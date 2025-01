Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f0dd8cf8-6b21-4bce-bdf3-64ee7aedac5c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sose volt még olyan nézettsége miniszterelnöknek, mint amit Bindzsisztáné produkált.","shortLead":"Sose volt még olyan nézettsége miniszterelnöknek, mint amit Bindzsisztáné produkált.","id":"20250129_majka-csurran-cseppen-nezettseg-10-millio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0dd8cf8-6b21-4bce-bdf3-64ee7aedac5c.jpg","index":0,"item":"481a7409-a33e-464b-b647-28ca2c6da363","keywords":null,"link":"/elet/20250129_majka-csurran-cseppen-nezettseg-10-millio","timestamp":"2025. január. 29. 19:24","title":"Majka dala átlépte a 10 milliós nézettséget, új videóval ünnepelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd912ce9-60a1-4232-82dc-07609ff29d51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szíriában az összes fegyveres csoportot feloszlatják és kinevezték Ahmed al-Saraát az ország elnökévé az átmeneti időszakra.","shortLead":"Szíriában az összes fegyveres csoportot feloszlatják és kinevezték Ahmed al-Saraát az ország elnökévé az átmeneti...","id":"20250129_al-kaida-sziria-ahmed-es-saraa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd912ce9-60a1-4232-82dc-07609ff29d51.jpg","index":0,"item":"eddbad08-0b39-4173-8a77-3e3c5c1fcd1a","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_al-kaida-sziria-ahmed-es-saraa","timestamp":"2025. január. 29. 21:36","title":"Megszűnik az al-Kaida szíriai ága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d4268c-a07f-4ec3-919e-367f32b94ca3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az interneten lévő adatokat használó OpenAI bebizonyítaná, hogy a DeepSeek tőlük visz el adatokat.","shortLead":"Az interneten lévő adatokat használó OpenAI bebizonyítaná, hogy a DeepSeek tőlük visz el adatokat.","id":"20250129_openai-ChatGPT-deepseek-lopas-adatok-microsoft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d4268c-a07f-4ec3-919e-367f32b94ca3.jpg","index":0,"item":"1cde5cb1-9aeb-4d84-87ce-fe60d602ef22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_openai-ChatGPT-deepseek-lopas-adatok-microsoft","timestamp":"2025. január. 29. 11:13","title":"Panaszkodik a ChatGPT gyártója, hogy az új kínai rivális ingyen lenyúlja az adataikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7a59ee-6450-49c6-9237-7d7aaa2b543d","c_author":"Szabó M. István","category":"360","description":"Az áramtermelés és a közlekedés dekarbonizációja mellett elindult egy újabb fontos klímavédelmi rendszer-átalakítási program: a hagyományosan nagy szennyezőnek számító acélipar karbon­lábnyomának csökkentése. A hangsúly a zöldacélra kerül át, de nem mindegy, hogy ki mikor vált.","shortLead":"Az áramtermelés és a közlekedés dekarbonizációja mellett elindult egy újabb fontos klímavédelmi rendszer-átalakítási...","id":"20250130_fenntarthato-fejlodes-2025-aceltermeles-zold-technologia-klimavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e7a59ee-6450-49c6-9237-7d7aaa2b543d.jpg","index":0,"item":"1c709420-a901-4caa-9766-ea921200ec16","keywords":null,"link":"/360/20250130_fenntarthato-fejlodes-2025-aceltermeles-zold-technologia-klimavedelem","timestamp":"2025. január. 30. 18:08","title":"Nagy jövőt jósolnak a zöldacélnak, évente megduplázódhat a termelés a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ce41f8-1c85-4f5f-bdac-ebd9da85d17e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő reagált Cserhalmi György Vidnyánszkyról tett állítására is: “Ez ebben a formában nem igaz, sajnos”.","shortLead":"A színésznő reagált Cserhalmi György Vidnyánszkyról tett állítására is: “Ez ebben a formában nem igaz...","id":"20250129_Szasz-Juli-es-Horvath-Lajos-Otto-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09ce41f8-1c85-4f5f-bdac-ebd9da85d17e.jpg","index":0,"item":"54a4bf12-7c26-4106-b6ea-66dc7d1a7273","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Szasz-Juli-es-Horvath-Lajos-Otto-baleset","timestamp":"2025. január. 29. 13:31","title":"Szász Júlia Vidnyánszky Attiláról: „A balesetet követően nem beszéltünk egymással”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába indult el január 15-én az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer, az ügyvédek számára még nem nyitották meg a felületet – hívta fel a figyelmet hírlevelében a Magyar Ügyvédi Kamara. Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyek ennek megfelelően továbbra is papíralapon intézhetők, de már az új szabályok és az új formanyomtatványok szerint. A 16 milliárd forintos projekt fejlesztési részét már 2023 végén készre jelentették. ","shortLead":"Hiába indult el január 15-én az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer, az ügyvédek számára még nem nyitották...","id":"20250130_e-ingatlan-elektronikus-ugyintezes-ugyevd-ugyvedi-kamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4.jpg","index":0,"item":"9b5ff642-0eb9-4b8c-8548-8fab2bb9f535","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_e-ingatlan-elektronikus-ugyintezes-ugyevd-ugyvedi-kamara","timestamp":"2025. január. 30. 06:17","title":"Panaszkodnak az ügyvédek az új e-ingatlan rendszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda6c64d-2e6f-49e8-a022-a3877b583147","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Egy erőtlen ütés csak arra jó, hogy felbosszantsa az ellenfelet. A kínai technológiák kézben tartóit pedig nem volt érdemes az amerikaiaknak felbosszantaniuk. Vagy legalábbis illett volna felkészülni arra, hogy aki nem fekszik ki, az vissza fog ütni. Vélemény.","shortLead":"Egy erőtlen ütés csak arra jó, hogy felbosszantsa az ellenfelet. A kínai technológiák kézben tartóit pedig nem volt...","id":"20250129_balogh-csaba-kina-usa-deep-seek-technologiai-innovacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda6c64d-2e6f-49e8-a022-a3877b583147.jpg","index":0,"item":"bd6ff02f-bd9e-4d40-b6a7-0ed74d89ec17","keywords":null,"link":"/360/20250129_balogh-csaba-kina-usa-deep-seek-technologiai-innovacio","timestamp":"2025. január. 29. 11:30","title":"Balogh Csaba: Most múlik pontosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3104f57d-ed1a-4d90-8cd8-3f3f3640db93","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók az 1980-as évek óta rögzítik a tengerek felszínének hőmérsékletét, és kiderült, az elmúlt negyven évben 400 százalékkal gyorsult a melegedés üteme.","shortLead":"Brit kutatók az 1980-as évek óta rögzítik a tengerek felszínének hőmérsékletét, és kiderült, az elmúlt negyven évben...","id":"20250129_globalis-felmelegedes-tenger-felszin-homerseklet-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3104f57d-ed1a-4d90-8cd8-3f3f3640db93.jpg","index":0,"item":"96ef0011-a6bb-48b5-a6e8-7ef114b9fa81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_globalis-felmelegedes-tenger-felszin-homerseklet-klimavaltozas","timestamp":"2025. január. 29. 20:03","title":"Megdöbbentő mértékben melegszik a tengerek felszíne, már kongatják a vészharangokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]