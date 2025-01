Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"68d4268c-a07f-4ec3-919e-367f32b94ca3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az interneten lévő adatokat használó OpenAI bebizonyítaná, hogy a DeepSeek tőlük visz el adatokat.","shortLead":"Az interneten lévő adatokat használó OpenAI bebizonyítaná, hogy a DeepSeek tőlük visz el adatokat.","id":"20250129_openai-ChatGPT-deepseek-lopas-adatok-microsoft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d4268c-a07f-4ec3-919e-367f32b94ca3.jpg","index":0,"item":"1cde5cb1-9aeb-4d84-87ce-fe60d602ef22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_openai-ChatGPT-deepseek-lopas-adatok-microsoft","timestamp":"2025. január. 29. 11:13","title":"Panaszkodik a ChatGPT gyártója, hogy az új kínai rivális ingyen lenyúlja az adataikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7a59ee-6450-49c6-9237-7d7aaa2b543d","c_author":"Szabó M. István","category":"360","description":"Az áramtermelés és a közlekedés dekarbonizációja mellett elindult egy újabb fontos klímavédelmi rendszer-átalakítási program: a hagyományosan nagy szennyezőnek számító acélipar karbon­lábnyomának csökkentése. A hangsúly a zöldacélra kerül át, de nem mindegy, hogy ki mikor vált.","shortLead":"Az áramtermelés és a közlekedés dekarbonizációja mellett elindult egy újabb fontos klímavédelmi rendszer-átalakítási...","id":"20250130_fenntarthato-fejlodes-2025-aceltermeles-zold-technologia-klimavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e7a59ee-6450-49c6-9237-7d7aaa2b543d.jpg","index":0,"item":"1c709420-a901-4caa-9766-ea921200ec16","keywords":null,"link":"/360/20250130_fenntarthato-fejlodes-2025-aceltermeles-zold-technologia-klimavedelem","timestamp":"2025. január. 30. 18:08","title":"Nagy jövőt jósolnak a zöldacélnak, évente megduplázódhat a termelés a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a02c03-c76a-4324-9cda-09e089cef6ab","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Sőt, senkitől: a kormány gyorsan kapcsolt, és eltakarította korábbi belepiszkálását a Btk.-ba. ","shortLead":"Sőt, senkitől: a kormány gyorsan kapcsolt, és eltakarította korábbi belepiszkálását a Btk.-ba. ","id":"20250130_alkotmanybirosag-buncselekmeny-covid-igazolvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a02c03-c76a-4324-9cda-09e089cef6ab.jpg","index":0,"item":"c4e9690b-5a71-4d18-bbf1-255365605002","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_alkotmanybirosag-buncselekmeny-covid-igazolvany","timestamp":"2025. január. 30. 12:30","title":"Alkotmányos-e bűncselekménynek nyilvánítani, ha valaki visszaél az oltási igazolvánnyal? Nem az Ab-tól fogjuk megtudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a41bdc-c5d3-4981-9520-64f72b9ed5b4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"53 ezer forintot zsákmányoltak.","shortLead":"53 ezer forintot zsákmányoltak.","id":"20250129_rendorseg-kereses-lopas-gyor-ruhauzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39a41bdc-c5d3-4981-9520-64f72b9ed5b4.jpg","index":0,"item":"773dbd9e-d597-4d8c-b7b7-f7c21661ef03","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_rendorseg-kereses-lopas-gyor-ruhauzlet","timestamp":"2025. január. 29. 12:51","title":"Kipakolta egy győri ruhaüzlet kasszáját két férfi, keresi őket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df478f7-5da7-41df-9109-270d99400072","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Valószínűleg a kapcsolatrendszere felhasználásával jutott hamis személyazonossághoz a bűnszervezetben elkövetett jövedéki orgazdaság miatt elítélt nő.","shortLead":"Valószínűleg a kapcsolatrendszere felhasználásával jutott hamis személyazonossághoz a bűnszervezetben elkövetett...","id":"20250130_B-Zs-ne-8-eve-volt-top-50-es-korozott-de-a-heten-ratalaltak-Munchenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3df478f7-5da7-41df-9109-270d99400072.jpg","index":0,"item":"a97673d8-54a4-4829-bd1e-40084accf73d","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_B-Zs-ne-8-eve-volt-top-50-es-korozott-de-a-heten-ratalaltak-Munchenben","timestamp":"2025. január. 30. 20:00","title":"B. Zs.-né 8 éve volt top 50-es körözött, de a héten rátaláltak Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad6c2f5-d8da-48e1-b8f9-3caebcb836ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A technológiája jogszerűtlen felhasználásával vádolja a DeepSeek fejlesztőjét a ChatGPT mögött álló OpenAI.","shortLead":"A technológiája jogszerűtlen felhasználásával vádolja a DeepSeek fejlesztőjét a ChatGPT mögött álló OpenAI.","id":"20250129_openai-mesterseges-intelligencia-hasznalata-jogszerutlenul-deepseek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad6c2f5-d8da-48e1-b8f9-3caebcb836ee.jpg","index":0,"item":"4555a0d6-c92f-429e-a75a-0c8acae7ea81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_openai-mesterseges-intelligencia-hasznalata-jogszerutlenul-deepseek","timestamp":"2025. január. 29. 13:03","title":"Az OpenAI állítja: bizonyítékot talált arra, hogy a technológiájával is fejlesztették a DeepSeek MI-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016a4e3b-7fed-4d80-a09f-803003d051dd","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A múlt heti bombariadók idején a kisdiákok az ukrajnai hírözön miatt nagyon is átélték, hogy veszélyben vannak. Orbán Viktor egyik legszorosabb szövetségese elmesélheti neki, milyen az, amikor az utca elszámoltatást követel. Készül-e itthon is útmutató az összehangolt védekezésre, ha már permanens háborús vészhelyzetre hivatkozva kerüli meg a demokratikus döntéshozatalt a kormány? Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"A múlt heti bombariadók idején a kisdiákok az ukrajnai hírözön miatt nagyon is átélték, hogy veszélyben vannak. Orbán...","id":"20250130_hvg-Gergely-Marton-Dubaj-nem-jar-egyedul-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/016a4e3b-7fed-4d80-a09f-803003d051dd.jpg","index":0,"item":"c2a0bcf4-7a29-4628-9739-e92f7ce81754","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-Gergely-Marton-Dubaj-nem-jar-egyedul-Fulszoveg","timestamp":"2025. január. 30. 08:00","title":"Gergely Márton: Dubaj nem jár egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1c841-61ee-44d6-8f40-787684282199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A New York Times előfizetéses sportlapjában, az Athleticben Andrew Jones, a kimondottan a Liverpoollal (és a Burnley-vel) foglalkozó munkatársa méltatta a magyar válogatott kapitányát.","shortLead":"A New York Times előfizetéses sportlapjában, az Athleticben Andrew Jones, a kimondottan a Liverpoollal (és...","id":"20250129_Hi-he-tet-len-Szoboszlai-Liverpool-New-York-Times-Athletic-foci","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31a1c841-61ee-44d6-8f40-787684282199.jpg","index":0,"item":"24f21393-6990-4089-a129-f7e88a51b0e9","keywords":null,"link":"/sport/20250129_Hi-he-tet-len-Szoboszlai-Liverpool-New-York-Times-Athletic-foci","timestamp":"2025. január. 29. 11:25","title":"„Hi-he-tet-len!”: így lett nélkülözhetetlen Szoboszlai a Liverpoolban – külön cikkben értékeli a focistát a New York Times sportlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]