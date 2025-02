Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b491d85d-b7bf-43fd-892c-7008b18b6a83","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint az Allegro nem nyújt kellő tájékoztatást a vásárlóknak, és nem a jóhiszeműség és a tisztesség alapján járt el.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint az Allegro nem nyújt kellő tájékoztatást a vásárlóknak, és nem a jóhiszeműség és...","id":"20250211_allegro-gvh-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b491d85d-b7bf-43fd-892c-7008b18b6a83.jpg","index":0,"item":"763ef5d5-ceee-44ca-86f2-33e06cf9c28c","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_allegro-gvh-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 11. 09:36","title":"Alig érkezett meg a magyar piacra a lengyel Temu, a GVH már vizsgálja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Most egy darabig nem fog meccsre járni.","shortLead":"Most egy darabig nem fog meccsre járni.","id":"20250210_meccs-verekedes-reszeg-balhe-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"c0a75554-930d-4b6e-9436-9c937f637890","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_meccs-verekedes-reszeg-balhe-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. február. 10. 09:43","title":"A magyar–török meccs után részegen eltörte szurkolótársa arccsontját, az ügyészség börtönt és kitiltást kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az autóbalesetet szenvedő nő súlyos fejsérüléssel került kórházba. Nagyon ritkán ingerekre is reagált.","shortLead":"Az autóbalesetet szenvedő nő súlyos fejsérüléssel került kórházba. Nagyon ritkán ingerekre is reagált.","id":"20250210_baleset-koma-olasz-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2.jpg","index":0,"item":"24b75bea-e0f5-4eef-9e69-19c415561e05","keywords":null,"link":"/elet/20250210_baleset-koma-olasz-no","timestamp":"2025. február. 10. 17:08","title":"Balesete után 33 éven át kómában volt egy olasz nő, most megállt a szíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1a53b3-a04f-4f2b-bc6e-185af231f0d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megvan, hogy hol ad Orbán Viktor iránymutatást a kormánypártok képviselőinek.","shortLead":"Megvan, hogy hol ad Orbán Viktor iránymutatást a kormánypártok képviselőinek.","id":"20250210_balatonfured-fidesz-kdnp-kihelyezett-frakcioules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f1a53b3-a04f-4f2b-bc6e-185af231f0d0.jpg","index":0,"item":"29908889-9028-48d4-b626-1eb28645456d","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_balatonfured-fidesz-kdnp-kihelyezett-frakcioules","timestamp":"2025. február. 10. 14:20","title":"A szokásos helyre vonul el a Fidesz–KDNP februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A mesterséges intelligencia szabályozásának lazítása mellett emelt szót JD Vance amerikai alelnök a párizsi MI-csúcson.","shortLead":"A mesterséges intelligencia szabályozásának lazítása mellett emelt szót JD Vance amerikai alelnök a párizsi MI-csúcson.","id":"20250211_jd-vance-parizs-mi-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25.jpg","index":0,"item":"093f40ee-a5de-4d93-9fb9-3bc05e97bc74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_jd-vance-parizs-mi-csucs","timestamp":"2025. február. 11. 12:59","title":"JD Vance: Az EU-nak nem kellene félnie az MI-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a21fc28-f776-45f3-9878-0fcd2cb93f3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Grammy-átadó legbotrányosabb epizódját Tova Leigh író képzelte el fordított szereposztásban. ","shortLead":"A Grammy-átadó legbotrányosabb epizódját Tova Leigh író képzelte el fordított szereposztásban. ","id":"20250210_Ilyen-lenne-ha-Kanye-West-allna-meztelenul-a-voros-szonyegen-a-feketebe-oltozott-felesege-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a21fc28-f776-45f3-9878-0fcd2cb93f3e.jpg","index":0,"item":"838eac3c-4127-4a99-adf3-2cedc0d21609","keywords":null,"link":"/elet/20250210_Ilyen-lenne-ha-Kanye-West-allna-meztelenul-a-voros-szonyegen-a-feketebe-oltozott-felesege-mellett","timestamp":"2025. február. 10. 08:28","title":"Ilyen lenne, ha Kanye West állna meztelenül a vörös szőnyegen a feketébe öltözött felesége mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0627fd59-889c-4d19-b7af-6e1d4ec90043","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az egyik elengedett fogoly elmondta: újra kellett tanulnia járni, mielőtt visszakapta szabadságát.","shortLead":"Az egyik elengedett fogoly elmondta: újra kellett tanulnia járni, mielőtt visszakapta szabadságát.","id":"20250210_hamasz-tuszok-fogva-tartas-korulmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0627fd59-889c-4d19-b7af-6e1d4ec90043.jpg","index":0,"item":"c8c2845f-fd6e-47aa-8578-25041bfa7384","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_hamasz-tuszok-fogva-tartas-korulmenyek","timestamp":"2025. február. 10. 16:14","title":"A Hamász láncra verve tartotta, fellógatta, megégette, éheztette az izraeli túszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3978899-d99c-4db1-9f31-626cd7ce9af6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kihalóban lévő műfaj a tisztán V8-as izomkolosszusoké, amit mintha már a nevében is sejtetnének.","shortLead":"Kihalóban lévő műfaj a tisztán V8-as izomkolosszusoké, amit mintha már a nevében is sejtetnének.","id":"20250210_Kozel-800-loeros-masztodon-lett-az-Audi-RS-Q8-Legacy-Edition","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3978899-d99c-4db1-9f31-626cd7ce9af6.jpg","index":0,"item":"a847a0f2-8177-402c-9d58-778410fe9673","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Kozel-800-loeros-masztodon-lett-az-Audi-RS-Q8-Legacy-Edition","timestamp":"2025. február. 10. 20:20","title":"Közel 800 lóerős masztodon lett az Audi RS Q8 Legacy Edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]