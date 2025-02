Valószínűleg nincs olyan 25 évnél idősebb, politika iránt kicsit is érdeklődő magyar, aki ne tudná felidézni, mit csinált tíz évvel ezelőtt február 6-án. Utólag visszatekintve akár arra is emlékezhetnénk, hogy ezen a napon döntötte el a Magyar Olimpiai Bizottság, javasolják Budapestnek a 2024-es olimpia esetleges megrendezésének vizsgálatát, míg végül színre lépett Simicska Lajos és győzött. Olyannyira, hogy azóta az ő szavai nyomán csak G-napként hivatkozunk erre a dátumra.

Én ugyan még gimnáziumba jártam és alig volt mobilnetem, úgyhogy napközben nem követtem az eseményeket, csak akkor kerültem képbe, amikor este a családommal indultunk vidékre a nagyszülőkhöz. A több órás út alatt pedig majdnem ugyanannyira szórakoztatott, hogy az egyébként soha nem káromkodó szüleim szájából számtalanszor elhangzott a „geci” szó, mint maga a dráma, ami aznap játszódott. Na, de nézzük sorra az eseményeket.

Ahhoz, hogy megértsük, mi is történt pontosan, kicsit hamarabb kell kezdeni a történetet. 2015. január 15-én számolt be róla az azóta megszűnt vs.hu, hogy Orbán Viktor egy, a magukat jobboldalinak valló főszerkesztőknek szervezett beszélgetésen arról beszélt, a jövőben ne számítsanak arra, hogy jelentősebb mértékű állami hirdetéshez jutnak. A miniszterelnök és akkori legfontosabb nagytőkése között ekkor már hónapok óta feszült volt a viszony, kormányközeli források szerint pedig Orbán már évekkel korábban eldöntötte, 2014 nemcsak választási év lesz, hanem Simicska visszaszorításának időpontja is.

Orbán olyat venne el Simicskától, amit még a hőskorszakban kapott Évtizedes szálakat szakított szét Orbán Viktor, amikor nekiment legrégebbi szövetségesének, Simicska Lajosnak. Értesüléseink szerint a milliárdos vállalkozót elsősorban az zavarja, hogy vissza kellene vonulnia abból a pozícióból, amit még 1993-ban foglalt el, és fel kell adnia azt az építkezést, amit két évtizede folytat.

Így minden bizonnyal Simicskának szólt az is, amikor az ominózus főszerkesztői találkozón Orbán megjegyezte, a médiumoknak a hirdetések hiányában nem kell majd szerepzavarral küzdeniük, „a jobboldali sajtó is lehet kormánykritikus”. A reklámpénzek jelentős részét ugyanis a Simicska és üzlettársai érdekeltségébe tartozó médiánál költötte el az állam, így a rendszer fő haszonélvezői a Class FM, a Music FM, a Lánchíd Rádió, a Hír Tv, a Metropol, a Magyar Nemzet és a Heti Válasz voltak.

Két héttel később Simicska a Népszavának nyilatkozott, miután a kormány belengette a reklámadó módosításáról szóló tervét. Ennek értelmében a médiumokra egységesen 5 százalékos kulcsot vezettek be, amivel az RTL és a TV2 járt igazán jól, az onnan kieső összeget pedig a korábban adómentes kisebb lapoktól kezdték beszedni, az intézkedés pedig Simicskán csattant igazán nagyot.

Az üzletember úgy jellemezte az átalakítást, hogy az egy „újabb támadás a demokrácia ellen” és kijelentette, ha a kormány nem hátrál meg a tervétől, akkor totális médiaháború lesz. Ezekkel a szavakkal indította el a G-nap lavináját.

11:25 Lelkiismereti okok

„A mai nappal a Magyar Nemzet, az MNO, a Hír Televízió és a Lánchíd Rádió alábbi vezetői lelkiismereti okokból benyújtották a fel-, illetve lemondásukat” – jelent meg a rövid, de sokatmondó közlemény a Magyar Nemzet oldalán. A nyilatkozatot Liszkay Gábor (a Magyar Nemzet főszerkesztője és a Hír Televízió elnöke), Gajdics Ottó (a Lánchíd Rádió főszerkesztője), Élő Gábor (az MNO főszerkesztője), Szikszai Péter (a Hír Televízió vezérigazgató-helyettese), Csermely Péter (a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese) és Szerető Szabolcs (a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese) írták alá.

