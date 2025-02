Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A piac már hétfőn elkezdte beárazni, hogy az Egyesült Államok keddtől vámmal sújtja azokat az országokat, ahonnan a legtöbb olajat importálja.","shortLead":"A piac már hétfőn elkezdte beárazni, hogy az Egyesült Államok keddtől vámmal sújtja azokat az országokat, ahonnan...","id":"20250203_donald-trump-vam-usa-olaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a.jpg","index":0,"item":"29ac975e-6a34-48c1-a6fc-9605cab89a60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-vam-usa-olaj","timestamp":"2025. február. 03. 13:45","title":"Kilőttek az olajárak hétfőn Trump kanadai és mexikói vámjainak hatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa735ec4-37c4-4790-a17a-adced7ea7216","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közel két százalékot estek a legfontosabb amerikai tőzsdei indexekhez kötött határidős ügyletek.","shortLead":"Közel két százalékot estek a legfontosabb amerikai tőzsdei indexekhez kötött határidős ügyletek.","id":"20250203_donald-trump-usa-tozsde-vam-nyse-dow","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa735ec4-37c4-4790-a17a-adced7ea7216.jpg","index":0,"item":"82a7c949-2db0-48a7-9269-65b690b5c8d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-usa-tozsde-vam-nyse-dow","timestamp":"2025. február. 03. 14:33","title":"Nehéz napra készülnek az amerikai tőzsdék is a vámok utáni első hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21f5189-3357-4794-a56b-9ba315de62d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életveszélyes állapotba került egy kígyómarás miatt, kórházba kellett vinni a Budapest-Bamako Rally egyik magyar versenyzőjét.","shortLead":"Életveszélyes állapotba került egy kígyómarás miatt, kórházba kellett vinni a Budapest-Bamako Rally egyik magyar...","id":"20250202_kigyomaras-a-budapest-bamako-rallyn-gambia-auto-ellenmereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e21f5189-3357-4794-a56b-9ba315de62d0.jpg","index":0,"item":"b81abc1f-a673-4105-ab9e-f40cf6d486a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250202_kigyomaras-a-budapest-bamako-rallyn-gambia-auto-ellenmereg","timestamp":"2025. február. 02. 13:57","title":"Mérges kígyó mart meg egy magyar ralist Gambiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a34cdc-e1b6-4fe4-a80b-5d00c9a6cc31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Áldozatainak egy részét akkor használta ki, amikor azok altatásban voltak.","shortLead":"Áldozatainak egy részét akkor használta ki, amikor azok altatásban voltak.","id":"20250203_franciaorszag-pedofil-per-sebesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4a34cdc-e1b6-4fe4-a80b-5d00c9a6cc31.jpg","index":0,"item":"1f64d724-2b0f-47f7-bcb5-8d14a67db659","keywords":null,"link":"/vilag/20250203_franciaorszag-pedofil-per-sebesz","timestamp":"2025. február. 03. 10:15","title":"Gyerekek százait erőszakolhatta meg egy francia pedofil sebész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113d2e50-cded-4439-968d-45c0a324d7c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrséget is kellett hívni.","shortLead":"Rendőrséget is kellett hívni.","id":"20250203_megtamadtak-perintfalvi_ritat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/113d2e50-cded-4439-968d-45c0a324d7c8.jpg","index":0,"item":"8dbf2617-2d27-417d-899a-65ccc3843acf","keywords":null,"link":"/elet/20250203_megtamadtak-perintfalvi_ritat","timestamp":"2025. február. 03. 10:44","title":"„Nyomult és fogdosott a mocskos kezével” –zaklatták Perintfalvi Ritát egy éjszakai buszon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e0791-00d0-4a83-875b-270b50712476","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem volt jó Tőzsdepalotának, Technika Házának, tévészékháznak, de jó lesz a NER-nek a 15 éve üresen álló Szabadság téri palota. Megmutatjuk, kik hogyan harcoltak azért, hogy birtokon belül legyenek.","shortLead":"Nem volt jó Tőzsdepalotának, Technika Házának, tévészékháznak, de jó lesz a NER-nek a 15 éve üresen álló Szabadság téri...","id":"20250202_hvg-tozsdepalota-teveszekhaz-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/750e0791-00d0-4a83-875b-270b50712476.jpg","index":0,"item":"3538e668-5cbe-42ee-9a57-226770cd236f","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-tozsdepalota-teveszekhaz-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. február. 02. 14:30","title":"Nemcsak a tőzsde és a tévé, de a Lenin Intézet otthona is volt az ikonikus épület, amely mostantól Tiborczékat gazdagíthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb888720-1e29-4106-8b5d-8a0849c6046b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz rengést észleltek Szantorini görög sziget térségében. A földmozgások egyre intenzívebbek és gyakoribbak, csak vasárnap délelőtt 30 történt a térségben a tengerfenék alatt.","shortLead":"Több száz rengést észleltek Szantorini görög sziget térségében. A földmozgások egyre intenzívebbek és gyakoribbak, csak...","id":"20250202_foldrenges-szantorini-foldmozgas-gorogorszag-egei-tenger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb888720-1e29-4106-8b5d-8a0849c6046b.jpg","index":0,"item":"597994a6-1eb5-4efe-ad58-f30ef3602d9c","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_foldrenges-szantorini-foldmozgas-gorogorszag-egei-tenger","timestamp":"2025. február. 02. 11:58","title":"Földrengés rázza Szantorini környékét, egyre erősebbek a mozgások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085ac854-d625-484a-981f-c4050adbc0c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meghitt budapesti ramen étterem kedves felszolgálója mit sem sejtett, amikor Tzuyang kikérte az étlapot. ","shortLead":"A meghitt budapesti ramen étterem kedves felszolgálója mit sem sejtett, amikor Tzuyang kikérte az étlapot. ","id":"20250202_Tzuyang-koreai-influenszer-youtube-mukbang-ramen-leves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/085ac854-d625-484a-981f-c4050adbc0c2.jpg","index":0,"item":"2f94d7c7-9e23-48d7-8ca9-42695394e735","keywords":null,"link":"/elet/20250202_Tzuyang-koreai-influenszer-youtube-mukbang-ramen-leves","timestamp":"2025. február. 02. 18:19","title":"Vágyott már egy kis csípősre a Budapesten pusztító koreai haspók influenszer, szerencsére pont útba esett egy ramenező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]