[{"available":true,"c_guid":"7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump 10%-os vámot helyezett kilátásba, ami háromszoros növekedést vetít előre. Így Orbán gyorsan szembesülhet azzal, hogy kicsiny és nyílt gazdasága számára sokat nem számít a személyes kapcsolat, ha kereskedelmi háború robban ki az USA-val.","shortLead":"Trump 10%-os vámot helyezett kilátásba, ami háromszoros növekedést vetít előre. Így Orbán gyorsan szembesülhet azzal...","id":"20250205_trump-orban-amerikai-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c.jpg","index":0,"item":"5a027766-8bea-4f61-a871-cd4e87a90816","keywords":null,"link":"/360/20250205_trump-orban-amerikai-szankciok","timestamp":"2025. február. 05. 07:30","title":"Trump ide vagy oda, Orbán imádkozhat a gazdaságért, ha jönnek az amerikai szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Azt ígérik, a Majkával való szakításról „exkluzív és őszinte pillanatok” lesznek benne. ","shortLead":"Azt ígérik, a Majkával való szakításról „exkluzív és őszinte pillanatok” lesznek benne. ","id":"20250206_Curtis-dokumentumfilm-forgatas-Jimmy-J-Hollywood","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182.jpg","index":0,"item":"27449b4e-2064-4d92-b455-5e259c206c4e","keywords":null,"link":"/kultura/20250206_Curtis-dokumentumfilm-forgatas-Jimmy-J-Hollywood","timestamp":"2025. február. 06. 15:27","title":"Dokumentumfilmet forgat Curtis életéről Jimy J. Hollywood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162f7c44-bd7b-4f99-9023-a7b9aa5d63e2","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az amerikai elnök akár úgy is megakadályozná, hogy transz sportolók versenyezzenek a Los Angeles-i olimpián, hogy megtagadná tőlük a vízumot.","shortLead":"Az amerikai elnök akár úgy is megakadályozná, hogy transz sportolók versenyezzenek a Los Angeles-i olimpián...","id":"20250206_transznemu-nok-sportolok-sportverseny-olimpia-donald-trump-tiltas-los-angeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/162f7c44-bd7b-4f99-9023-a7b9aa5d63e2.jpg","index":0,"item":"c8d21f4d-78da-4c70-aa94-c880b26f0fcb","keywords":null,"link":"/sport/20250206_transznemu-nok-sportolok-sportverseny-olimpia-donald-trump-tiltas-los-angeles","timestamp":"2025. február. 06. 11:26","title":"Aláírta a transz nőket a nők versenyeiről kitiltó rendeletet Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c188bd3-da04-4df0-8754-6c30358ca8f3","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250206_Marabu-Feknyuz-Mi-nem-elado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c188bd3-da04-4df0-8754-6c30358ca8f3.jpg","index":0,"item":"3782ed7f-f820-4d27-b471-76b6946f7202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Marabu-Feknyuz-Mi-nem-elado","timestamp":"2025. február. 06. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mi nem eladó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról, hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban. ","shortLead":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról...","id":"20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973.jpg","index":0,"item":"5ffb32e9-2406-483d-b368-d0b6f73d0bc4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","timestamp":"2025. február. 06. 13:30","title":"Hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már nem szükséges regisztráció a ChatGPT Search használatához, az OpenAI ugyanis szabadon hozzáférhetővé tette a keresőt. Néhány funkcióhoz azért továbbra is szükség lehet rá.","shortLead":"Már nem szükséges regisztráció a ChatGPT Search használatához, az OpenAI ugyanis szabadon hozzáférhetővé tette...","id":"20250206_openai-chatgpt-search-webes-kereso-regisztracio-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"d31156c5-75fb-4c62-919b-58740ca44a51","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_openai-chatgpt-search-webes-kereso-regisztracio-nelkul","timestamp":"2025. február. 06. 09:04","title":"Retteghet a Google? Pofonegyszerű lett használni a ChatGPT keresőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bd7a81-0d7f-4ecf-a2f6-2bff3e3e7c90","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Daniel Barenboim közleményben adott hírt egészségügyi állapotáról, ami az utóbbi években fokozatosan romlott. ","shortLead":"Daniel Barenboim közleményben adott hírt egészségügyi állapotáról, ami az utóbbi években fokozatosan romlott. ","id":"20250206_Daniel-Barenboim-karmester-Parkinson-kor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64bd7a81-0d7f-4ecf-a2f6-2bff3e3e7c90.jpg","index":0,"item":"6b5921a1-9e3b-4f27-90f7-585e12cdf48e","keywords":null,"link":"/kultura/20250206_Daniel-Barenboim-karmester-Parkinson-kor","timestamp":"2025. február. 06. 16:03","title":"A világhírű karmester, Daniel Barenboim Parkinson-kórban szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Január végére már csak negyedannyian kerestek rá a fiatalokat célzó kamatmentes, de röghöz kötéssel járó hitelre, mint január elején. Az érdeklődés nagyobb az ország szegényebb megyéiben. A legnépszerűbb hitelcél az egyik bank szerint a használt autó.","shortLead":"Január végére már csak negyedannyian kerestek rá a fiatalokat célzó kamatmentes, de röghöz kötéssel járó hitelre, mint...","id":"20250205_Elkepeszto-siker-csunyan-visszaesett-az-erdeklodes-a-kormany-munkashitele-irant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97.jpg","index":0,"item":"0df766d2-d4bf-4137-953e-82137eaadf95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Elkepeszto-siker-csunyan-visszaesett-az-erdeklodes-a-kormany-munkashitele-irant","timestamp":"2025. február. 05. 05:08","title":"„Elképesztő siker”: csúnyán visszaesett az érdeklődés a kormány munkáshitele iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]