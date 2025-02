Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videóriportot készített a kis, Ózd melletti településen Hadházy Ákos arról, hogy a több helyi lakos szerint a jelenlegi polgármester 10 ezer forintért vette meg a szavazataikat. A videón részletesen elmondták, hogyan ígértek nekik pénzt annak érdekében, hogy Kovács Gáborra voksoljanak. Akad, aki utólag szégyelli, hogy elfogadta, de „jól jött a pénz”, más munkanélküliként úgy gondolta, „muszáj volt belemenni”. ","shortLead":"Videóriportot készített a kis, Ózd melletti településen Hadházy Ákos arról, hogy a több helyi lakos szerint a jelenlegi...","id":"20250131_hadhazy-akos-szavazas-jardanhaza-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726.jpg","index":0,"item":"a89b177a-81a5-4e70-a502-f2084b5d75d2","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_hadhazy-akos-szavazas-jardanhaza-valasztas","timestamp":"2025. január. 31. 16:17","title":"Hadházy szerint 10 ezer forintért vették a szavazatokat a járdánházi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nő holttestét találták meg a Dee-folyóban nem messze onnan, ahol a Huszti-ikreket utoljára látták. ","shortLead":"Egy nő holttestét találták meg a Dee-folyóban nem messze onnan, ahol a Huszti-ikreket utoljára látták. ","id":"20250201_Megszolalt-a-Skociaban-eltunt-ikerlanyok-apja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743.jpg","index":0,"item":"82beff0b-4935-4a38-aa0a-cf081be858dd","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Megszolalt-a-Skociaban-eltunt-ikerlanyok-apja","timestamp":"2025. február. 01. 21:52","title":"\"Éreztem, hogy bajuk esik”- Megszólalt a Skóciában eltűnt ikerlányok apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db3fcf9-be88-46ba-b606-4ea0900fb606","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szélsőbaloldali csoport vezetőjét Németországban is bíróság elé akarják állítani neonácik elleni támadások miatt.","shortLead":"A szélsőbaloldali csoport vezetőjét Németországban is bíróság elé akarják állítani neonácik elleni támadások miatt.","id":"20250131_johann-g-budapesti-antifa-tamadas-kiadatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7db3fcf9-be88-46ba-b606-4ea0900fb606.jpg","index":0,"item":"c4c89edf-9e87-4bd1-a94b-66dc4ba746da","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_johann-g-budapesti-antifa-tamadas-kiadatas","timestamp":"2025. január. 31. 17:46","title":"Nem adják ki Magyarországnak az egyik budapesti antifa-támadással gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debf384c-e42e-4976-a23a-aadd3ca52326","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az alázuhanó roncsok is kivehetők a CNN által megszerzett új felvételeken. Új szögből látni a végzetes másodperceket.","shortLead":"Az alázuhanó roncsok is kivehetők a CNN által megszerzett új felvételeken. Új szögből látni a végzetes másodperceket.","id":"20250131_cnn-felvetel-washington-repulobaleset-utkozes-tragedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/debf384c-e42e-4976-a23a-aadd3ca52326.jpg","index":0,"item":"28dc0ff8-7832-4703-ac86-ab54c048654a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_cnn-felvetel-washington-repulobaleset-utkozes-tragedia","timestamp":"2025. január. 31. 15:50","title":"Előkerült két új felvétel a washingtoni repülőbalesetről, közelről látni, ahogy egyenesen belerepül a katonai helikopter az utasszállítóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c7aa57-0c96-45ed-b6e2-afaa7454f687","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államfő tisztségből való felfüggesztésre irányuló javaslat kezdeményezői nem tartották be a közös házszabályban előírt eljárást, és nem nyújtották be az indítványt mindkét ház házbizottságához. ","shortLead":"Az államfő tisztségből való felfüggesztésre irányuló javaslat kezdeményezői nem tartották be a közös házszabályban...","id":"20250201_Elutasitotta-a-roman-parlament-hazbizottsaga-a-Klaus-Iohannis-allamfo-felfuggeszteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48c7aa57-0c96-45ed-b6e2-afaa7454f687.jpg","index":0,"item":"34f28915-79c9-41a3-8b2a-34f267bf0a21","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Elutasitotta-a-roman-parlament-hazbizottsaga-a-Klaus-Iohannis-allamfo-felfuggeszteset","timestamp":"2025. február. 01. 20:28","title":"Elutasította a román parlament házbizottsága Klaus Iohannis államfő felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c24d4463-a36a-4c39-8872-f53f5e8d8ae2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Költséghatékony közegészségügyi beavatkozásként emlegetik brit kutatók a parkrunt, egy nálunk kevésbé ismert aktivitási formát.","shortLead":"Költséghatékony közegészségügyi beavatkozásként emlegetik brit kutatók a parkrunt, egy nálunk kevésbé ismert aktivitási...","id":"20250201_parkrun-parkfutas-egeszsegugyi-hatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c24d4463-a36a-4c39-8872-f53f5e8d8ae2.jpg","index":0,"item":"813c80f3-67de-4c50-8928-46f3267ffd06","keywords":null,"link":"/360/20250201_parkrun-parkfutas-egeszsegugyi-hatasa","timestamp":"2025. február. 01. 16:00","title":"Ezt okozza az emberben az 5 km-es parkrun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae162e3-a56b-49fd-a404-a90c26050886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos testi és lelki bántalmazást követhetett el néhány fiatal több iskolatársuk ellen is. Az érintett iskola az egyik hozzátartozó szerint nem vette komolyan a dolgot, a rendőrség már nyomoz.","shortLead":"Súlyos testi és lelki bántalmazást követhetett el néhány fiatal több iskolatársuk ellen is. Az érintett iskola az egyik...","id":"20250202_Kegyetlen-iskolai-bantalmazasok-miatt-nyomoz-a-rendorseg-a-Pest-megyei-Radon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae162e3-a56b-49fd-a404-a90c26050886.jpg","index":0,"item":"bdd154c3-5370-4208-b8ca-a8fd7aa65664","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Kegyetlen-iskolai-bantalmazasok-miatt-nyomoz-a-rendorseg-a-Pest-megyei-Radon","timestamp":"2025. február. 02. 10:54","title":"Kegyetlen iskolai bántalmazások miatt nyomoz a rendőrség a Pest megyei Rádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735e1df8-f60c-490f-a0ba-6f9c2e88c6fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megrongálódott a 19. században épült Bristol szálloda is.","shortLead":"Megrongálódott a 19. században épült Bristol szálloda is.","id":"20250131_Odessza-tortenelmi-belvarosat-lotte-az-orosz-hadsereg-ket-ember-megserult-Ukrajna-raketa-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/735e1df8-f60c-490f-a0ba-6f9c2e88c6fe.jpg","index":0,"item":"0da97b67-863e-41f7-9338-8c94a7a55da5","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_Odessza-tortenelmi-belvarosat-lotte-az-orosz-hadsereg-ket-ember-megserult-Ukrajna-raketa-tamadas","timestamp":"2025. január. 31. 22:05","title":"Odessza történelmi belvárosát lőtte az orosz hadsereg, két ember megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]