[{"available":true,"c_guid":"17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Annak a fővárosnak kellene egy Magyarországon még példátlan ingatlanfejlesztést levezényelni, amelynek hat év nem volt elég, hogy saját hátsó udvarában egy csöppnyi parkot felépítsen.","shortLead":"Annak a fővárosnak kellene egy Magyarországon még példátlan ingatlanfejlesztést levezényelni, amelynek hat év nem volt...","id":"20250206_mini-dubaj-elovasarlasi-jog-gulyas-gergely-karacsony-gergely-kormany-vs-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1.jpg","index":0,"item":"90059fe9-f146-4ea6-8b97-994939f6ab78","keywords":null,"link":"/360/20250206_mini-dubaj-elovasarlasi-jog-gulyas-gergely-karacsony-gergely-kormany-vs-budapest","timestamp":"2025. február. 06. 14:10","title":"Mini-Dubaj: Most van bajban Karácsony!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae05ee0c-0407-4575-ba06-1a1b6a141c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jégtelenítésre váró gép farkát találta el egy érkező járat.","shortLead":"Egy jégtelenítésre váró gép farkát találta el egy érkező járat.","id":"20250206_utkozes-repulo-repuloter-seattle-japan-airlines-delta-air-lines","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae05ee0c-0407-4575-ba06-1a1b6a141c05.jpg","index":0,"item":"8161c993-26e1-4f6b-9f72-6f194a3ffeb9","keywords":null,"link":"/elet/20250206_utkozes-repulo-repuloter-seattle-japan-airlines-delta-air-lines","timestamp":"2025. február. 06. 11:42","title":"Ütközött két repülőgép a seattle-i reptér aszfaltján – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae17352-389c-4b7d-b3fe-0477ad1a4fc9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A mínusz negyedik szinten csaptak fel a lángok.","shortLead":"A mínusz negyedik szinten csaptak fel a lángok.","id":"20250206_belvaros-szervita-ter-tuzeset-melygarazs-kigyulladt-zold-rendszamos-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cae17352-389c-4b7d-b3fe-0477ad1a4fc9.jpg","index":0,"item":"3186b756-2a70-49b4-aa0b-cdc11c84fd25","keywords":null,"link":"/cegauto/20250206_belvaros-szervita-ter-tuzeset-melygarazs-kigyulladt-zold-rendszamos-auto","timestamp":"2025. február. 06. 10:28","title":"Mélygarázsban kigyulladt zöld rendszámos autó miatt kellett kiüríteni egy irodaházat a Szervita téren – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cb1309-065e-4969-ab40-007c2fd0fe89","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök, a házelnök, a katonai és a vasúti vezetők is speciális ellátásra jogosultak.","shortLead":"A köztársasági elnök, a házelnök, a katonai és a vasúti vezetők is speciális ellátásra jogosultak.","id":"20250207_belugyminiszterium-kulonleges-korhazi-ellatas-szabalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15cb1309-065e-4969-ab40-007c2fd0fe89.jpg","index":0,"item":"ca2c214e-d5e3-46b6-b27e-f4c1d212e390","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_belugyminiszterium-kulonleges-korhazi-ellatas-szabalyok","timestamp":"2025. február. 07. 10:30","title":"Most rendezte a különleges kórházi ellátás szabályait a Belügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d1742c-de4b-4026-9f82-500fb1213972","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Áttanulmányozta és elfogadta a kormány a Budapesti Közművek Zrt. elővásárlási ajánlatát a Rákosrendezőre – Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányinfót tartottak. ","shortLead":"Áttanulmányozta és elfogadta a kormány a Budapesti Közművek Zrt. elővásárlási ajánlatát a Rákosrendezőre – Gulyás...","id":"20250206_kormanyinfo-gulyas-gergely-orban-viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d1742c-de4b-4026-9f82-500fb1213972.jpg","index":0,"item":"04548df2-c157-4e99-a821-6953257c5524","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_kormanyinfo-gulyas-gergely-orban-viktor-ebx","timestamp":"2025. február. 06. 10:00","title":"A kormány elfogadta a főváros elővásárlási jogát a Rákosrendezőre - ezt volt a kormányinfó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5cee9-2539-47cd-af58-e8e7e1ee619a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Betekintést engedett az Apple abba, min is dolgoznak a mérnökei a robotika terén. Új tanulmányukban egy olyan robotot mutatnak be, ami nem egyszerűen funkcionális – azaz teljesíti a kért feladatot, és kész –, hanem egészen természetes módon tud interakcióba lépni a felhasználóval.","shortLead":"Betekintést engedett az Apple abba, min is dolgoznak a mérnökei a robotika terén. Új tanulmányukban egy olyan robotot...","id":"20250207_apple-robot-video-kifejezo-eszkoz-lampa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5e5cee9-2539-47cd-af58-e8e7e1ee619a.jpg","index":0,"item":"3097670a-bbba-4978-8b2f-b8ce50c603f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_apple-robot-video-kifejezo-eszkoz-lampa","timestamp":"2025. február. 07. 15:03","title":"Ilyen aranyos robot még nem volt: az Apple lámpája minden mozdulatra figyel, de akár együtt is táncol az emberrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1800ab02-34e9-4d95-9772-b836ab7a0a70","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ideális esetben, ha sikerül minden engedélyt megszerezni, már nyáron többségi tulajdonosa lehet az MVM az E.On romániai leányának. Orosz gázt Romániába szállítani költséges volna, mikor az országnak bőven van saját kitermelése, így ilyesmi nem várható nagy mennyiségben.","shortLead":"Ideális esetben, ha sikerül minden engedélyt megszerezni, már nyáron többségi tulajdonosa lehet az MVM az E.On romániai...","id":"20250207_mvm-vezer-romania-gazellatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1800ab02-34e9-4d95-9772-b836ab7a0a70.jpg","index":0,"item":"d58a2425-595c-4c0a-a3f1-dd28c5b3b24e","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_mvm-vezer-romania-gazellatas","timestamp":"2025. február. 07. 11:49","title":"Az MVM-vezér elmondta, mennyi orosz gázt akarnak Romániába vinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee67cbc-8e7d-478e-b444-11a8bb89c852","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump azokat sújtotta büntetőintézkedéssel, akik segítséget nyújtanak az ICC amerikai állampolgárok vagy szövetségesek elleni nyomozásaiban.","shortLead":"Donald Trump azokat sújtotta büntetőintézkedéssel, akik segítséget nyújtanak az ICC amerikai állampolgárok vagy...","id":"20250207_donald-trump-szankcio-nemzetkozi-buntetobirosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee67cbc-8e7d-478e-b444-11a8bb89c852.jpg","index":0,"item":"0d653f42-4670-43c3-b3ad-cc8040791b62","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_donald-trump-szankcio-nemzetkozi-buntetobirosag","timestamp":"2025. február. 07. 06:02","title":"Trump szankcionálta a Nemzetközi Büntetőbíróságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]