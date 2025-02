Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f8f37784-b34b-42e1-9718-c9fa83ae6a95","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter a találkozót úgy kommentálta, hogy Magyarország a NATO lojális és megbízható szövetségese.","shortLead":"Szijjártó Péter a találkozót úgy kommentálta, hogy Magyarország a NATO lojális és megbízható szövetségese.","id":"20250203_orban-viktor-mark-rutte-nato-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8f37784-b34b-42e1-9718-c9fa83ae6a95.jpg","index":0,"item":"431617aa-a0e1-484c-9c1d-6ec320b5aa2b","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_orban-viktor-mark-rutte-nato-targyalas","timestamp":"2025. február. 03. 14:32","title":"Orbán a NATO-főtitkárral tárgyalt arról, hogy Trump „máris a feje tetejére állította a világot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már csak pár hónapot kell várni a Grand Theft Auto VI-ra, és most egy lehetséges megjelenési dátum is kiszivárgott. ","shortLead":"Már csak pár hónapot kell várni a Grand Theft Auto VI-ra, és most egy lehetséges megjelenési dátum is kiszivárgott. ","id":"20250203_grand-theft-auto-gta6-megjelenes-datum-szivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c.jpg","index":0,"item":"08d7f689-5544-437a-a1b7-f648cdf23e00","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_grand-theft-auto-gta6-megjelenes-datum-szivargas","timestamp":"2025. február. 03. 13:03","title":"Vésse be a naptárába: ekkor jöhet a GTA 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b80e1c2-b6cb-4d10-abf2-88e971fcb2d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az eddigi 8 helyett már 14, nyolcezer méternél magasabb hegycsúccsal büszkélkedik Nepál. ","shortLead":"Az eddigi 8 helyett már 14, nyolcezer méternél magasabb hegycsúccsal büszkélkedik Nepál. ","id":"20250202_Nepal-Himalaja-extrem-hegymaszas-hegycsucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b80e1c2-b6cb-4d10-abf2-88e971fcb2d5.jpg","index":0,"item":"58e6e413-ff15-4693-9554-32f9a28caac8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250202_Nepal-Himalaja-extrem-hegymaszas-hegycsucs","timestamp":"2025. február. 02. 17:57","title":"Nepál újabb 8000 méter feletti csúcsokat talált a Himaláján, a hegymászók mégsem díjazzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0af8c0-277a-4fc5-a024-459e40ae3e5d","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A politikai propaganda eszköze és pszichológusok kutatási terepe is volt a sajtóban elsőként felbukkant nyilvános tényellenőrző rovat. A fact-checking nagy hagyományokra és kevéssé meggyőző eredményekre tekinthet vissza.","shortLead":"A politikai propaganda eszköze és pszichológusok kutatási terepe is volt a sajtóban elsőként felbukkant nyilvános...","id":"20250202_hvg-tenyellenorzes-anno-elhallgatni-arany-remhirek-facebook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0af8c0-277a-4fc5-a024-459e40ae3e5d.jpg","index":0,"item":"9f5fb6c0-1231-4f9c-90a3-13f1cc4a28d3","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-tenyellenorzes-anno-elhallgatni-arany-remhirek-facebook","timestamp":"2025. február. 02. 12:30","title":"Megfagyott agyú katonák, konzerveket mérgező japánok, dauerolás közben felrobbanó nő – amikor a sajtó ráébredt, valamit kezdeni kell az álhírekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f713573f-b77f-4da8-bd65-c49fcc1ba1f6","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Orosz–ukrán háború, közel-keleti válság, az Egyesült Államok területszerző szándékai és Kína hasonló ambíciói – ilyen körülmények között tartanak informális EU-csúcsot hétfőn Brüsszelben. Az állam- és kormányfők megbeszélésére hivatalos a NATO főtitkára és a brit miniszterelnök is. Orbán Viktor szerint Magyarország a változások nyertese lesz – akármit is jelentsen ez a mai nappal összefüggésben.","shortLead":"Orosz–ukrán háború, közel-keleti válság, az Egyesült Államok területszerző szándékai és Kína hasonló ambíciói – ilyen...","id":"20250203_eu-csucs_vedelem_orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f713573f-b77f-4da8-bd65-c49fcc1ba1f6.jpg","index":0,"item":"4def1ea3-6bc5-4d13-ac67-b452f3438c3f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250203_eu-csucs_vedelem_orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 03. 08:45","title":"Trump fenyegetései árnyékában kezdődik az EU-csúcs Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: vadászik a magyar kormányelit, a Rákos pedig Dubaj.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250131_Rakosdubaj-orrszarvu-vadaszat-NER-elit-mini-Dubaj-Semjen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"d8130487-394a-42c6-abb4-ad0dda09e337","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_Rakosdubaj-orrszarvu-vadaszat-NER-elit-mini-Dubaj-Semjen","timestamp":"2025. február. 02. 06:00","title":"Elvitelre #104: Rákosdubajon lehet majd orrszarvút lőni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az arany határidős jegyzése 2856,3 dolláron állt unciánként az amerikai kereskedés kezdetekor, azóta is drágul. ","shortLead":"Az arany határidős jegyzése 2856,3 dolláron állt unciánként az amerikai kereskedés kezdetekor, azóta is drágul. ","id":"20250203_A-nap-eddigi-nyertese-az-arany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777.jpg","index":0,"item":"ba9bdc30-9b9d-4b09-94d2-57b93fe77378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_A-nap-eddigi-nyertese-az-arany","timestamp":"2025. február. 03. 16:53","title":"A nap eddigi nyertese az arany","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bianca Censorin mindössze egy átlátszó ruhácska volt.","shortLead":"Bianca Censorin mindössze egy átlátszó ruhácska volt.","id":"20250203_Kanye-West-felesege-Grammy-galan-alatta-szinte-meztelen-volt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a.jpg","index":0,"item":"7b880b26-65a8-42cd-8512-04979ce79d71","keywords":null,"link":"/elet/20250203_Kanye-West-felesege-Grammy-galan-alatta-szinte-meztelen-volt","timestamp":"2025. február. 03. 16:35","title":"Ledobta a tollkabátot Kanye West felesége a fotósok előtt: alatta szinte meztelen volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]