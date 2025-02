Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3d9d2b50-fa58-4796-ae26-22eb37310244","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A KSH szerint a lakosság előrehozta a karácsonyi bevásárlást novemberre. Az üzemanyag-forgalom közel 7 százalékkal esett 2023. decemberhez képest.","shortLead":"A KSH szerint a lakosság előrehozta a karácsonyi bevásárlást novemberre. Az üzemanyag-forgalom közel 7 százalékkal...","id":"20250206_Alig-tankoltunk-az-ev-utolso-honapjaban-es-novemberhez-kepest-jelentosen-kevesebbet-koltottunk-a-boltokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d9d2b50-fa58-4796-ae26-22eb37310244.jpg","index":0,"item":"49f1fda7-ebb7-42c5-801b-30bac0d522b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Alig-tankoltunk-az-ev-utolso-honapjaban-es-novemberhez-kepest-jelentosen-kevesebbet-koltottunk-a-boltokban","timestamp":"2025. február. 06. 08:30","title":"Nagyon rossz adat érkezett a KSH-tól, földbe állt a bolti forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1afea4-a173-432c-b92b-0438ee835997","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Donald Trump rendelete után a techóriás is törölte a különböző társadalmi csoportok képviseletéhez kötött munkaerő-felvételi céljait.","shortLead":"Donald Trump rendelete után a techóriás is törölte a különböző társadalmi csoportok képviseletéhez kötött...","id":"20250206_donald-trump-google-sokszinusegi-program-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc1afea4-a173-432c-b92b-0438ee835997.jpg","index":0,"item":"4383027c-3a7e-4bff-861b-e567ec20bc3f","keywords":null,"link":"/elet/20250206_donald-trump-google-sokszinusegi-program-torles","timestamp":"2025. február. 06. 13:09","title":"A Google is beállt a sorba, és kukázta a sokszínűségi programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09699d75-e2a9-4efb-949d-0e60c4c3edb6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"El tudtuk volna képzelni tíz éve, hogy Simicska Lajosé lesz 35 évre a teljes magyar gyorsforgalmi úthálózat? Hogy az ország második legnagyobb bankjában tulajdont szerez? Vagy hogy alig lehet úgy nyaralni, hogy ne az ő érdekeltségeibe fussunk bele? A G-nap tizedik évfordulóján összeszedtük, mennyire volt Simicska Lajos megkerülhetetlen a 2015-ös bukása előtti időkben, és mennyire megkerülhetetlen ma a NER elitje.","shortLead":"El tudtuk volna képzelni tíz éve, hogy Simicska Lajosé lesz 35 évre a teljes magyar gyorsforgalmi úthálózat...","id":"20250206_Simicska-10-ev-g-nap-meszaros-tiborcz-garancsi-ner-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09699d75-e2a9-4efb-949d-0e60c4c3edb6.jpg","index":0,"item":"4f02edaa-3bae-4dfe-97ac-685aa96e6b35","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Simicska-10-ev-g-nap-meszaros-tiborcz-garancsi-ner-ebx","timestamp":"2025. február. 06. 07:00","title":"Gyenge kezdőnek tűnik Simicska Lajos ahhoz képest, amit az új NER-elit a G-nap óta elért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5e12b4-db64-4c6a-85c7-61556d7cc2e3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gyanúsítottak a metróalagútba menekültek.","shortLead":"A gyanúsítottak a metróalagútba menekültek.","id":"20250205_belgium-brusszel-lovoldozes-rendorseg-hajtovadaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a5e12b4-db64-4c6a-85c7-61556d7cc2e3.jpg","index":0,"item":"8cc004a6-ac13-4c4d-b22c-94cffaaeca41","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_belgium-brusszel-lovoldozes-rendorseg-hajtovadaszat","timestamp":"2025. február. 