Lajos nélkül nincs Fidesz

Nagyjából a lemondásokkal egy időben jelent meg Bayer Zsolt Simicskának címzett publicisztikája a Magyar Hírlapban. Bayer eljátszik a gondolattal, hogyan lehetne egycsapásra kormánykritikussá tenni a Simicska-birodalom Fidesz-közeli újságíróit, olyan fantáziákat emlegetve, mint az, hogy a Heti Válasz munkatársai majd beiratkoznak a HVG-hez egy gyorstalpalóra, hogy „miképpen is kell nagyon gusztustalan, kormánygyalázó címlapokat készíteni”. Még ha az újságírókat sikerülne is rávenni, legyenek kritikusak az Orbán-kormánnyal, azzal olvasókat, nézőket veszítenének, ők ugyanis meggyőződésből fogyasztják ezeket a médiatermékeket.

„Te is tudod, én is tudom, kedves Lajos, hogy nélküled már nem lenne Fidesz. Már 94 óta nem lenne. De amit most művelsz, az gyalázatos” – írja Bayer és megkérdezi Simicskát, mennyi pénz lenne elég neki, ha ekkora gondot jelent az adóemelés. Cikke befejezése után Bayer tudomást szerez a felmondásokról, amit végül zárójelben kommentál: „Nevezettek nagyobb része a barátom. Nem véletlenül. Le a kalappal, Uraim! Respect!”.

11:39 Nem a pénzről szól

Hiába kellett Simicskának a korábbi összeg ötszörösét, milliárdos nagyságrendet fizetnie reklámadóként, az Origónak telefonon úgy fogalmazott, hogy „ez a harc nem a pénzről, hanem az elvekről szól”. Hozzátette, hogy leginkább a kiszámíthatatlanság zavarja, mert „mi lesz akkor, ha Orbán Viktor egyszer csak megvakarja a fejét, és kitalálja, hogy a duplájára emeli a kulcsot?”.

A kormány részéről sem a pénzről szól a dolog, hanem a magyar médiapiac feletti befolyásszerzésről, tette hozzá Simicska, majd kifejtette, a miniszterelnök három csoportra osztja a médiaszereplőket: a kormányzattal teljes egyetértésben lévőkre, a kritikai hangúakra és az ellenségekre. Simicska szerint Orbán célja, hogy ezek közül csak az első kategória maradjon, a többieket ellehetetleníti, ő pedig ezzel nem ért egyet. És hogy melyik fél megy tönkre előbb a médiaháborúban? Simicska erre annyit mond, ő nem hátrál meg, majd meglátják, ki bírja tovább.

12:00 Meglepetés!

„Maga is most olvasta a közleményt, hát én is. Kurvára meglepetésként ért, ezért, ha megbocsát, akkor most leteszem, és megpróbálom kideríteni, hogy mi történt” – reagált telefonon Simicska az Indexnek.

13:00 Mindenkit kirúgok

Délután egy órára hívtak össze vezetői értekezletet a Magyar Nemzetnél, a lap tulajdonosát öltözködés közben érte el a Pesti Srácok. Simicska azt állította, rendkívül kellemetlenül érintette a felmondások híre, az érintettek szándékáról nem is tudott, ő is csak a közleményükből értesült róla. „Megyek be a laphoz és mindenkit kirúgok, mert hátba támadtak” – mondta, majd letette.

Lemondott Simicska Lajos médiabirodalmának több vezetője Lelkiismereti okokból benyújtották a lemondásukat a Magyar Nemzet, az mno.hu, a Hír Tv és a Lánchíd Rádió vezetői pénteken. Aki csak elérte Simicskát, annak azt mondta, hogy bemegy a cégeihez, és kirúg mindenkit, mert hátba támadták.

14:27 O1G

Fél három előtt pár perccel jelent meg az Index interjúja, akik az autóban érték el a Budapestre tartó médiavezért. Simicska nekik már durvábban fogalmazott, nem kirúgásról, hanem egyenesen kibaszásról beszélt. Szar helyzetbe hozták, az sem érdekli, hogy már felmondtak, úgyhogy „még egyszer mondom, mindenkit kibaszok” – mondta. Hozzátette, az orbánisták helyére mindenhova a saját embereit ülteti majd, arra a kérdésre pedig, hogy Orbán Viktorék vették-e rá a lapvezetést, hogy hagyják el a lapot, Simicska ismét indulatosan reagált.

