[{"available":true,"c_guid":"c2d5dc80-3b79-4605-8ec0-e4e474fc1262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"48 éves korában elhunyt Nagy Ervin filozófus, a Mandiner munkatársa, a Jobbik egyik alapítója.","shortLead":"48 éves korában elhunyt Nagy Ervin filozófus, a Mandiner munkatársa, a Jobbik egyik alapítója.","id":"20250202_meghalt-nagy-ervin-filozofus-jobbik-alapito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d5dc80-3b79-4605-8ec0-e4e474fc1262.jpg","index":0,"item":"f82de709-dd53-4222-8f17-351609b0b488","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_meghalt-nagy-ervin-filozofus-jobbik-alapito","timestamp":"2025. február. 02. 12:58","title":"Meghalt Nagy Ervin Jobbik-alapító filozófus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349e1542-5691-4875-bf36-0e9a46fd6b10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író, újságíró 77 éves volt.","shortLead":"Az író, újságíró 77 éves volt.","id":"20250203_Meghalt-Rege-Sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/349e1542-5691-4875-bf36-0e9a46fd6b10.jpg","index":0,"item":"1270f648-c859-49e8-a365-93a857d69a60","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_Meghalt-Rege-Sandor","timestamp":"2025. február. 03. 08:19","title":"Meghalt Rege Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakértők a légszennyezettség miatt kongatják a vészharangot.","shortLead":"A szakértők a légszennyezettség miatt kongatják a vészharangot.","id":"20250204_tudorak-adenokarcinoma-legszennyezettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2.jpg","index":0,"item":"9b807c59-cb6a-4c85-82be-e31802170283","keywords":null,"link":"/elet/20250204_tudorak-adenokarcinoma-legszennyezettseg","timestamp":"2025. február. 04. 08:38","title":"Egyre többször diagnosztizálnak tüdőrákot olyanoknál, akik soha nem dohányoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae162e3-a56b-49fd-a404-a90c26050886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos testi és lelki bántalmazást követhetett el néhány fiatal több iskolatársuk ellen is. Az érintett iskola az egyik hozzátartozó szerint nem vette komolyan a dolgot, a rendőrség már nyomoz.","shortLead":"Súlyos testi és lelki bántalmazást követhetett el néhány fiatal több iskolatársuk ellen is. Az érintett iskola az egyik...","id":"20250202_Kegyetlen-iskolai-bantalmazasok-miatt-nyomoz-a-rendorseg-a-Pest-megyei-Radon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae162e3-a56b-49fd-a404-a90c26050886.jpg","index":0,"item":"bdd154c3-5370-4208-b8ca-a8fd7aa65664","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Kegyetlen-iskolai-bantalmazasok-miatt-nyomoz-a-rendorseg-a-Pest-megyei-Radon","timestamp":"2025. február. 02. 10:54","title":"Kegyetlen iskolai bántalmazások miatt nyomoz a rendőrség a Pest megyei Rádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e356b9a-0a8c-4d55-abd9-3387a8bd1e51","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Manchester City csúfos vereséget szenvedett az angol bajnokság 24. fordulójában.","shortLead":"A címvédő Manchester City csúfos vereséget szenvedett az angol bajnokság 24. fordulójában.","id":"20250202_Premier-League-Manchester-City-Arsenal-foci-meccs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e356b9a-0a8c-4d55-abd9-3387a8bd1e51.jpg","index":0,"item":"2df88448-b264-42a1-b3de-05c3473d4d09","keywords":null,"link":"/sport/20250202_Premier-League-Manchester-City-Arsenal-foci-meccs","timestamp":"2025. február. 02. 21:38","title":"Az Arsenal csúnyán elverte a Manchester Cityt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b46758d-5755-4627-93ed-071928e08ad9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az európaiaknak GDP-jük két százalékánál jóval többet kell fektetniük a védelembe.","shortLead":"Az európaiaknak GDP-jük két százalékánál jóval többet kell fektetniük a védelembe.","id":"20250203_NATO-fotitkar-az-europai-vedelem-az-Egyesult-Allamok-nelkul-nem-fog-mukodni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b46758d-5755-4627-93ed-071928e08ad9.jpg","index":0,"item":"b23c1084-9985-4c57-8360-ab86df9f00ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_NATO-fotitkar-az-europai-vedelem-az-Egyesult-Allamok-nelkul-nem-fog-mukodni","timestamp":"2025. február. 03. 21:14","title":"NATO-főtitkár: az európai védelem az Egyesült Államok nélkül nem fog működni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04caafa-b0bd-42f9-860a-78aa1b0a2332","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Véletlenül írtam egy könyvet című filmjével a régóta tetszhalott műfajt, a magyar ifjúsági filmet élesztette újra Lakos Nóra. Főhőse, az írónak készülő 13 éves Nina egyszerre küzd a kamaszkorral járó gondokkal, édesanyja elvesztésével és azzal, hogy az apja újra szerelmes lesz.","shortLead":"Véletlenül írtam egy könyvet című filmjével a régóta tetszhalott műfajt, a magyar ifjúsági filmet élesztette újra Lakos...","id":"20250202_hvg-lakos-nora-filmrendezo-gyerekfilmekrol-mozaikcsaladok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c04caafa-b0bd-42f9-860a-78aa1b0a2332.jpg","index":0,"item":"28922b83-b997-4207-b618-368a976026a1","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-lakos-nora-filmrendezo-gyerekfilmekrol-mozaikcsaladok","timestamp":"2025. február. 02. 19:30","title":"Lakos Nóra filmrendező: A TikTok-világban pörgős gyerekfilm kell, 195 jelenetünk van, kétszer annyi, mint egy átlagos filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113d2e50-cded-4439-968d-45c0a324d7c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrséget is kellett hívni.","shortLead":"Rendőrséget is kellett hívni.","id":"20250203_megtamadtak-perintfalvi_ritat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/113d2e50-cded-4439-968d-45c0a324d7c8.jpg","index":0,"item":"8dbf2617-2d27-417d-899a-65ccc3843acf","keywords":null,"link":"/elet/20250203_megtamadtak-perintfalvi_ritat","timestamp":"2025. február. 03. 10:44","title":"„Nyomult és fogdosott a mocskos kezével” –zaklatták Perintfalvi Ritát egy éjszakai buszon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]