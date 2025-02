Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c5e4f44b-8a80-4343-9252-afaddea08e3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A sodródó mólót és a hajót a Dunáról kellett befogni, az ügyészség a kapitány eltiltását kéri a bíróságtól.","shortLead":"A sodródó mólót és a hajót a Dunáról kellett befogni, az ügyészség a kapitány eltiltását kéri a bíróságtól.","id":"20250204_birosag-kapitany-szallodahajo-duna-rendorsegi-molo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5e4f44b-8a80-4343-9252-afaddea08e3d.jpg","index":0,"item":"5b4cd10d-a6bb-47c7-b74b-f20955878141","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_birosag-kapitany-szallodahajo-duna-rendorsegi-molo","timestamp":"2025. február. 04. 11:36","title":"Bíróság elé állítják azt a kapitányt, aki szállodahajóval nekiment egy rendőrségi mólónak és egy hajónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0acfda-737f-4be5-a981-92c252698544","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget és feladatot jelentenek a befektetési alapok számára. A problémákról és a kilátásokról a HVG több hazai alapkezelőt is megkérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget...","id":"20250204_hvg-turner-tibor-otp-alapkezelo-altalanos-vezerigazgato-helyettes-hozamvadaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a0acfda-737f-4be5-a981-92c252698544.jpg","index":0,"item":"13b79ce9-7068-4084-8097-aaef6cb29d39","keywords":null,"link":"/360/20250204_hvg-turner-tibor-otp-alapkezelo-altalanos-vezerigazgato-helyettes-hozamvadaszat","timestamp":"2025. február. 04. 16:30","title":"Turner Tibor, OTP Alapkezelő: Biztos, hogy Trump alaposan felkavarja az állóvizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa309838-ced0-4c88-b599-4f28aacba8b5","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"A világ legnagyobb kereskedelmi bankja, a svájci UBS vezető közgazdásza szerint az Egyesült Államok rosszabbul járna egy kereskedelmi háborúval, mint Európa, Budapestnek pedig kockázatos vállalás lenne olimpiát rendeznie. Miért drágább ma már a tojás, mint a kokain? És mit éreznek majd az európai polgárok Donald Trump vámháborújából? Paul Donovannel az angliai Coventryben, a World Economics Summit (WES) közgazdasági konferencián beszélgettünk.","shortLead":"A világ legnagyobb kereskedelmi bankja, a svájci UBS vezető közgazdásza szerint az Egyesült Államok rosszabbul járna...","id":"20250203_donald-trump-vamhaboru-paul-donovan-UBS-kozgazdasz-interju-vam-inflacio-olimpia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa309838-ced0-4c88-b599-4f28aacba8b5.jpg","index":0,"item":"02b87d35-9dea-4db7-8e01-be5ed3ca51d5","keywords":null,"link":"/360/20250203_donald-trump-vamhaboru-paul-donovan-UBS-kozgazdasz-interju-vam-inflacio-olimpia","timestamp":"2025. február. 03. 12:04","title":"Paul Donovan a HVG-nek: A vámok nem úgy működnek, ahogy Donald Trump gondolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi életét Szlovákiában mentették meg, azóta beperelte az ügyeletet szervező Országos Mentőszolgálatot.","shortLead":"A férfi életét Szlovákiában mentették meg, azóta beperelte az ügyeletet szervező Országos Mentőszolgálatot.","id":"20250204_komarom-ugyelet-szlovakia-belcsavarodas-omsz-nngyk-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"9f5fb890-2310-4998-84e8-8dfcada242e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_komarom-ugyelet-szlovakia-belcsavarodas-omsz-nngyk-hiba","timestamp":"2025. február. 04. 05:43","title":"Az NNGYK szerint hibázott az orvosi ügyelet, amikor vizsgálat nélkül elküldte a bélcsavarodásos komáromi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b18bba-35ee-4361-a913-d32f0905caff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyerekként sokat hallgattuk a szüleinktől, hogy mindig kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk a szobából, különben hajmeresztő lesz a villanyszámla. Jól értesültek szerint ugyanakkor ez éppen ellenkezőleg működik. Most fény derül az igazságra.","shortLead":"Gyerekként sokat hallgattuk a szüleinktől, hogy mindig kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk a szobából, különben...","id":"20250204_lampa-villany-kapacsolas-fogyasztas-izzo-energiatakarekos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1b18bba-35ee-4361-a913-d32f0905caff.jpg","index":0,"item":"2713219f-d3da-4886-85ac-477ec85feb37","keywords":null,"link":"/elet/20250204_lampa-villany-kapacsolas-fogyasztas-izzo-energiatakarekos","timestamp":"2025. február. 04. 05:42","title":"Tényleg többet fogyaszt a lámpa fel- és lekapcsolása, mint a folyamatos égetése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a7087b-0d27-4d39-acf9-02159a8a6933","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma jelent meg a nyolcadik – és egyben utolsó – Budapesten forgatott videó az evős tartalmairól ismert influenszer, Tzuyang YouTube-csatornáján. Ebben a cikkben összegyűjtöttük, hogy hol járt, illetve mit evett az elmúlt két hétben a Budapestet felfaló influenszer.","shortLead":"Ma jelent meg a nyolcadik – és egyben utolsó – Budapesten forgatott videó az evős tartalmairól ismert influenszer...","id":"20250203_Ket-kilonyi-rantotthus-es-harom-kilonyi-steak-utan-langosozassal-zarta-budapesti-korutjat-Tzuyang-a-zabalo-influenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a7087b-0d27-4d39-acf9-02159a8a6933.jpg","index":0,"item":"a73b17c5-a678-4ec1-acf8-45690024fcb4","keywords":null,"link":"/elet/20250203_Ket-kilonyi-rantotthus-es-harom-kilonyi-steak-utan-langosozassal-zarta-budapesti-korutjat-Tzuyang-a-zabalo-influenszer","timestamp":"2025. február. 04. 14:02","title":"Hat lángossal zárta budapesti körútját a koreai influenszer, Tzuyang – összegyűjtöttük a Nagy Zabálás minden részletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5a912f-ca0f-4dc9-85cb-8dfbcb30826b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Van pénz lóvéra.","shortLead":"Van pénz lóvéra.","id":"20250205_Egyetlen-abra-ami-tokeletesen-megmutatja-mennyire-panikba-estek-a-Manchester-City-nel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e5a912f-ca0f-4dc9-85cb-8dfbcb30826b.jpg","index":0,"item":"985ac1da-f82a-4398-948e-d4587cc5a8b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Egyetlen-abra-ami-tokeletesen-megmutatja-mennyire-panikba-estek-a-Manchester-City-nel","timestamp":"2025. február. 05. 10:21","title":"Egyetlen ábra, ami tökéletesen megmutatja, mennyire pánikba estek a Manchester City-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök hosszú interjút adott egy svájci lapnak, amelyben többek között arról beszélt, hogy hiba volt elhitetni az ukránokkal, hogy a győzelemig mellettük fogunk állni.","shortLead":"A miniszterelnök hosszú interjút adott egy svájci lapnak, amelyben többek között arról beszélt, hogy hiba volt...","id":"20250203_Orban-nnz-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea.jpg","index":0,"item":"df60202a-4197-4f14-ab51-41c2677a1680","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Orban-nnz-interju-ebx","timestamp":"2025. február. 03. 11:25","title":"Orbán megkérdezte Putyint, zavarja-e, hogy Magyarország NATO-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]