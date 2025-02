Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"79db7061-f0cf-4ebf-a94d-76b331a37d10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter az „évszázad lehetőségéről” ír.","shortLead":"A külügyminiszter az „évszázad lehetőségéről” ír.","id":"20250210_szijjarto-peter-vasuti-kocsik-egyiptom-gyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79db7061-f0cf-4ebf-a94d-76b331a37d10.jpg","index":0,"item":"d8cb7824-e7dd-447e-9d50-5ded3978abb4","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_szijjarto-peter-vasuti-kocsik-egyiptom-gyartas","timestamp":"2025. február. 10. 09:57","title":"Szijjártó: Ezer már el is készült a vasúti kocsikból, amiket Egyiptomnak gyártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39855deb-9735-41a8-8178-69d9fccc375f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt versenyt akar, mert „mi nem a magánérdeket, hanem a közérdeket szolgáljuk”.","shortLead":"Nyílt versenyt akar, mert „mi nem a magánérdeket, hanem a közérdeket szolgáljuk”.","id":"20250210_karacsony-gergely-rakosrendezo-beruhazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39855deb-9735-41a8-8178-69d9fccc375f.jpg","index":0,"item":"f16d3676-bf56-4ac5-a4be-4de018a2808b","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_karacsony-gergely-rakosrendezo-beruhazo","timestamp":"2025. február. 10. 11:35","title":"Karácsony: Beruházót keres a főváros Rákosrendezőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4c6905-2663-4458-b48c-4c60fa6d438f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ellenzék szerint Klaus Iohannis törvénytelenül maradt a helyén, miután nem sikerült új elnököt választani.","shortLead":"Az ellenzék szerint Klaus Iohannis törvénytelenül maradt a helyén, miután nem sikerült új elnököt választani.","id":"20250210_klaus-iohannis-roman-allamfo-lemondott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f4c6905-2663-4458-b48c-4c60fa6d438f.jpg","index":0,"item":"2da445df-36dd-445d-be4a-dfa208658948","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_klaus-iohannis-roman-allamfo-lemondott","timestamp":"2025. február. 10. 14:04","title":"Bejelentette lemondását Klaus Iohannis román államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e74a97c-4f88-4aa7-a968-c4a72f61524d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Egyikük ráadásul elképesztő rekorddöntésre készül.","shortLead":"Egyikük ráadásul elképesztő rekorddöntésre készül.","id":"20250209_apatest-sorhas-sport-nfl-patrick-mahomes-kansas-city-chiefs-super-bowl-philadelphia-eagles-labdarugas-foci-ailton-puskas-ferenc-cristiano-ronaldo-oliver-miller-phil-kessel-luka-doncic-nikola-jokic-nba-nhl-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e74a97c-4f88-4aa7-a968-c4a72f61524d.jpg","index":0,"item":"f86d9a52-d3de-4604-91cf-6c63b1d69031","keywords":null,"link":"/sport/20250209_apatest-sorhas-sport-nfl-patrick-mahomes-kansas-city-chiefs-super-bowl-philadelphia-eagles-labdarugas-foci-ailton-puskas-ferenc-cristiano-ronaldo-oliver-miller-phil-kessel-luka-doncic-nikola-jokic-nba-nhl-ebx","timestamp":"2025. február. 09. 14:00","title":"Szégyen az apatest? Ugyan már, a világ legjobb sportolóinak is sörhasa van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyeremények is kiderültek már.","shortLead":"A nyeremények is kiderültek már.","id":"20250209_Megvannak-a-hatos-lotto-nyeroszamai-6-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"3f023c31-dc0c-464e-8896-2bea424b0796","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Megvannak-a-hatos-lotto-nyeroszamai-6-het","timestamp":"2025. február. 09. 17:07","title":"Megvannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc72b89-832f-4935-a510-b67b141d034a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia 1-0 arányban legyőzte a listavezető, vendég Ferencvárost vasárnap, az OTP Bank Liga 19. fordulójának zárómérkőzésén, ezzel átvette a vezetést a tabellán.","shortLead":"A Puskás Akadémia 1-0 arányban legyőzte a listavezető, vendég Ferencvárost vasárnap, az OTP Bank Liga 19. fordulójának...","id":"20250209_puskas-akademia-ferencvaros-magyar-bajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bc72b89-832f-4935-a510-b67b141d034a.jpg","index":0,"item":"9b939163-e8a3-4f3b-b72f-a48ec96c647b","keywords":null,"link":"/sport/20250209_puskas-akademia-ferencvaros-magyar-bajnoksag","timestamp":"2025. február. 09. 20:49","title":"Legyőzte a Ferencvárost a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljes ATM-hálózatát lecserélte a K&H, így az ország mind az 550 automatáját lehet készpénzfelvételre használni bankkártya nélkül is.","shortLead":"Teljes ATM-hálózatát lecserélte a K&H, így az ország mind az 550 automatáját lehet készpénzfelvételre használni...","id":"20250210_kh-bank-atm-bankautomatak-keszpenzfelvetel-bankkartya-nelkul-nfc-chip","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1.jpg","index":0,"item":"28be27af-de0d-4e2e-9108-7ccfe92cfb89","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_kh-bank-atm-bankautomatak-keszpenzfelvetel-bankkartya-nelkul-nfc-chip","timestamp":"2025. február. 10. 08:03","title":"Aki a K&H ügyfele, az most örülhet: lecserélték az összes ATM-et, most már tényleg ki lehet dobni a bankkártyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb64b25d-f89d-413e-889f-4b355cb4c0ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Super Bowl félidei showjának reklámidejéért valóságos harc folyik minden évben, amit a nagy filmgyártók is igyekeznek kihasználni. Idén azonban nem minden stúdió költ csillagászati összeget, hogy az érkező filmjeikhez kedvet csináljanak.","shortLead":"A Super Bowl félidei showjának reklámidejéért valóságos harc folyik minden évben, amit a nagy filmgyártók is igyekeznek...","id":"20250209_filmelozetes-super-bowl-disney-universal-studios-paramount-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb64b25d-f89d-413e-889f-4b355cb4c0ea.jpg","index":0,"item":"4bd52408-d19e-4442-854b-b0b6a2b6a7d9","keywords":null,"link":"/kultura/20250209_filmelozetes-super-bowl-disney-universal-studios-paramount-elozetes","timestamp":"2025. február. 09. 19:19","title":"Ezek a filmelőzetesek várhatók az idei Super Bowl szünetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]