Pénteken reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában adott szokásos, heti interjút Orbán Viktor. A miniszterelnök arról beszélt, hogy két csoportra figyelnek kiemelkedően, ha valami baj van, vagy valami lehetőség adódik: a gyerekekre és az idősekre. Utóbbi esetében a tisztelet és az elismerés motiválja a jobboldali kormányokat, „ebben van egy mély keresztényi érzés is”, ezért kaphatnak az 5000 főnél kisebb településen élő nyugdíjasok otthonfelújítási támogatást. 2900 darab 5000 főnél kisebb település van Magyarországon, ezeken 420 ezer nyugdíjas háztartás van, így az a támogatás nagyjából 600 ezer embert érint. 3 millió forint támogatást és további 3 millió forint hitelt kaphatnak így ezek a nyugdíjasok.

Orbán szerint a baloldal és a jobboldal közötti vitának egy csúcspontja, hogy helyes vagy nem helyes a 13. havi nyugdíj, és kinek milyen szerepe volt a bevezetésében. Ebbe a vitába a miniszterelnök szerint most Brüsszel is beszállt. Brüsszel visszatérő ajánlása, hogy vezessék ki a 13. havi nyugdíjat, s amit az elején Brüsszel csak ajánl, az végül valamilyen támogatás feltétele lesz, véli. Ennek ellenére a kormány idén is kiutalja a 13. havi nyugdíjat, ami februárban meg is fog érkezni.

A miniszterelnök arról beszélt, hogy a baloldal a „falut a múlthoz sorolja”, míg szerinte az a jövő legvonzóbb életformája. Ezért olyan intézkedéseket hoznak, amik megerősítik ezt az életformát. Ezek vagy azt segítik, hogy az emberek eleve ne költözzenek el innen, vagy a városban élők költözzenek ide.

Elmondta továbbá, hogy lassan megközelíti a tízezret a munkáshitelt igénylők száma. Ennek azért örül, mert „mindig piszkálta”, hogy csak diákhitel van, és a szakmát tanulóknak nincsenek támogatások. Azon is sokáig gondolkozott, hogy a munkáshitel jó szó-e, mert a munkás kifejezés, mintha kimenne a divatból, de szerinte jó a dolgokat nevükön nevezni. Másrészt azon is, hogy érdekli-e egyáltalán a diákokat ez az életforma, akarnak-e ebben az életszakaszban hitelt felvenni – még ha kamatmenteset is. De úgy látja, hogy örülnek a hitellehetőségnek a fiatalok, és egyre többen igényelnek hitelt.

Donald Trump legújabb intézkedéseiről Orbán úgy értekezett, a magyar kormány arra készül, hogy tekintélyes gazdasági megállapodást fognak kötni az Amerikai Egyesült Államokkal. Erről már Trump megválasztása előtt megállapodtak az elnökkel, ezért épül az az akcióterv, amit az amerikaiakkal fognak kötni. Beszélt arról is, hogy a demokrata kormányzás alatt „az a csúfság is megesett”, hogy a magyarországi kínai befektetések száma megelőzte az amerikai befektetések számát. „A hír egyik része nagyon jó, hogy jönnek a kínai befektetések, de hol maradnak az amik?” – tette fel a költői kérdést. Orbán reméli, hogy ez a gazdasági megállapodás majd ezt a bajt is orvosolni fogja.

Ami a Trump-féle intézkedések politikai dimenzióját illeti, „a peep show-kedvelőknek óriási lehetőségek nyílnak ki, be lehet kukucskálni a politikának a boszorkánykonyhájába”. Az amerikai elnök úgy döntött, hogy nyilvánosságra hozza, hogy a különböző amerikai szervek kiknek és mennyi pénzt juttattak az elmúlt években, emiatt óriási botrány van most Amerikában Orbán szerint, mert az adófizetők azzal szembesülnek, hogy az ő adójukat olyan célokra költötte el a liberális demokrata kormányzat, amit ő egyáltalán nem támogat. Emiatt Orbán szerint hullanak ki a csontvázak a szekrényből, mert a liberális amerikai elit az amerikai költségvetésből finanszíroztassa a saját céljait az egész világon. A miniszterelnök szerint, akik pénzt kaptak, azok két fajta pénzt kaptak, mert akik ezen a listán szerepelnek, azok rajta vannak a Soros által támogatottak listáján is. Ebből a pénzből végezték a szerintük

közösségromboló, migrációpárti, családellenes, gender-őrületeket finanszírozó tevékenységüket az egész világon.