Maga szerint mi más történhetett itt? Mondom, le is írhatja, Orbán egy geci”

– vonta le a konklúziót azt ígérve, a lap továbbra is meg fog jelenni.

14:37 Kinyírnak, lelőnek, elüt egy autó

„Én nagyon szoftos voltam mostanáig. Ennél sokkal durvábbakat is tudnék nyilatkozni. Kifejezetten visszafogott voltam a nyilatkozataimban” – ezt már a Hír24-nek mondta Simicska Lajos nagyjából egyidőben azzal, amikor az Indexnek is nyilatkozott. Az üzletember üzen Bayer Zsoltnak is pár órával korábbi cikkére reagálva: „légy oly kedves, ha fölidéznéd, hogy mennyivel tartozol nekem, ha megadnád a tartozásodat, az jó lenne”, de megjegyzi, a pontos összeget nem tudja fejből, de sok-sok milliót emleget. Arra nem válaszol, vannak-e mások is a Fideszben, akik tartoznak neki, de „miután ez a geci – a geci egy állandó jelzője ennek a görénynek – ilyet nyilatkozott”, a neki adott hitelt nyugodtan felhozza.

Simicska ismét tisztázza, hogy a hátbatámadás mögött szerinte Orbán Viktor áll és ha már Bayer jelzője a geci volt, a miniszterelnökről is azt állítja: „Az is geci”.

„A háború az olyan, hogy vagy ez esik el, vagy az. A tököm tudja. Majd a végén valaki elhullik, nem?” – vázolja a médiaháború lehetséges kimeneteleit, amelyek közül nem zárja ki saját, fizikai elhullását sem. Szerinte ugyanis belehalhat a konfliktusba, mert még egy Simicskát is le lehet lőni. „Kinyírnak, lelőnek, elüt egy autó” – sorolja az opciókat, majd egy összegző mondattal búcsúzik. „Mindenki geci, mindenkit nyugodtan ki lehet rúgni, merénylet, izé, nyugodtan hozza le, csókoltatom, viszhallás.”

Simicska: Orbán Viktor egy geci, kirúgok minden orbánistát Nagyon-nagyon erős jelzőket használt Simicska Lajos abban a nyilatkozatban, amelyet az Index.hu-nak adott útban Budapest felé, a kocsijából. A Hír24-nek is erőseket mondott, például azt, hogy az őt támadó Bayer Zsolt milliókkal tartozik neki, és jó lenne, ha megadná.

15:30 Simicska kurvára leszarja és elmegy szánkózni

Simicska Lajos az Átlátszónak árulta el, hogy megkezdte a megüresedett pozíciók feltöltését, a Magyar Nemzet élén a főszerkesztő D. Horváth Gábor lesz, az ügyvezető igazgató pedig Tóth Mariann. „A HírTV elnöke én leszek, személyesen, Simicska Lajosnak hívják, hogyha tudja a nevemet” – tette hozzá.

Úgy gondolja, egy független médium mindig az aktuális dolgokkal foglalkozik és bár az Orbán-kormánynak vannak olyan törekvései, hogy felszámolják ezeket, „a mi médiánk ellen fog állni és kurvára le fogja szarni, hogy az Orbán mit akar”. A médiavezér megnyugtatta a riportert, hogy másnap is lesz tévé is, az újságok is meg fognak jelenni, mert délután még mindent elintéz, utána pedig elmegy szánkózni.

17:10 Még ne írjuk le Simicskát

Az, hogy faképnél hagyták az emberei, még nem Simicska meggyengülésének a jele és korai még leírni – nyilatkozta a HVG-nek az egyik reggel felmondását benyújtó vezető és egy másik, Simicska-közeli forrásunk.

A távozó vezető nem kívánt arról beszélni, hogy pontosan milyen elvárásokat fogalmazott meg a tulajdonos velük szemben, csak azt, hogy az számukra vállalhatatlan volt és a lap karaktere szempontjából szerintük nem lett volna kivitelezhető.

Simicska vállalhatatlan kéréssel fordult embereihez Simicska Lajost nem szabad leírni, és az, hogy az emberei leléptek, nem a gyengeség jele – állítja egy Simicska-közeli személy, és egy pénteken a távozását bejelentő médiavezető.

