[{"available":true,"c_guid":"73f574f8-adac-4a52-9722-ad47ce003e78","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A MOME rektora mégis kinevezi a három tudásközpont vezetőjét, amit korábban elutasított – értesült a HVG. A tiltakozó diákok, vagyis a MOME Front performansszal készül, és nem elégszik meg a rektor lépésével. A maga ellen bizalmatlansági szavazást kérő Koós Pál rektor szenátus által támogatott vetélytársa törvényességi eljárást kezdeményezett.","shortLead":"A MOME rektora mégis kinevezi a három tudásközpont vezetőjét, amit korábban elutasított – értesült a HVG. A tiltakozó...","id":"20250211_Kemenyen-kuzd-a-MOME-rektora-ma-delutan-eldol-hogy-forradalom-lesz-e-az-egyetemen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73f574f8-adac-4a52-9722-ad47ce003e78.jpg","index":0,"item":"e28df0ee-d47b-44f0-a79d-282feea6b79b","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Kemenyen-kuzd-a-MOME-rektora-ma-delutan-eldol-hogy-forradalom-lesz-e-az-egyetemen","timestamp":"2025. február. 11. 10:43","title":"Keményen küzd a MOME rektora, délután eldől, hogy lesz-e forradalom az egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca13f154-a44d-4a3e-bd83-21fbbc756d75","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Nagyon jó, ha ülőmunka közben fél óránként felállunk, az is jó, ha lift helyett a lépcsőt választjuk, de ez édeskevés ahhoz képest, amennyit minimálisan kellene mozognunk szervezetünk optimális működéséhez. Arról, hogy mire jó az életmódorvoslás, a terület hazai meghonosítóját, Babai Lászlót kérdeztük. A magyar magánegészségügyi szektor egyik legbefolyásosabb szereplője szerint itthon annyian dolgoznak már a magánellátásban, hogy fennáll a veszély: ha valakit elüt a villamos, nem tudják majd hova beszállítani.","shortLead":"Nagyon jó, ha ülőmunka közben fél óránként felállunk, az is jó, ha lift helyett a lépcsőt választjuk, de ez édeskevés...","id":"20250210_babai-laszlo-eletmod-orvos-interju-egeszseges-eletmod-cukorbetegseg-magan-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca13f154-a44d-4a3e-bd83-21fbbc756d75.jpg","index":0,"item":"c1b974e1-fe43-424c-8326-c94873ed47bc","keywords":null,"link":"/360/20250210_babai-laszlo-eletmod-orvos-interju-egeszseges-eletmod-cukorbetegseg-magan-egeszsegugy","timestamp":"2025. február. 10. 19:30","title":"„Ha nem mozgunk, a csontjaink elporladnak, az izmaink leépülnek, és renyhül a bélrendszerünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a477a9e0-f4ab-46df-b30f-211cb1552d3a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nógrádi László ötlete volt a Trabant csomagtartójába is beférő kemping biciklik gyártása Csepelen. Egymillió ilyet exportáltak.","shortLead":"Nógrádi László ötlete volt a Trabant csomagtartójába is beférő kemping biciklik gyártása Csepelen. Egymillió ilyet...","id":"20250210_Meghalt-Nogradi-Laszlo-a-Csepel-kemping-bringa-atyja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a477a9e0-f4ab-46df-b30f-211cb1552d3a.jpg","index":0,"item":"1b7e70e8-6b3f-4b4c-a0d9-8733c7c66e46","keywords":null,"link":"/kkv/20250210_Meghalt-Nogradi-Laszlo-a-Csepel-kemping-bringa-atyja","timestamp":"2025. február. 10. 12:54","title":"Meghalt a Csepel kemping bringák atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a583957e-9623-4bbd-a8c8-60b2d2245a67","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A filmben a most aktív Forma–1-es pilóták is felbukkannak. ","shortLead":"A filmben a most aktív Forma–1-es pilóták is felbukkannak. ","id":"20250210_Hungaroringes-baleset-is-van-Brad-Pitt-es-Javier-Bardem-F1-es-filmjeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a583957e-9623-4bbd-a8c8-60b2d2245a67.jpg","index":0,"item":"f120cdbe-00c2-4eca-885a-623834665c5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Hungaroringes-baleset-is-van-Brad-Pitt-es-Javier-Bardem-F1-es-filmjeben","timestamp":"2025. február. 