Magyarországon szerinte annyival bonyolultabb a helyzet, hogy még egy harmadik pénz is beesett, mert Brüsszel is támogatta ugyanezeket a célokat. Ezek a pénzek mind baloldali témákat támogattak, amiknek kormánybuktató célja volt. Ezeket az embereket Amerikában ügynöknek hívják, de Magyarországon Orbán szerint ezt elhasználták már a kommunista időkben. Még nincs meg rá a jó szó, mert a zsoldos kicsit archaikus, a bábkormány is régies, de valójában külföldről fizetett emberekről és szervezetekről van szó, akiknek az a feladatuk, hogy megbuktassák a magyar kormányt. A miniszterelnök konkrét példával is szolgált: a Politico nevű újság mindenhonnan kapott pénzeket, ez az újság pedig egyfolytában ekézte Magyarországot. Hol a migráció miatt, hol azért mert nem engedik be a „gender-őrületet” az iskolákba, hol azért mert nem adnak pénzt az ukrajnai háborúra, nem küldenek fegyvert. Eközben a baloldal jelöltjeit szerinte felírták mindenféle „imázsépítő listákra”, Márki-Zay Pétert és Magyar Pétert a legtehetségesebb, legígéretesebb politikusokként építették fel. Orbán szerint ez bukott most le, és a Trump-tornádó, ez a tisztító szél most kisöpri ezeket.

Orbán szerint az összeesküvés-hívőknek most új összeesküvéseket kell kitalálniuk, mert a régiek igaznak bizonyultak. Mindig tagadták, hogy van Soros-terv, de szerinte most bebizonyosodott, hogy mégis van. Tíz év alatt 9 millió migráns jött be Európába, a miniszterelnök szerint a Soros-tervben pedig az szerepelt, hogy évente egymillióan jönnek majd. Szerinte ezek a folyamatok zajlanak most Szerbiában is, Szlovákiában is. Ezekből a pénzekből finanszírozzák a kormányellenes szerbiai, és a Fico-kormány ellenes szlovákiai mozgalmakat, és ugyanezt akarják Magyarországon is.

Magyarországon is nézegetik ezt az amerikaiak által közzétett listát, és a rajta szereplő magyar szereplőket ki kell söpörni Orbán szerint, „mikor, ha nem most?”. Orbán szerint nyilvánosságra kell hozni azoknak a magyarországi szervezeteknek a nevét, amelyek Amerikából pénzt fogadtak el, és azokkal szemben szankciókat kell alkalmazni, ennek jogilag érvényt fognak szerezni.

A magyar szuverenitást akkor lehet legjobban megőrizni, mikor szuverenista kormány van Amerikában

– mondta. Orbán szerint most van az a pillanat, mikor ezekkel a nemzetközi szervezetekkel le kell számolni.

Zárásként a miniszterelnök arról beszélt, fel kell lázadni Brüsszel migrációs paktuma ellen. Orbán szerint jobban járunk, ha kifizetjük az azért járó büntetést, hogy nem engedünk be Magyarországra migránsokat, mint amennyibe az kerülne, ha beengednénk őket. Most Lengyelország is fellázadt – az másik dolog, hogy ők liberálisok, és a miniszterelnök szerint őket ezért nem büntetik meg –, ezen túl az olaszok és a németek is bejelentették a lázadást. Ám a németeknél egy parlamenti vitán leszavazták a lázadást. Viszont Orbán szerint ez már csak egy demokrácia-probléma, amit a közelgő választás megoldhat.

A teljes interjút itt tudják visszanézni: