Meghalt az a jánoshalmai doktornő, akit az ügyészség azzal vádolt, hogy a koronavírus-járvány idején oltási igazolásokkal üzletelt, és sóoldatot adott be Covid-oltás helyett – írja a baon.hu. Csoboth Johanna háziorvos 73. életévében hunyt el a kalocsai kórházban, haláláról Nagyidai Zsolt hajósi esperes, plébános adott hírt Facebook oldalán.

A doktornő és társai ellen 2022-ben indított nyomozást a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján. Mint arról korábban beszámoltunk az ügyészség közleménye szerint 135 ember kaphatott tőle hamis igazolást, 101-en pedig fizettek is ezért. Az orvos a legtöbb esetben sóoldatot adott be, de előfordult, hogy még csak meg sem szúrta a pácienst. Ráadásul nemcsak a saját körzetébe tartozó embereket fogadta, hanem az ország más részeiről érkezőket is. Az akkor 72 éves háziorvosra tavaly letöltendő szabadságvesztést kért Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A doktornőt Jánoshalmán búcsúztatják március közepén, majd végakaratának megfelelően Erdélyben, a család kriptájában helyezik szerettei mellé.