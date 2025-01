Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy valószínűleg az utasszállítón utazó 64 fő, valamint a helikopteren tartózkodó 3 katona is életét vesztette, amikor a két gép egymásnak ütközött Washingtonban.","shortLead":"Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy valószínűleg az utasszállítón utazó 64 fő, valamint a helikopteren tartózkodó 3...","id":"20250130_washington-utasszallito-helikopter-utkozes-baleset-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c.jpg","index":0,"item":"d67001bc-3305-4ea3-bb28-8267580f13a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_washington-utasszallito-helikopter-utkozes-baleset-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. január. 30. 14:52","title":"Nem találtak túlélőt, valószínűleg mindkét gépen mindenki meghalt a balesetben, ahol egy utasszállító repülő és egy katonai helikopter ütközött Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal.","shortLead":"A piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal.","id":"20250130_ECB-EKB-Europai-Kozponti-Bank-alapkamat-csokkentes-vagas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8.jpg","index":0,"item":"07193f89-415a-4ee8-85a1-85104cf17a54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_ECB-EKB-Europai-Kozponti-Bank-alapkamat-csokkentes-vagas","timestamp":"2025. január. 31. 09:12","title":"Az Európai Központi Bank december után ismét csökkentette az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0dd8cf8-6b21-4bce-bdf3-64ee7aedac5c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sose volt még olyan nézettsége miniszterelnöknek, mint amit Bindzsisztáné produkált.","shortLead":"Sose volt még olyan nézettsége miniszterelnöknek, mint amit Bindzsisztáné produkált.","id":"20250129_majka-csurran-cseppen-nezettseg-10-millio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0dd8cf8-6b21-4bce-bdf3-64ee7aedac5c.jpg","index":0,"item":"481a7409-a33e-464b-b647-28ca2c6da363","keywords":null,"link":"/elet/20250129_majka-csurran-cseppen-nezettseg-10-millio","timestamp":"2025. január. 29. 19:24","title":"Majka dala átlépte a 10 milliós nézettséget, új videóval ünnepelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd912ce9-60a1-4232-82dc-07609ff29d51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szíriában az összes fegyveres csoportot feloszlatják és kinevezték Ahmed al-Saraát az ország elnökévé az átmeneti időszakra.","shortLead":"Szíriában az összes fegyveres csoportot feloszlatják és kinevezték Ahmed al-Saraát az ország elnökévé az átmeneti...","id":"20250129_al-kaida-sziria-ahmed-es-saraa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd912ce9-60a1-4232-82dc-07609ff29d51.jpg","index":0,"item":"eddbad08-0b39-4173-8a77-3e3c5c1fcd1a","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_al-kaida-sziria-ahmed-es-saraa","timestamp":"2025. január. 29. 21:36","title":"Megszűnik az al-Kaida szíriai ága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d4268c-a07f-4ec3-919e-367f32b94ca3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az interneten lévő adatokat használó OpenAI bebizonyítaná, hogy a DeepSeek tőlük visz el adatokat.","shortLead":"Az interneten lévő adatokat használó OpenAI bebizonyítaná, hogy a DeepSeek tőlük visz el adatokat.","id":"20250129_openai-ChatGPT-deepseek-lopas-adatok-microsoft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d4268c-a07f-4ec3-919e-367f32b94ca3.jpg","index":0,"item":"1cde5cb1-9aeb-4d84-87ce-fe60d602ef22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_openai-ChatGPT-deepseek-lopas-adatok-microsoft","timestamp":"2025. január. 29. 11:13","title":"Panaszkodik a ChatGPT gyártója, hogy az új kínai rivális ingyen lenyúlja az adataikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcc9f89-a779-4980-8b87-1b485b7e99b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A fő termelőnek számító Brazíliában a rossz termés miatt a szokásos 8 millió zsák helyett legfeljebb 500 ezer van készleten, további áremelkedés várható.","shortLead":"A fő termelőnek számító Brazíliában a rossz termés miatt a szokásos 8 millió zsák helyett legfeljebb 500 ezer van...","id":"20250130_kave-dragulas-brazilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bcc9f89-a779-4980-8b87-1b485b7e99b8.jpg","index":0,"item":"0a397b43-75a7-4eaa-bc35-13b57eb607d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_kave-dragulas-brazilia","timestamp":"2025. január. 30. 10:35","title":"Megjött a feketeleves: durván drágul a kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hét embert állított elő a NAV adócsalás és fiktív kereskedelem gyanújával, a két feltételezett főszervezőnek kezdeményezték a letartóztatását.","shortLead":"Hét embert állított elő a NAV adócsalás és fiktív kereskedelem gyanújával, a két feltételezett főszervezőnek...","id":"20250129_nav-foldgaz-ado-csalas-afa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"72c9ea2d-fa3b-40cc-82c8-69ff326ab101","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_nav-foldgaz-ado-csalas-afa","timestamp":"2025. január. 29. 14:48","title":"Több tízmilliárd forintot csaltak el földgázzal, száznál is több cégre csapott le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b1d8c0-22b5-4923-9f7c-ab4be244c0e7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A jelenséget az Időkép egyik kamerája rögzítette. ","shortLead":"A jelenséget az Időkép egyik kamerája rögzítette. ","id":"20250130_Zold-tuzgombot-videoztak-le-a-Balaton-folott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1b1d8c0-22b5-4923-9f7c-ab4be244c0e7.jpg","index":0,"item":"f0e13f62-dd84-4bfa-8f0d-2230f747f3de","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Zold-tuzgombot-videoztak-le-a-Balaton-folott","timestamp":"2025. január. 30. 18:50","title":"Zöld tűzgömböt videóztak le a Balaton fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]