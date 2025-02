Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"53b7c3be-ac82-40f6-8b19-f8f5be08c581","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"Hiába állítja Gulyás Gergely, hogy a magyar jogszabályok kielégítően működnek és nincs szükség arra, hogy a kormány jogi eszközöket vegyen át az Isztambuli Egyezményből, Magyarországon még mindig nincs rendszerszintű képzés, ahol a rendőrök megtanulhatnák, hogyan reagáljanak a nők elleni erőszak áldozatainak szükségleteire. Amíg az állam nem hallja meg a nők segélykiáltását, nem is lesz előrelépés. Nőjogi szakemberekkel beszélgettünk az V. kerületi tragédia tanulságairól. ","shortLead":"Hiába állítja Gulyás Gergely, hogy a magyar jogszabályok kielégítően működnek és nincs szükség arra, hogy a kormány...","id":"20250206_bantalmazas-rendorseg-tarsadalom-isztambuli-egyezmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b7c3be-ac82-40f6-8b19-f8f5be08c581.jpg","index":0,"item":"ab5a4c53-1df7-4ae7-b640-86d855d3ff4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_bantalmazas-rendorseg-tarsadalom-isztambuli-egyezmeny","timestamp":"2025. február. 06. 18:00","title":"Amilyen a társadalom, olyan a rendőrség - miért fordulhat elő, hogy relativizálják a bántalmazást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hiába a biztonsági intézkedések, a hackerek is aktívan keresik a kiskapukat, és kihasználják a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket. Ugyan nem támadások indítására használják az MI-t, de így is hatékony eszköz lehet a támadások megtervezéséhez.","shortLead":"Hiába a biztonsági intézkedések, a hackerek is aktívan keresik a kiskapukat, és kihasználják a mesterséges...","id":"20250208_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalata-hackerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6.jpg","index":0,"item":"335e4b79-cd46-4d70-9f81-4f1c618207e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250208_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalata-hackerek","timestamp":"2025. február. 08. 08:03","title":"Már a Google is erről beszél: államilag támogatott bűnözők használják az MI-jét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":" Borbély Ede","category":"360","description":"Donald Trump második elnöki ciklusa és az Egyesült Államok újbóli kilépése a párizsi klímaegyezményből jelentős kihívások elé állítja a globális dekarbonizációs törekvéseket. Viszont Európának ez inkább lehetőséget rejt, amit mielőbb fel kellene ismerni – hívja fel a figyelmet energetikai szakértő szerzőnk, Borbély Ede. Vélemény.","shortLead":"Donald Trump második elnöki ciklusa és az Egyesült Államok újbóli kilépése a párizsi klímaegyezményből jelentős...","id":"20250207_Klimapolitika-usa-Trump-europai-zoldpolitika-velemeny-borbely-ede-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"637e29c9-fb9d-4e30-8dfd-552658906f95","keywords":null,"link":"/360/20250207_Klimapolitika-usa-Trump-europai-zoldpolitika-velemeny-borbely-ede-energia","timestamp":"2025. február. 07. 14:50","title":"Klímapolitikai sokkot okozott Trump, de ebből hasznot húzhat az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fb444f-42ea-43d8-aedb-ea42d1c59406","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyerekeknek az ukrán szélsőséges nacionalizmusból kell kérdésekre válaszolniuk, majd VR-szemüveget öltve kipróbálhatják, hogy milyen orosz katonaként részt venni az ukrajnai „különleges katonai műveletben”.","shortLead":"A gyerekeknek az ukrán szélsőséges nacionalizmusból kell kérdésekre válaszolniuk, majd VR-szemüveget öltve...","id":"20250206_vr-muzeum-oroszorszag-iskolak-haboru-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0fb444f-42ea-43d8-aedb-ea42d1c59406.jpg","index":0,"item":"819b096f-5605-4961-b5b3-51d8fb0c592c","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_vr-muzeum-oroszorszag-iskolak-haboru-propaganda","timestamp":"2025. február. 06. 17:17","title":"VR-múzeumokban népszerűsítik Oroszországban a középiskolásoknak az ukrajnai háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a29a8b2-0b43-4436-bdc3-48aee03d4eeb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint a reklámok mintha arra utaltak volna, hogy az összes meccset élőben közvetítik. Pedig nem, és akkor megtévesztették a fogyasztókat.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint a reklámok mintha arra utaltak volna, hogy az összes meccset élőben közvetítik...","id":"20250207_gvh-rtl-bajnokok-ligaja-kozvetites-versenyfelugyeleti-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a29a8b2-0b43-4436-bdc3-48aee03d4eeb.jpg","index":0,"item":"e1c3da38-4b9e-4c8e-a51a-bb925dcd5d19","keywords":null,"link":"/elet/20250207_gvh-rtl-bajnokok-ligaja-kozvetites-versenyfelugyeleti-eljaras","timestamp":"2025. február. 07. 10:43","title":"Megtévesztően kommunikálhatott az RTL a BL-meccsekről, eljárást indított a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474534f0-8783-4db2-9fbf-288cfd7322fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De így járt az Egyesült Államok korábbi berlini vagy párizsi nagykövete is, vagy korábban a Trump által kinevezett David Cornstein.","shortLead":"De így járt az Egyesült Államok korábbi berlini vagy párizsi nagykövete is, vagy korábban a Trump által kinevezett...","id":"20250207_david-pressman-amerikai-nagykovetseg-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/474534f0-8783-4db2-9fbf-288cfd7322fc.jpg","index":0,"item":"f431b9df-5b30-4a06-bd24-b64bacecbf34","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_david-pressman-amerikai-nagykovetseg-torles","timestamp":"2025. február. 07. 21:44","title":"„Eltörölték” David Pressmant az amerikai nagykövetség honlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6a1d67-beaa-4b0e-9b38-5f0c04dc4279","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magyarországi ortodox egyház alá tették át a csehországi Karlovy Varyban lévő minden vagyont, nehogy Csehország be tudja fagyasztani a háborúpárti orosz egyház vagyonát.","shortLead":"A magyarországi ortodox egyház alá tették át a csehországi Karlovy Varyban lévő minden vagyont, nehogy Csehország be...","id":"20250207_A-haboruparti-orosz-ortodox-egyhaz-Magyarorszagra-mentett-at-egy-templomot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f6a1d67-beaa-4b0e-9b38-5f0c04dc4279.jpg","index":0,"item":"3461f441-0d68-4d84-b20d-f9926aff9e05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250207_A-haboruparti-orosz-ortodox-egyhaz-Magyarorszagra-mentett-at-egy-templomot","timestamp":"2025. február. 07. 08:45","title":"A háborúpárti orosz ortodox egyház Magyarországra mentett át egy templomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df06d48-84f5-4318-9724-fe0a900c715b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google üzenetküldője váltja a Samsung sajátját, a cég már meg is kezdte az app nyugdízajását.","shortLead":"A Google üzenetküldője váltja a Samsung sajátját, a cég már meg is kezdte az app nyugdízajását.","id":"20250207_samsung-uzenetek-messages-megszunes-kivezetes-android","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6df06d48-84f5-4318-9724-fe0a900c715b.jpg","index":0,"item":"e13b64be-b9c4-44e0-b8cb-50680f3b5a97","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_samsung-uzenetek-messages-megszunes-kivezetes-android","timestamp":"2025. február. 07. 08:03","title":"Ha Samsung telefonja van, akkor tudjon róla: végleg megszűnik az egyik népszerű app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]