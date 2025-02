Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3d764023-a43d-43b6-a40e-c978c2801e16","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Londonból, Frankfurtból és Párizsból is vinnék a pénzüket a befektetők Donald Trump hétvégi mondatait követően.","shortLead":"Londonból, Frankfurtból és Párizsból is vinnék a pénzüket a befektetők Donald Trump hétvégi mondatait követően.","id":"20250203_donald-trump-usa-vam-tozsde-arfolyam-europa-ftse-dax","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d764023-a43d-43b6-a40e-c978c2801e16.jpg","index":0,"item":"f0042b88-7512-4cf5-9627-bb51061e8945","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-usa-vam-tozsde-arfolyam-europa-ftse-dax","timestamp":"2025. február. 03. 10:55","title":"Ugyan Európa egyelőre kimaradt, az európai tőzsdéken már így is érezni a vámbejelentéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump intézkedéseit, a németországi helyzetet és a volt lengyel kormánypárt kavarásait is elemzik a világlapok. Válogatásunk.","shortLead":"Trump intézkedéseit, a németországi helyzetet és a volt lengyel kormánypárt kavarásait is elemzik a világlapok...","id":"20250202_Nemzetkozi-lapszemle-trump-afd-pis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"063488c6-ce45-4fa2-a7bc-c6aa3c6646a5","keywords":null,"link":"/360/20250202_Nemzetkozi-lapszemle-trump-afd-pis","timestamp":"2025. február. 02. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Nagy árat fog fizetni Amerika a mexikói és kanadai termékekre kivetett védővámok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f5108d-2137-4ba7-a056-64c4fa15126f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly csaknem 23 ezer tárgyat felejtettek a vonatokon és buszokon az utasok. A tárgyak feléért senki nem jelentkezett.","shortLead":"Tavaly csaknem 23 ezer tárgyat felejtettek a vonatokon és buszokon az utasok. A tárgyak feléért senki nem jelentkezett.","id":"20250202_elveszett-targyak-mav-volan-mavdirekt-vonat-busz-elhagyott-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48f5108d-2137-4ba7-a056-64c4fa15126f.jpg","index":0,"item":"cd758527-0215-48f6-a040-1947c22de894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_elveszett-targyak-mav-volan-mavdirekt-vonat-busz-elhagyott-telefon","timestamp":"2025. február. 02. 09:56","title":"Több tízezer tárgyat hagytak el a MÁV és a Volánok utasai tavaly, mit tippel, a leggyakrabban mit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton a tatabányai Vértes Center épületében és a Veszprémi Balaton Plázában volt bombariadó.","shortLead":"Szombaton a tatabányai Vértes Center épületében és a Veszprémi Balaton Plázában volt bombariadó.","id":"20250201_Ujabb-bombariadok-veszpremi-es-tatabanyai-uzletkozpontokat-kellett-kiuriteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"a51d557d-a5a1-4755-b1bb-c1c66570801a","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Ujabb-bombariadok-veszpremi-es-tatabanyai-uzletkozpontokat-kellett-kiuriteni","timestamp":"2025. február. 01. 15:54","title":"Újabb bombariadók, veszprémi és tatabányai üzletközpontokat kellett kiüríteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295da78a-42c4-4ad5-90c0-b118cc2f59d1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai külügyminisztert a panamai államfő fogadta, aki felajánlotta, hogy országa kész az USA-ból kitoloncolt nem panamai állampolgárok fogadására is, illetve biztosította Rubiót arról is, hogy az ország nem újítja meg az Új selyemút kínai kezdeményezést annak lejártát követően.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztert a panamai államfő fogadta, aki felajánlotta, hogy országa kész az USA-ból kitoloncolt nem...","id":"20250203_rubio-usa-panama-kina-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/295da78a-42c4-4ad5-90c0-b118cc2f59d1.jpg","index":0,"item":"88a9f38f-0f37-454e-a859-5a667379a09a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_rubio-usa-panama-kina-migracio","timestamp":"2025. február. 03. 05:24","title":"Marco Rubio: elfogadhatatlan a kínai befolyás a Panama-csatornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megengedettnél magasabban repülhetett az a katonai helikopter, amely egy utasszállító repülőgéppel ütközött nemrég a washingotin repülőtér közelében.","shortLead":"A megengedettnél magasabban repülhetett az a katonai helikopter, amely egy utasszállító repülőgéppel ütközött nemrég...","id":"20250202_Washington-repulogep-helikopter-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c.jpg","index":0,"item":"c2389963-4629-4a50-9ce7-16d28d6eaea1","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Washington-repulogep-helikopter-baleset","timestamp":"2025. február. 02. 15:35","title":"Új fejlemények a washingtoni légikatasztrófáról: túl magasan repült a Black Hawk, megnevezték a másodpilótát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Herendi Gábor állami támogatás nélkül készült filmje már 615 ezer nézőnél jár a mozikban.","shortLead":"Herendi Gábor állami támogatás nélkül készült filmje már 615 ezer nézőnél jár a mozikban.","id":"20250201_A-Netflixen-is-lathato-lesz-a-Futni-mentem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9.jpg","index":0,"item":"5b12c845-9f96-4606-9410-8ba3a69e196e","keywords":null,"link":"/elet/20250201_A-Netflixen-is-lathato-lesz-a-Futni-mentem","timestamp":"2025. február. 01. 17:44","title":"A Netflixen is látható lesz a Futni mentem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f51f15-752d-41e8-b9d6-11bf5d34182d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös ellenzéki tüntetést hirdetett március 15-ére Gyurcsány Ferenc a DK tisztújító kongresszusán. A pártelnök nemcsak Orbánnak, de Elon Musknak is beszólt, végül megjegyezte: fontos az is, mi lesz Orbán után.","shortLead":"Közös ellenzéki tüntetést hirdetett március 15-ére Gyurcsány Ferenc a DK tisztújító kongresszusán. A pártelnök nemcsak...","id":"20250202_Gyurcsany-Ferenc-Demokratikus-Koalicio-tisztujitas-kongresszus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f51f15-752d-41e8-b9d6-11bf5d34182d.jpg","index":0,"item":"7b63e476-2657-4051-86c1-d053ae082fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Gyurcsany-Ferenc-Demokratikus-Koalicio-tisztujitas-kongresszus","timestamp":"2025. február. 02. 16:20","title":"Gyurcsány már koalíciós kormányt vizionál és március 15-én meg is alapozná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]