10. 12:07","title":"Hungaroringes baleset is van Brad Pitt és Javier Bardem F1-es filmjében – itt az új előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06f9703-0367-4009-9ed4-2560c65d4ee8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség tudósai szerint az NGC 6505 nevű galaxis pontosan úgy viselkedik, ahogy azt Einstein általános relativitáselmélete is megjósolta.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség tudósai szerint az NGC 6505 nevű galaxis pontosan úgy viselkedik, ahogy azt Einstein általános...","id":"20250210_einstein-gyuru-euclid-urszonda-ngc-6505-galaxis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a06f9703-0367-4009-9ed4-2560c65d4ee8.jpg","index":0,"item":"171041b7-6181-40cc-a810-01ed0df67b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_einstein-gyuru-euclid-urszonda-ngc-6505-galaxis","timestamp":"2025. február. 10. 17:03","title":"Tökéletes Einstein-gyűrűt találtak a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb652f66-90f7-411b-9c80-57e490e20746","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Pont egy éve tűnt fel a Partizán műsorában Varga Judit volt igazságügyi miniszter és volt fideszes EP-listavezető exférje, Magyar Péter. Magyar elég látványosan, egy Facebook poszttal, majd a Gulyás Mártonnak adott interjújával csekkolt ki a NER-ből. Egy évvel később a Fideszen kívüli világ vezető politikusaként tért vissza, ismét interjút adni.","shortLead":"Pont egy éve tűnt fel a Partizán műsorában Varga Judit volt igazságügyi miniszter és volt fideszes EP-listavezető...","id":"20250211_magyar-peter-partizan-eloben-tisza-fidesz-orban-viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb652f66-90f7-411b-9c80-57e490e20746.jpg","index":0,"item":"2528cedd-d5b8-4287-ab6d-5b4255169bfb","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_magyar-peter-partizan-eloben-tisza-fidesz-orban-viktor-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 17:57","title":"Most felcsúti maharadzsánk van Magyar Péter szerint, de ő nem Fidesz 2-t, és nem Orbán Viktor light-ot szeretne Magyarországon - ez volt a Partizán-interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed82731-dce4-4ca8-90bf-3ed5c5ffbfdc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Összesen már több mint 12 ezer civil vesztette életét az ukrajnai háborúban.","shortLead":"Összesen már több mint 12 ezer civil vesztette életét az ukrajnai háborúban.","id":"20250211_orosz-ukran-haboru-dron-drontamadas-civil-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ed82731-dce4-4ca8-90bf-3ed5c5ffbfdc.jpg","index":0,"item":"9f5c9fe6-ac51-481b-80f6-30f17fb4216b","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_orosz-ukran-haboru-dron-drontamadas-civil-aldozatok","timestamp":"2025. február. 11. 17:48","title":"Dróntámadásban hal meg a legtöbb civil Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1aa705-b86b-41e0-94e7-977d24310006","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A magyarországi nagyvállalatoknál hatalmas erők mozdultak meg a fenntarthatósági célok elérése érdekében – tapasztalja ifj. Chikán Attila, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért elnöke. Interjú.","shortLead":"A magyarországi nagyvállalatoknál hatalmas erők mozdultak meg a fenntarthatósági célok elérése érdekében – tapasztalja...","id":"20250210_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-ifj-chikan-attila-BCSDH-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b1aa705-b86b-41e0-94e7-977d24310006.jpg","index":0,"item":"30dde949-5e5a-4bcb-80e0-78646406ba3f","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-ifj-chikan-attila-BCSDH-elnok","timestamp":"2025. február. 10. 18:30","title":"„Az egyik fő problémát a túlfogyasztásban látom” – ifj. Chikán Attila a fenntarthatóságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]