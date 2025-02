Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"28689de4-733d-461e-8e1b-6d6f3688b5c2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 600 kW-os töltési teljesítmény révén fél perc alatt 10 százaléknyi energia tölthető a Formula E akkumulátorba.","shortLead":"A 600 kW-os töltési teljesítmény révén fél perc alatt 10 százaléknyi energia tölthető a Formula E akkumulátorba.","id":"20250212_itt-a-30-masodperces-villanyauto-hipertoltes-formula-e","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28689de4-733d-461e-8e1b-6d6f3688b5c2.jpg","index":0,"item":"24191971-fbe0-423b-8452-96677fe7adcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_itt-a-30-masodperces-villanyauto-hipertoltes-formula-e","timestamp":"2025. február. 12. 07:59","title":"Itt a 30 másodperces villanyautó hipertöltés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef517121-c353-44b9-8a28-74812b8764c6","c_author":"Erste Bank .","category":"brandchannel","description":"Sokan még ma is úgy vélekednek, hogy ha nincs szemmel jól látható induló tőkéjük, és nem tudnak minden hónapban nagyobb összegeket félretenni, akkor nem érdemes befektetésekben gondolkodniuk. Ez a vélekedés azonban már nem helytálló, hiszen manapság már számos olyan lehetőséget találhatunk, ahol lakossági befektetőként is kamatoztathatjuk pénzünket.","shortLead":"Sokan még ma is úgy vélekednek, hogy ha nincs szemmel jól látható induló tőkéjük, és nem tudnak minden hónapban nagyobb...","id":"20250117_Erste-Bank-befektetes-a-jovobe-ertekpapirszamla-nyitas-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef517121-c353-44b9-8a28-74812b8764c6.jpg","index":0,"item":"f2b95e92-c9ba-4c7f-97d7-0888f0a459e5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250117_Erste-Bank-befektetes-a-jovobe-ertekpapirszamla-nyitas-mobil","timestamp":"2025. február. 11. 15:30","title":"Ezek szükségesek ahhoz, hogy Ön is befektető legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Erste Future","c_partnerlogo":"5d6b9a59-b90b-48f8-bd4a-066a841e8530","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok, Kína és az EU mesterséges intelligencia szabályozása között hatalmas eltérések vannak. A hétfőn kezdődött kétnapos csúcstalálkozón sokan sürgették az EU-t, hogy enyhítse saját szabályozását.","shortLead":"Az Egyesült Államok, Kína és az EU mesterséges intelligencia szabályozása között hatalmas eltérések vannak. A hétfőn...","id":"20250210_Parizsi-MI-csucs-Franciaorszag-es-az-EU-a-technologiai-burokracia-csokkenteset-igeri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a.jpg","index":0,"item":"4183b14f-cf84-4a99-9e98-365fbde635a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Parizsi-MI-csucs-Franciaorszag-es-az-EU-a-technologiai-burokracia-csokkenteset-igeri","timestamp":"2025. február. 10. 21:20","title":"Párizsi MI-csúcs: Franciaország és az EU a technológiai bürokrácia csökkentését ígéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a31393-85d9-4a2d-a2d7-89df4b9c5009","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sűrű héten van túl a MOME, és a folyamat még nem ért véget, ugyanis hamarosan újra át kell esniük a rektorválasztáson.","shortLead":"Sűrű héten van túl a MOME, és a folyamat még nem ért véget, ugyanis hamarosan újra át kell esniük a rektorválasztáson.","id":"20250211_MOME-rektor-tiltakozas-Koos-Pal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9a31393-85d9-4a2d-a2d7-89df4b9c5009.jpg","index":0,"item":"5edc152e-0644-4d8e-b218-e5e94bed4b18","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_MOME-rektor-tiltakozas-Koos-Pal","timestamp":"2025. február. 11. 18:37","title":"Ideiglenesen visszakerül Kopek Gábor a MOME élére, miután elbukta a bizalmatlansági szavazást az egyetem rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055e56bf-876c-4ac5-b8ec-64f0a3838295","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250211_Marabu-Feknyuz-Lenyomtuk-az-inflaciot-Nagy-Marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/055e56bf-876c-4ac5-b8ec-64f0a3838295.jpg","index":0,"item":"03d9f1f9-cb02-429c-ada2-96ab38a994a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Marabu-Feknyuz-Lenyomtuk-az-inflaciot-Nagy-Marton","timestamp":"2025. február. 11. 16:01","title":"Marabu Féknyúz: Sikerült víz alá nyomni az inflációt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most jön az utolsó nagy esély, hogy feltartóztassák a szélsőségeseket Németországban. Nyilvánvaló orosz választási befolyásolás az agonizáló Romániában, akárcsak Magyarországon. Itt a neoimperializmus. A szemed se rebbenjen: tanácsok Trumpnak Putyin ellen. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Most jön az utolsó nagy esély, hogy feltartóztassák a szélsőségeseket Németországban. Nyilvánvaló orosz választási...","id":"20250211_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"ca695ccb-995e-4d96-8ab6-f01e2b736875","keywords":null,"link":"/360/20250211_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 11. 10:48","title":"Washington Post-vélemény: A történelem nem ismétli önmagát Németországban. De lehet, hogy rímel magára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnöknek megtetszett Donald Trump ötlete.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnöknek megtetszett Donald Trump ötlete.","id":"20250211_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-tuszok-netanjahu-ultimatum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"4b24bb15-ce9d-4b67-8218-cd5aa996b6c3","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-tuszok-netanjahu-ultimatum","timestamp":"2025. február. 11. 19:02","title":"Netanjahu: Véget ér a tűzszünet, ha a Hamász szombat délig nem adja vissza az izraeli túszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0bf0163-d02a-4683-9c6b-783009ba3dcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Móricz Zsigmond körtér és Kelenföld vasútállomás között villamossal lehet majd közlekedni.","shortLead":"A Móricz Zsigmond körtér és Kelenföld vasútállomás között villamossal lehet majd közlekedni.","id":"20250212_Karbantartas-miatt-roviditett-utvonalon-kozlekedik-vasarnap-a-4-es-metro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0bf0163-d02a-4683-9c6b-783009ba3dcb.jpg","index":0,"item":"13e3d3ab-9cb6-413f-beb4-9e8567c895f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Karbantartas-miatt-roviditett-utvonalon-kozlekedik-vasarnap-a-4-es-metro","timestamp":"2025. február. 12. 12:01","title":"Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik vasárnap a 4-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]