17:23 Egy munkaügyi vita

Kósa Lajos Fidesz-alelnök is elmondta véleményét a nap legfontosabb eseményéről, bár mint mondja, nem nagyon szól hozzá semmit. A politikus a Klubrádióban nyilatkozva arról beszélt, az ügy „ennek a médiavállalkozásnak a belső dolga, a Fidesznek nincs erről álláspontja és nem is lesz, nem fogja ezt kommentálni, nincs is rá okunk”. Kósa szerint van egy belső vita a tulajdonos és a menedzsment között, de a Fidesz közben kormányoz, a politikai hatalomgyakorlás pedig nem a sajtón keresztül történik, hiszen ez a diktatúrákra jellemző, de Magyarország demokrácia.

18:00 Százmilliós biznisz

„Az, amit a Liszkay úr és a menedzsment művelt, teljesen mellbe vágott. Olyan nincs, hogy valaki bejelenti a lemondását, majd azt egyből nyilvánosságra hozza és viszi a komplett bandát. Ez számomra vállalhatatlan (…) Én meg csak néztem, hogy mi a pöcs zajlik itt” – árulta el Simicska a Magyar Narancsnak azt, kinek a lépése lepte meg leginkább.

Mint mondta, bár Liszkay eddig tulajdonosa volt lapot kiadó Nemzet Kft.-nek, tulajdonrészét eladta, mégpedig a Simicska érdekeltségébe tartozó Pro-Aurum Zrt.-nek 100 millió forint körüli összegért. „Kapsz érte valami lét, azt megkapod és baszd meg. Nem volt ellenvetése” – idézte fel a tranzakciót az üzletember.

Kitért arra is, maximálisan ellenzi azt a médiapolitikát, amit a kormány folytat, ezt hónapok óta hangoztatja is, de aggasztja az oroszbarát külpolitika is, mert „finoman szólva nem tudok határozott különbséget tenni az akkori szovjetek és a mai oroszok politikai viselkedése között”.

Orbán Viktorról azt mondta, államférfinek képzelte, aki jót tehet ennek az országnak, de rá kellett jönnie, hogy nem az. Állítása szerint az elmúlt egy évben egy politikussal sem beszélt, mert minek, és megerősíti, a miniszterelnökkel való 35 éves ismeretsége miatt tényleg sokat tud róla. „Na és, akkor mi van, lelőnek? Bízzunk benne, hogy nem így lesz” – reagál nevetve a kitálalás lehetőségére.

18:17 Megvan a Lánchíd Rádió főszerkesztője is

Schlecht Csabát nevezték ki Gajdics Ottó helyére a Lánchíd Rádió élén – közölte a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. Schlecht Csaba korábban a gyanú szerint főszerepet játszott 17 fantommá vált Fidesz-közeli cég eladásában, de az ellene indított eljárást a rendőrség 2002-ben lezárta. Ez az a 17 vállalkozás, amely Kaya Ibrahim és Josip Tot kezébe került.

18:18 Hogyan tovább?

Világháború következik és nem nehéz kitalálni, ki fog benneégni, az ugyanis kizárt, hogy Simicskának olyan dossziéi legyenek, amelyekkel hitelteleníteni tudja Orbánt – mondta az Echo TV-t és a Magyar Hírlapot birtokló Széles Gábor a Hír24-nek.

Szerinte, ha az Simicska terve, hogy átállítja a médiabirodalmát baloldalra, az nem fog menni. Ha nekimegy Orbán Viktornak, akkor ellenzékivé válik, amit a jelenlegi közönsége aligha fog elfogadni nézői, olvasói és újságírói pedig a közmédia felé fordulnak majd inkább.

19:27 Kiderült, mi volt Simicska kérése

Lapunk megbízható forrásból úgy értesült, Simicska Lajos azt kérte a Magyar Nemzet, a HírTV és a Lánchíd Rádió munkatársaitól, hogy a médiumok mostantól személyesen magát Orbán Viktort kezdjék támadni. Ez volt az a pont, hogy a médiumok vezetői bejelentették távozásukat.

Hasonlóról számolt be Bayer Zsolt is, ő azt állítja, Simicska Lajos csütörtökön bejelentette, hogy száznyolcvan fokos fordulatot hajt végre médiabirodalmában „és többek között mostantól Orbán Viktor személyét, a gyerekeit, a feleségét és az egész családját kell személyesen támadni”.