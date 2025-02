Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktornak színt kell vallania, hogy a publicista az ő utasítására cselekszik-e, vagy sem. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktornak színt kell vallania, hogy a publicista az ő utasítására cselekszik-e, vagy...","id":"20250206_Magyar-Peter-Itt-az-ideje-hogy-Bayer-Zsolt-eltunjon-a-kozeletbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"b50ba62b-9e51-4947-9639-6ff7eaad1d02","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Magyar-Peter-Itt-az-ideje-hogy-Bayer-Zsolt-eltunjon-a-kozeletbol","timestamp":"2025. február. 06. 09:52","title":"Magyar Péter: Itt az ideje, hogy Bayer Zsolt eltűnjön a közéletből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b05ef47-f691-4d15-9b2d-fabda3067640","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"A barcelonai várostervezést egy mesterséges intelligencián alapuló szuperszámítógép vette át, amely egyúttal a fenntarthatóságot is sokban képes segíteni.","shortLead":"A barcelonai várostervezést egy mesterséges intelligencián alapuló szuperszámítógép vette át, amely egyúttal...","id":"20250204_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-MI-Barcelona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b05ef47-f691-4d15-9b2d-fabda3067640.jpg","index":0,"item":"b3725e67-0af2-46ef-8deb-9274828bd271","keywords":null,"link":"/360/20250204_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-MI-Barcelona","timestamp":"2025. február. 04. 12:15","title":"Szuperszámítógép végzi a várostervezést Barcelonában, de a mesterséges intelligenciának a városlakók is beszólhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e97e57-8f7e-4fae-9df6-63cb3292b218","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelenleg forgalomban lévő fájdalomcsillapítók viszonylag erősek, veszélyes mellékhatásaik lehetnek, de a függőség és a túladagolás kockázata is jelentős. Egy új készítmény alapjaiban más, mint az eddigiek.","shortLead":"A jelenleg forgalomban lévő fájdalomcsillapítók viszonylag erősek, veszélyes mellékhatásaik lehetnek, de a függőség és...","id":"20250205_suzetrigine-journavx-uj-fajdalomcsillapito-opioid-mellekhatasok-nelkul-fda-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69e97e57-8f7e-4fae-9df6-63cb3292b218.jpg","index":0,"item":"1d8ea55a-d428-4378-9dcc-79e291017c78","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_suzetrigine-journavx-uj-fajdalomcsillapito-opioid-mellekhatasok-nelkul-fda-engedely","timestamp":"2025. február. 05. 08:03","title":"Állítják, hogy nincs függőség és más mellékhatás: Amerikában megjelent a teljesen új fájdalomcsillapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6517a9fd-e08a-44c4-a1d8-ad73f8cabedc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú nem tudott magyarázatot adni a rendőröknek.","shortLead":"A fiú nem tudott magyarázatot adni a rendőröknek.","id":"20250205_Tizeves-gyerek-kuldott-bombafenyegetest-iskolajanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6517a9fd-e08a-44c4-a1d8-ad73f8cabedc.jpg","index":0,"item":"cd34007d-3069-43bf-91e3-dd56e990cf64","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Tizeves-gyerek-kuldott-bombafenyegetest-iskolajanak","timestamp":"2025. február. 05. 12:42","title":"Egy tízéves gyerek küldött bombafenyegetést iskolájának, aztán megjelentek nála a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c4f0d5-519a-427e-9273-36af4e7ff1f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Örebróban több embert lelőttek egy felnőttképzési központban kedden, az áldozatok azonosítása még folyamatban van.","shortLead":"Örebróban több embert lelőttek egy felnőttképzési központban kedden, az áldozatok azonosítása még folyamatban van.","id":"20250204_Lovoldozes-Svedorszag-iskola-tiz-halott-Orebro-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56c4f0d5-519a-427e-9273-36af4e7ff1f3.jpg","index":0,"item":"b0a08a27-3393-48c2-b8ff-b58ee95e3d8e","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_Lovoldozes-Svedorszag-iskola-tiz-halott-Orebro-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 18:30","title":"Tíz halottja is lehet a svédországi iskolai lövöldözésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509be3c9-bafa-40cc-8600-da6bd8b20060","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karla Sofía Gascónt lényegében eltüntették a film Oscar-kampányából.","shortLead":"Karla Sofía Gascónt lényegében eltüntették a film Oscar-kampányából.","id":"20250205_emilia-perez-oscar-netflix-transznemu-karla-sofia-gascon-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/509be3c9-bafa-40cc-8600-da6bd8b20060.jpg","index":0,"item":"f01e89e2-2fe2-4543-9982-d3dd6a5eabb6","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_emilia-perez-oscar-netflix-transznemu-karla-sofia-gascon-botrany","timestamp":"2025. február. 05. 14:38","title":"A Netflix ejtette az Oscar egyik legnagyobb esélyesét, az Emilia Pérez transznemű színésznője körül egyre nagyobb a botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bayer szerint, ha a demonstráció után bármilyen kormánypárti szereplőnek peres ügye lesz, és olyan bíró fogja azt tárgyalni, aki tüntetett, akkor elfogultságot kell jelenteni.","shortLead":"Bayer szerint, ha a demonstráció után bármilyen kormánypárti szereplőnek peres ügye lesz, és olyan bíró fogja azt...","id":"20250205_bayer-zsolt-lista-biro-februar-22-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32.jpg","index":0,"item":"dde0b5d6-aae8-4fe2-806e-b165db365497","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_bayer-zsolt-lista-biro-februar-22-tuntetes","timestamp":"2025. február. 05. 19:14","title":"Bayer Zsolt listázná azokat a bírókat, akik részt vesznek a február 22-i tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6bad3e-c06b-41a3-936d-75ad6906adba","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A 77 éves színművész pánikrohamra gyanakszik.","shortLead":"A 77 éves színművész pánikrohamra gyanakszik.","id":"20250204_szinhaz-kern-andras-rosszullet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c6bad3e-c06b-41a3-936d-75ad6906adba.jpg","index":0,"item":"ebd04fdd-7ea4-4ecf-ae78-400bd3920a8c","keywords":null,"link":"/kultura/20250204_szinhaz-kern-andras-rosszullet","timestamp":"2025. február. 04. 13:08","title":"Kern András elmondta, mi okozhatta a rosszullétét, ami miatt félbe kellett szakítani az előadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]