy-tapolcai-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acbaf87a-e563-4ec4-b956-15fc456b3f81.jpg","index":0,"item":"95313ea5-fd83-4a5f-8b65-71985f79ad23","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Franciaorszagban-lopott-autokat-tarolt-a-garazsaban-egy-tapolcai-ferfi","timestamp":"2025. január. 28. 08:55","title":"Franciaországban lopott autókat tárolt a garázsában egy tapolcai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89ec9fa-0c6c-4ec6-bc05-268962fb5b1f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp nemrég a Nagy Magellán-felhő egy részét, a Tarantula-ködöt örökítette meg.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp nemrég a Nagy Magellán-felhő egy részét, a Tarantula-ködöt örökítette meg.","id":"20250127_hubble-urteleszkop-nagy-magellan-felho-tarantula-kod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e89ec9fa-0c6c-4ec6-bc05-268962fb5b1f.jpg","index":0,"item":"13f3cecb-26e9-48b6-bbca-62326d444e9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_hubble-urteleszkop-nagy-magellan-felho-tarantula-kod","timestamp":"2025. január. 27. 15:03","title":"34 éves, de még mindig ilyen lenyűgöző felvételt tud készíteni a Hubble űrteleszkóp – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2c20d7-0030-44cb-a17f-a9ead3bc7717","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A harmincszoros belga válogatott Radja Nainggolant már ki is hallgatták.","shortLead":"A harmincszoros belga válogatott Radja Nainggolant már ki is hallgatták.","id":"20250127_labdarugas-belgium-radja-nainggolan-letartoztatas-drogkereskedelem-vad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d2c20d7-0030-44cb-a17f-a9ead3bc7717.jpg","index":0,"item":"f82a76c9-135d-4a1b-a36d-f65c5cb640ce","keywords":null,"link":"/sport/20250127_labdarugas-belgium-radja-nainggolan-letartoztatas-drogkereskedelem-vad","timestamp":"2025. január. 27. 12:13","title":"Drogkereskedelem miatt letartóztatták a Roma és az Inter korábbi középpályását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5110d777-b00a-4886-b450-fce072e9fad1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Április közepétől kezdve már csak az EA alkalmazással lehet majd hozzáférni azokhoz a játékokhoz, amit korábban az EA Originen keresztül vásároltak meg a felhasználók.","shortLead":"Április közepétől kezdve már csak az EA alkalmazással lehet majd hozzáférni azokhoz a játékokhoz, amit korábban az EA...","id":"20250127_electronic-arts-origin-megszunes-jatek-mentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5110d777-b00a-4886-b450-fce072e9fad1.jpg","index":0,"item":"7a589d10-5009-4d2a-aff6-e258de8749f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_electronic-arts-origin-megszunes-jatek-mentese","timestamp":"2025. január. 27. 11:03","title":"Megszűnik az EA Origin, ha nem lép, elvesznek a megvásárolt játékai – így mentheti meg őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29a9498-c459-4013-9269-89a4634f833c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kamatcsökkentés opcióként sem merült fel a legutóbbi jegybanki kamatdöntésen, és a szó is kikerült az iránymutatásból. A jegybank szerint december óta romlottak az inflációs kilátások, a lakossági és vállalati várakozások pedig az indokoltnál még jobban zuhantak. A geopolitikai helyzet bizonytalan, a befektetői hangulat változékony, Magyarország „szembeszeles környezetben” van.","shortLead":"A kamatcsökkentés opcióként sem merült fel a legutóbbi jegybanki kamatdöntésen, és a szó is kikerült...","id":"20250128_januar-kamatdontes-indoklas-virag-szembeszeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c29a9498-c459-4013-9269-89a4634f833c.jpg","index":0,"item":"41ad2be0-47dd-43c7-8e98-b2c93a75e737","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_januar-kamatdontes-indoklas-virag-szembeszeles","timestamp":"2025. január. 28. 16:40","title":"MNB: Magyarország „szembeszeles környezetben” van, kamatcsökkentésről immár szó sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]