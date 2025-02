Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Lázár János Rákosrendezőt akarja kitakaríttatni a fővárossal, Karácsony Gergely szerint ez állami feladat.","shortLead":"Lázár János Rákosrendezőt akarja kitakaríttatni a fővárossal, Karácsony Gergely szerint ez állami feladat.","id":"20250131_karacsony-gergely-lazar-janos-rakosrendezo-mini-dubaj-szemet-takaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4.jpg","index":0,"item":"baa5d306-d22c-4b1d-955d-252fba802d8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_karacsony-gergely-lazar-janos-rakosrendezo-mini-dubaj-szemet-takaritas","timestamp":"2025. január. 31. 16:34","title":"Karácsony üzent Lázárnak: Ennyi erővel megkérhetne arra is, hogy takarítsam ki a kastélyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyorsan kellett cselekednie a háromszoros Oscar-díjas színésznőnek. ","shortLead":"Gyorsan kellett cselekednie a háromszoros Oscar-díjas színésznőnek. ","id":"20250130_Keritest-atvagva-menekult-Meryl-Streep-a-tuzvesz-elol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0.jpg","index":0,"item":"674fbefb-0acb-4a83-99c7-9202b366dd11","keywords":null,"link":"/elet/20250130_Keritest-atvagva-menekult-Meryl-Streep-a-tuzvesz-elol","timestamp":"2025. január. 30. 17:56","title":"Tűzben edzett színésznő: szomszédja kerítését átvágva menekült Meryl Streep a tűzvész elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbd2880-b9c2-4057-b30a-100bd32a65e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint a márciusi szankciós szavazásnál voksolhat másként Magyarország, ha az Európai Bizottság nem tartja be az ígéreteit.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint a márciusi szankciós szavazásnál voksolhat másként Magyarország, ha...","id":"20250131_szijjarto-peter-brusszel-szankcios-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dbd2880-b9c2-4057-b30a-100bd32a65e1.jpg","index":0,"item":"c839da05-7846-4e04-9571-26c20ae403b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_szijjarto-peter-brusszel-szankcios-szavazas","timestamp":"2025. január. 31. 16:48","title":"Szijjártó: Ha Brüsszel nem tartja be az ígéreteit, akkor magukra vessenek a szankciós szavazásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cefab26-833c-43dd-a125-405b2c9e416b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fidesz EP-képviselőjének ülésnyitó beszéde több művészre is inspirálóan hatott, és ezzel mind gazdagabbak lettünk egy kicsit.","shortLead":"A Fidesz EP-képviselőjének ülésnyitó beszéde több művészre is inspirálóan hatott, és ezzel mind gazdagabbak lettünk...","id":"20250131_deutsch-tamas-angol-zene-kiszin-schilling-arpad-sarosdi-lilla-reggae-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cefab26-833c-43dd-a125-405b2c9e416b.jpg","index":0,"item":"b11cb27d-42da-41ac-8164-6ab643403def","keywords":null,"link":"/elet/20250131_deutsch-tamas-angol-zene-kiszin-schilling-arpad-sarosdi-lilla-reggae-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 12:29","title":"Gitármuzsika és reggae-dal is készült Deutsch Tamás angoljából, ami Sárosdi Lilláékat is megihlette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd3f465-b753-42a1-90cb-565f6643d090","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A maratoni futás felvételén esett el a színésznő. ","shortLead":"A maratoni futás felvételén esett el a színésznő. ","id":"20250131_Komoly-balesetet-szenvedett-egy-jelenet-felvetelen-Udvaros-Dorottya-majdnem-meghiusult-a-Futni-mentem-forgatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd3f465-b753-42a1-90cb-565f6643d090.jpg","index":0,"item":"5b5041a8-6d0c-4373-9217-49e9d2f49543","keywords":null,"link":"/elet/20250131_Komoly-balesetet-szenvedett-egy-jelenet-felvetelen-Udvaros-Dorottya-majdnem-meghiusult-a-Futni-mentem-forgatasa","timestamp":"2025. január. 31. 08:36","title":"Komoly balesetet szenvedett egy jelenet felvételén Udvaros Dorottya, majdnem meghiúsult a Futni mentem forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca011545-f64d-4f26-9c26-d95f81ed387f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Boltja még nincs a Merének, árlistája viszont már van. Az árakat mindig a konkurensek alá lövik be.","shortLead":"Boltja még nincs a Merének, árlistája viszont már van. Az árakat mindig a konkurensek alá lövik be.","id":"20250131_kiszivargott-orosz-diszkont-mere-arlista-magyarorszag-uzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca011545-f64d-4f26-9c26-d95f81ed387f.jpg","index":0,"item":"24fe01e2-eec5-474c-bee2-659839af1ce4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_kiszivargott-orosz-diszkont-mere-arlista-magyarorszag-uzlet","timestamp":"2025. január. 31. 10:40","title":"Kiszivárgott, pontosan mennyivel lenne olcsóbb a Magyarország meghódítására készülő orosz diszkont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ab9e32-f744-4a85-b0f3-a56660aeff94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz embert igazoltatott a rendőrség az Európa-liga-meccs biztosítása során. A szurkolók összecsaptak a biztonságiakkal, öt embert kellett ellátni, egyiküket kórházban ápolják.","shortLead":"Száz embert igazoltatott a rendőrség az Európa-liga-meccs biztosítása során. A szurkolók összecsaptak...","id":"20250131_verekedes-ferencvaros-fradi-alkamaar-europa-liga-szurkolok-biztonsagiak-garazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30ab9e32-f744-4a85-b0f3-a56660aeff94.jpg","index":0,"item":"b9f44eb1-6b3f-4480-bc6a-7b827e968b29","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_verekedes-ferencvaros-fradi-alkamaar-europa-liga-szurkolok-biztonsagiak-garazdasag","timestamp":"2025. január. 31. 13:18","title":"Rendbontás a Fradi meccsén: egymásnak estek a szurkolók és a biztonságiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50a3cba-4cf8-4775-ab13-081d48120c02","c_author":"HVG","category":"360","description":"Profizmus a legjavából – alighanem ez a legtalálóbb meghatározás a magát francia filmszínészből franciás eleganciájú rendezővé átképző Emmanuel Courcol új munkájára, amely egy karmesterről szól.","shortLead":"Profizmus a legjavából – alighanem ez a legtalálóbb meghatározás a magát francia filmszínészből franciás eleganciájú...","id":"20250130_hvg-Emmanuel-Courcol-rendezo-Varatlan-dallamok-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f50a3cba-4cf8-4775-ab13-081d48120c02.jpg","index":0,"item":"94be607c-fdf0-4a9a-804a-9b659a1f1d9a","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-Emmanuel-Courcol-rendezo-Varatlan-dallamok-film","timestamp":"2025. január. 30. 16:06","title":"„A zene összeköt” – elkerüli az ilyen közhelyeket ez a vígjáték, amely egy halálos betegséggel küzdő karmesterről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]