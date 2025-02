Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fd6731c7-c41c-4be6-b5a1-71d38a9cffef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legújabb iparági statisztikák egyértelműen arra utalnak, hogy egyre nagyobb kedvük van a játékfejlesztőknek PC-kre dolgozni. Egy friss jelentés az okokat is feltárja.","shortLead":"A legújabb iparági statisztikák egyértelműen arra utalnak, hogy egyre nagyobb kedvük van a játékfejlesztőknek PC-kre...","id":"20250202_jatekfejlesztes-platformok-statisztika-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd6731c7-c41c-4be6-b5a1-71d38a9cffef.jpg","index":0,"item":"2aaa23cb-1b32-46d5-82cd-a030e8f531e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250202_jatekfejlesztes-platformok-statisztika-2024","timestamp":"2025. február. 02. 16:03","title":"Viszlát, PlayStation és Xbox? Elhagyják a konzolokat a játékfejlesztők a PC kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae162e3-a56b-49fd-a404-a90c26050886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos testi és lelki bántalmazást követhetett el néhány fiatal több iskolatársuk ellen is. Az érintett iskola az egyik hozzátartozó szerint nem vette komolyan a dolgot, a rendőrség már nyomoz.","shortLead":"Súlyos testi és lelki bántalmazást követhetett el néhány fiatal több iskolatársuk ellen is. Az érintett iskola az egyik...","id":"20250202_Kegyetlen-iskolai-bantalmazasok-miatt-nyomoz-a-rendorseg-a-Pest-megyei-Radon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae162e3-a56b-49fd-a404-a90c26050886.jpg","index":0,"item":"bdd154c3-5370-4208-b8ca-a8fd7aa65664","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Kegyetlen-iskolai-bantalmazasok-miatt-nyomoz-a-rendorseg-a-Pest-megyei-Radon","timestamp":"2025. február. 02. 10:54","title":"Kegyetlen iskolai bántalmazások miatt nyomoz a rendőrség a Pest megyei Rádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38cf2833-3b25-4653-ba5f-04aeec37f4ce","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A híres nácivadász ma sem tud megbékélni azzal, hogy a magyar igazságszolgáltatás 2011-ben felmentette az újvidéki hideg napok egyik háborús bűnökkel vádolt résztvevőjét, Képíró Sándort, habár a budapesti látogatásnak köszönheti élete egyik legnagyobb élményét.","shortLead":"A híres nácivadász ma sem tud megbékélni azzal, hogy a magyar igazságszolgáltatás 2011-ben felmentette az újvidéki...","id":"20250203_Efraim-Zuroff-nacivadasz-Kepiro-ugy-die-zeit-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38cf2833-3b25-4653-ba5f-04aeec37f4ce.jpg","index":0,"item":"4ab5b02e-ee36-4497-a4bb-6c8055c976fb","keywords":null,"link":"/360/20250203_Efraim-Zuroff-nacivadasz-Kepiro-ugy-die-zeit-interju","timestamp":"2025. február. 03. 07:30","title":"Efraim Zuroff: A Képíró-ügy volt számomra a legnagyobb csalódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085ac854-d625-484a-981f-c4050adbc0c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meghitt budapesti ramen étterem kedves felszolgálója mit sem sejtett, amikor Tzuyang kikérte az étlapot. ","shortLead":"A meghitt budapesti ramen étterem kedves felszolgálója mit sem sejtett, amikor Tzuyang kikérte az étlapot. ","id":"20250202_Tzuyang-koreai-influenszer-youtube-mukbang-ramen-leves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/085ac854-d625-484a-981f-c4050adbc0c2.jpg","index":0,"item":"2f94d7c7-9e23-48d7-8ca9-42695394e735","keywords":null,"link":"/elet/20250202_Tzuyang-koreai-influenszer-youtube-mukbang-ramen-leves","timestamp":"2025. február. 02. 18:19","title":"Vágyott már egy kis csípősre a Budapesten pusztító koreai haspók influenszer, szerencsére pont útba esett egy ramenező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3213d7-0515-41b6-bbbb-5fa4a753df4b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentősen nőhet az önjáró tengeri robotok hatótávolsága, miután a hagyományos akkumulátorát üzemanyagcellára cserélték a német kutatók.","shortLead":"Jelentősen nőhet az önjáró tengeri robotok hatótávolsága, miután a hagyományos akkumulátorát üzemanyagcellára cserélték...","id":"20250203_mesterseges-kopoltyu-viz-oxigen-robot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e3213d7-0515-41b6-bbbb-5fa4a753df4b.jpg","index":0,"item":"f90cc0d5-6302-47a3-b735-8567b4f72ff1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_mesterseges-kopoltyu-viz-oxigen-robot","timestamp":"2025. február. 03. 16:03","title":"Megcsinálták a mesterséges kopoltyút, a vízből szűri ki az oxigént egy új robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a02ac06-6e68-4022-a860-56940ab78e01","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen a valaha eladott legdrágább GP autó.","shortLead":"A Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen a valaha eladott legdrágább GP autó.","id":"20250203_uj-rekord-21-milliard-forintert-talalt-gazdara-ez-a-kulonleges-mercedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a02ac06-6e68-4022-a860-56940ab78e01.jpg","index":0,"item":"c432df71-0f2c-468a-8851-a0a9d7f22e05","keywords":null,"link":"/cegauto/20250203_uj-rekord-21-milliard-forintert-talalt-gazdara-ez-a-kulonleges-mercedes","timestamp":"2025. február. 03. 07:59","title":"Új rekord: 21 milliárd forintért talált gazdára ez a különleges Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d12cf6-4ed4-4bea-98ca-11b582f75722","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amikor a gondozók megpróbálták elválasztani őket egymástól, éhségsztrájkba kezdtek.","shortLead":"Amikor a gondozók megpróbálták elválasztani őket egymástól, éhségsztrájkba kezdtek.","id":"20250202_kistigris-kismacko-baratsag-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d12cf6-4ed4-4bea-98ca-11b582f75722.jpg","index":0,"item":"f3605274-3c7c-41de-925b-43c58f3a07ef","keywords":null,"link":"/elet/20250202_kistigris-kismacko-baratsag-video","timestamp":"2025. február. 02. 07:15","title":"Így kötött életre szóló barátságot egy kistigris és egy kismackó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0af8c0-277a-4fc5-a024-459e40ae3e5d","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A politikai propaganda eszköze és pszichológusok kutatási terepe is volt a sajtóban elsőként felbukkant nyilvános tényellenőrző rovat. A fact-checking nagy hagyományokra és kevéssé meggyőző eredményekre tekinthet vissza.","shortLead":"A politikai propaganda eszköze és pszichológusok kutatási terepe is volt a sajtóban elsőként felbukkant nyilvános...","id":"20250202_hvg-tenyellenorzes-anno-elhallgatni-arany-remhirek-facebook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0af8c0-277a-4fc5-a024-459e40ae3e5d.jpg","index":0,"item":"9f5fb6c0-1231-4f9c-90a3-13f1cc4a28d3","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-tenyellenorzes-anno-elhallgatni-arany-remhirek-facebook","timestamp":"2025. február. 02. 12:30","title":"Megfagyott agyú katonák, konzerveket mérgező japánok, dauerolás közben felrobbanó nő – amikor a sajtó ráébredt, valamit kezdeni kell az álhírekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]