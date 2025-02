Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök hosszú interjút adott egy svájci lapnak, amelyben többek között arról beszélt, hogy hiba volt elhitetni az ukránokkal, hogy a győzelemig mellettük fogunk állni.","shortLead":"A miniszterelnök hosszú interjút adott egy svájci lapnak, amelyben többek között arról beszélt, hogy hiba volt...","id":"20250203_Orban-nnz-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea.jpg","index":0,"item":"df60202a-4197-4f14-ab51-41c2677a1680","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Orban-nnz-interju-ebx","timestamp":"2025. február. 03. 11:25","title":"Orbán megkérdezte Putyint, zavarja-e, hogy Magyarország NATO-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen tiltakozott. ","shortLead":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen...","id":"20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967.jpg","index":0,"item":"35c81680-3899-4c81-ad42-101d527a040d","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","timestamp":"2025. február. 02. 21:55","title":"Több százezren tüntettek Berlinben a CDU és az AfD együttműködése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arab országok elutasítják a palesztinok kitelepítését Gázából – derült ki abból a közös nyilatkozatból, amelyet az egyiptomi fővárosban megtartott szombati tanácskozásuk után adott ki öt arab ország, valamint a Ciszjordániát irányító Palesztin Hatóság és az Arab Liga képviselői.","shortLead":"Az arab országok elutasítják a palesztinok kitelepítését Gázából – derült ki abból a közös nyilatkozatból...","id":"20250201_Az-arab-orszagoknak-nem-tetszik-Trump-javaslata-elutasitjak-a-palesztinok-kitelepiteset-Gazabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a.jpg","index":0,"item":"29d65cad-69ab-42ca-a6bf-33672f19553a","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Az-arab-orszagoknak-nem-tetszik-Trump-javaslata-elutasitjak-a-palesztinok-kitelepiteset-Gazabol","timestamp":"2025. február. 01. 18:37","title":"Az arab országoknak nem tetszik Trump javaslata, elutasítják a palesztinok kitelepítését Gázából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c4c3cf-9f3e-48ef-8c7b-d372d4128b0f","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Szabályozná és – receptre, orvosi felügyelet mellett alkalmazva – hozzáférhetővé tenné a mentális betegségek elleni küzdelemben a pszichedelikus növények és szerek széles tárházát a január közepén elindult Európai Polgári Kezdeményezés (ECI). Összegyűjtöttük, Európában hol és milyen pszichedelikus drogok gyógyászati felhasználását engedélyezik. ","shortLead":"Szabályozná és – receptre, orvosi felügyelet mellett alkalmazva – hozzáférhetővé tenné a mentális...","id":"20250202_Legalis-varazsgomba-LSD-mentalis-betegseg-polgari-kezdemenyezes-eci-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7c4c3cf-9f3e-48ef-8c7b-d372d4128b0f.jpg","index":0,"item":"5e5efdfd-3fc7-4e50-bb84-7fc82a1b128f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250202_Legalis-varazsgomba-LSD-mentalis-betegseg-polgari-kezdemenyezes-eci-eu-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 10:00","title":"Legális varázsgombával és LSD-vel segítené a mentális betegséggel küzdő pácienseket egy európai kezdeményezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök bejelentette, hogy hétfőn tárgyalni fog a kanadai és a mexikói vezetőkkel, de szerinte nem tudnak neki olyat mondani, amitől meggondolná magát.","shortLead":"Az elnök bejelentette, hogy hétfőn tárgyalni fog a kanadai és a mexikói vezetőkkel, de szerinte nem tudnak neki olyat...","id":"20250203_Trump-vamok-amerikaiak-gazdasag-fentanil-kanada-mexiko-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"e36ca683-4acf-461a-97e7-e0e1d49d80de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Trump-vamok-amerikaiak-gazdasag-fentanil-kanada-mexiko-kina","timestamp":"2025. február. 03. 08:48","title":"Trump: Rövid távon az amerikaiaknak is fájni fog a vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f0894f-e394-4c52-b286-f86922f990ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kendrick Lamar is nagyot ment, ő a legjobb felvétel és a legjobb dal kategóriákat is megnyerte a Not Like Us című szerzeményével.","shortLead":"Kendrick Lamar is nagyot ment, ő a legjobb felvétel és a legjobb dal kategóriákat is megnyerte a Not Like Us című...","id":"20250203_grammy-2025-beatles-lamar-beyonce-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18f0894f-e394-4c52-b286-f86922f990ad.jpg","index":0,"item":"77ce162f-1713-48ba-8d47-2f2a74a8e29f","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_grammy-2025-beatles-lamar-beyonce-ebx","timestamp":"2025. február. 03. 06:35","title":"28 év után ismét Grammy-díjas a Beatles, Beyoncé pedig az első fekete nő, aki countrylemezzel vitte el a legjobb lemezért járó díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928e8992-240b-4cb0-a634-3f430e8151e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ágyban dohányozva, lakástűzben halt meg az a nő, aki jogvédők szerint sokszor panaszkodott bántalmazó exférjére, aki maga értesítette a tűzoltókat. A rendőrség közölte: kivizsgálták az ügyet, és egyelőre semmi nem utal idegenkezűségre.","shortLead":"Ágyban dohányozva, lakástűzben halt meg az a nő, aki jogvédők szerint sokszor panaszkodott bántalmazó exférjére, aki...","id":"20250202_gyanus-halalos-lakastuz-budapest-belvaros-rendorseg-szerint-nincs-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/928e8992-240b-4cb0-a634-3f430e8151e9.jpg","index":0,"item":"8399a9de-a9fd-4a71-9017-80a63b64176c","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_gyanus-halalos-lakastuz-budapest-belvaros-rendorseg-szerint-nincs-buncselekmeny","timestamp":"2025. február. 02. 15:54","title":"A rendőrök állítják, csak baleset volt a jogvédők szerint gyanús pesti lakástűz, amiben meghalt egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa309838-ced0-4c88-b599-4f28aacba8b5","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"A világ legnagyobb kereskedelmi bankja, a svájci UBS vezető közgazdásza szerint az Egyesült Államok rosszabbul járna egy kereskedelmi háborúval, mint Európa, Budapestnek pedig kockázatos vállalás lenne olimpiát rendeznie. Miért drágább ma már a tojás, mint a kokain? És mit éreznek majd az európai polgárok Donald Trump vámháborújából? Paul Donovannel az angliai Coventryben, a World Economics Summit (WES) közgazdasági konferencián beszélgettünk.","shortLead":"A világ legnagyobb kereskedelmi bankja, a svájci UBS vezető közgazdásza szerint az Egyesült Államok rosszabbul járna...","id":"20250203_donald-trump-vamhaboru-paul-donovan-UBS-kozgazdasz-interju-vam-inflacio-olimpia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa309838-ced0-4c88-b599-4f28aacba8b5.jpg","index":0,"item":"02b87d35-9dea-4db7-8e01-be5ed3ca51d5","keywords":null,"link":"/360/20250203_donald-trump-vamhaboru-paul-donovan-UBS-kozgazdasz-interju-vam-inflacio-olimpia","timestamp":"2025. február. 03. 12:04","title":"Paul Donovan a HVG-nek: A vámok nem úgy működnek, ahogy Donald Trump gondolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]