05. 11:46","title":"Maszkos fegyveresek lövöldöztek Brüsszel belvárosában, a rendőrség hajtóvadászatot indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Miután a kaszinóváros gyurcsányi terve 15 éve meghiúsult, a velencei-tó-parti Sukorón most újra kiemelt beruházásra készülnek, amelyben egy orosz–magyar oligarcha is érdekelt. A helyiek petícióznak és tüntetni készülnek, de óriási az ellenszél. ","shortLead":"Miután a kaszinóváros gyurcsányi terve 15 éve meghiúsult, a velencei-tó-parti Sukorón most újra kiemelt beruházásra...","id":"20250205_hvg-A-to-nem-tagas-sukoro-ingatlan-fejlesztes-kiemelt-beruhazas-velencei-to-civilek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3.jpg","index":0,"item":"4c74a19e-3a82-4613-8c15-8a4957ab49ad","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-A-to-nem-tagas-sukoro-ingatlan-fejlesztes-kiemelt-beruhazas-velencei-to-civilek","timestamp":"2025. február. 05. 15:00","title":"Sukoró kettő, NER-módra: szinte bármit építhet a tó partjára egy orosz–magyar oligarcha érdekeltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb3b88-2ebd-4d0f-9b3a-55a3b03b2bf8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Így a 2025-ös költségvetést már hivatalosan is elfogadta a Nemzetgyűlés. ","shortLead":"Így a 2025-ös költségvetést már hivatalosan is elfogadta a Nemzetgyűlés. ","id":"20250205_Francia-kormany-bizalmatlansagi-szavazas-bukas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59cb3b88-2ebd-4d0f-9b3a-55a3b03b2bf8.jpg","index":0,"item":"00266305-95f4-4b0a-8c21-03fb5d5da59b","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_Francia-kormany-bizalmatlansagi-szavazas-bukas","timestamp":"2025. február. 05. 20:03","title":"Túlélte a francia kormány az ellene indított bizalmatlansági szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d0b8f9-4899-44b9-8e44-eba85fc5a288","c_author":"Mérő Vera","category":"360","description":"„Örömmel jelenthetem”, hogy a magyar rendőrség sikerének legfrissebb bizonyítéka egy újabb meggyilkolt nő. Nem kérnek bocsánatot sem az áldozat barátaitól, akikkel a BRFK megbízottja a Facebookon gúnyolódott, sem az árván maradt gyermekektől, akiknek az anyja segítségért könyörgött, és nem kapott.","shortLead":"„Örömmel jelenthetem”, hogy a magyar rendőrség sikerének legfrissebb bizonyítéka egy újabb meggyilkolt nő. Nem kérnek...","id":"20250205_megolt-japan-no-rendorseg-csaladon-beluli-eroszak-Mero-Vera-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49d0b8f9-4899-44b9-8e44-eba85fc5a288.jpg","index":0,"item":"c4bef3af-6644-4075-b316-a386b46e8705","keywords":null,"link":"/360/20250205_megolt-japan-no-rendorseg-csaladon-beluli-eroszak-Mero-Vera-velemeny","timestamp":"2025. február. 05. 10:37","title":"Mérő Vera: A rendőrség örömmel jelenti, és nem kér bocsánatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae17352-389c-4b7d-b3fe-0477ad1a4fc9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A mínusz negyedik szinten csaptak fel a lángok.","shortLead":"A mínusz negyedik szinten csaptak fel a lángok.","id":"20250206_belvaros-szervita-ter-tuzeset-melygarazs-kigyulladt-zold-rendszamos-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cae17352-389c-4b7d-b3fe-0477ad1a4fc9.jpg","index":0,"item":"3186b756-2a70-49b4-aa0b-cdc11c84fd25","keywords":null,"link":"/cegauto/20250206_belvaros-szervita-ter-tuzeset-melygarazs-kigyulladt-zold-rendszamos-auto","timestamp":"2025. február. 06. 10:28","title":"Mélygarázsban kigyulladt zöld rendszámos autó miatt kellett kiüríteni egy irodaházat a Szervita téren – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]