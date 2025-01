Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint a sokszínűség, az egyenjogúság és az elfogadás programja, amelyet a Szövetségi Légügyi Hatóságnál is bevezettek azt is jelenti, hogy „a toborzás súlyos értelmi és pszichológiai fogyatékossággal rendelkező személyekre összpontosít”.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a sokszínűség, az egyenjogúság és az elfogadás programja, amelyet a Szövetségi Légügyi...","id":"20250130_Trump-a-helikopter-pilotajat-es-a-repulesiranyitokat-hibaztatja-a-repulogep-szerencsetlenseg-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"4b96c643-2e01-42ba-85ef-248c0ecfbe23","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_Trump-a-helikopter-pilotajat-es-a-repulesiranyitokat-hibaztatja-a-repulogep-szerencsetlenseg-miatt","timestamp":"2025. január. 30. 22:09","title":"Trump a helikopter pilótáját és a repülésirányítókat hibáztatja a repülőgép-szerencsétlenség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e50e810-2ace-45fb-b041-fca29b294665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köszönik szépen, szerintük a legjobb klub az EU – annak pedig Németország szívesebben tagja, mint egy olyan klubnak, amiben Orbán Viktor is jól érzi magát.","shortLead":"Köszönik szépen, szerintük a legjobb klub az EU – annak pedig Németország szívesebben tagja, mint egy olyan klubnak...","id":"20250130_orban-viktor-nemetorszag-europai-unio-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e50e810-2ace-45fb-b041-fca29b294665.jpg","index":0,"item":"41a66bc2-f402-4a87-9c40-61368b824be3","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_orban-viktor-nemetorszag-europai-unio-migracio","timestamp":"2025. január. 30. 13:31","title":"Nem kér Orbán üdvözletéből, klubjából pedig még kevésbé a német külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b79cb35-8a81-48f1-8088-975169c502b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Salwan Momika a svéd sajtó tudósításai szerint belehalt sérüléseibe.","shortLead":"Salwan Momika a svéd sajtó tudósításai szerint belehalt sérüléseibe.","id":"20250130_gyilkossag-lovoldozes-koranegetes-svedorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b79cb35-8a81-48f1-8088-975169c502b5.jpg","index":0,"item":"cf885afc-557a-4377-9e21-483f733563d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_gyilkossag-lovoldozes-koranegetes-svedorszag","timestamp":"2025. január. 30. 12:28","title":"Lelőtték a svédországi Korán-égetéseiről ismert iraki férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az éjszaka folyamán érkeztek újabb fenyegető e-mailek.","shortLead":"Az éjszaka folyamán érkeztek újabb fenyegető e-mailek.","id":"20250131_bombafenyegetes-bombariado-iskola-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77.jpg","index":0,"item":"21c369e8-b5a1-4ddb-9b09-da9b187076b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_bombafenyegetes-bombariado-iskola-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 09:41","title":"Ismét bombafenyegetést kapott több iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829af996-7a55-4564-9f9c-db45cdf87437","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egy szélsőjobboldali képviselőt ki is kellett küldeni az Európai Parlament nemzetközi holokauszt emléknapjának eseményéről. 