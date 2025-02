Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6fd22167-2bc1-41d0-a5dc-4bfb9025f51f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai külügy helyettes államtitkára szerint az egyoldalú gesztussal Lukasenka az Egyesült Államokhoz akar közeledni.","shortLead":"Az amerikai külügy helyettes államtitkára szerint az egyoldalú gesztussal Lukasenka az Egyesült Államokhoz akar...","id":"20250212_feheroroszorszag-foglyok-szabadon-engedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fd22167-2bc1-41d0-a5dc-4bfb9025f51f.jpg","index":0,"item":"cb472172-42e1-4c6c-8925-47fdc8811f7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_feheroroszorszag-foglyok-szabadon-engedes","timestamp":"2025. február. 12. 19:59","title":"Fehéroroszország elengedett három foglyot, köztük egy újságírót és legalább egy amerikait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef621246-e36a-4df8-bc89-76e79aaf5b6c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A baba júliusban érkezik. ","shortLead":"A baba júliusban érkezik. ","id":"20250212_Kuttor-Bragmayer-Zsanett-gyermeket-var-triatlon-olimpikon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef621246-e36a-4df8-bc89-76e79aaf5b6c.jpg","index":0,"item":"3cfc0543-3ca0-4a6d-bb73-cd2602da8518","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Kuttor-Bragmayer-Zsanett-gyermeket-var-triatlon-olimpikon","timestamp":"2025. február. 12. 11:22","title":"Gyermeket vár Kuttor-Bragmayer Zsanett kétszeres olimpikon triatlonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c41cc4-3abd-4ea9-93ce-a82ba8eb1839","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új létesítmény kapacitása a működő paksi blokkokénak a felével ér fel.","shortLead":"Az új létesítmény kapacitása a működő paksi blokkokénak a felével ér fel.","id":"20250213_tiszaujvaros-uj-gazuzemu-eromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94c41cc4-3abd-4ea9-93ce-a82ba8eb1839.jpg","index":0,"item":"d47fb72b-c3af-4ddf-abed-78b3dd568a92","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_tiszaujvaros-uj-gazuzemu-eromu","timestamp":"2025. február. 13. 10:35","title":"Új erőmű épül Tiszaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58487baa-bd8c-48b0-8955-a93098c78ae9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia futtatására is képes az új, középkategóriás Snapdragon 6 Gen 4 mobil platform.","shortLead":"A mesterséges intelligencia futtatására is képes az új, középkategóriás Snapdragon 6 Gen 4 mobil platform.","id":"20250213_qualcomm-snapdragon-6-gen-4-mobil-platform-processzor-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58487baa-bd8c-48b0-8955-a93098c78ae9.jpg","index":0,"item":"c8f36783-b28f-4498-9b3c-3a78a081ef31","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_qualcomm-snapdragon-6-gen-4-mobil-platform-processzor-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 13. 16:03","title":"Csúcskategóriás képességek egy középkategóriás chipben: itt a Qualcomm új lapkája, a Honor mobiljai is megkapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pete Hegseth Brüsszelben kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fogja békefenntartókkal garantálni Ukrajna biztonságát.","shortLead":"Pete Hegseth Brüsszelben kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fogja békefenntartókkal garantálni Ukrajna...","id":"20250212_pete-hegseth-ukrajna-amerikai-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14.jpg","index":0,"item":"d7ba1fe1-2a70-4a3e-abd2-6fb3364dd19a","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_pete-hegseth-ukrajna-amerikai-tamogatas","timestamp":"2025. február. 12. 19:34","title":"Amerikai védelmi miniszter: Irreális Ukrajna 2014 előtti határainak visszaállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be421d4-c34f-484b-acfb-9a89c9afaa6e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump inkább viselkedik keresztapaként, semmint a Fehér Ház gazdájaként, a valóság azonban nem olyan egyszerű, ahogyan ő elképzeli – írja a New York Times újságírója.","shortLead":"Donald Trump inkább viselkedik keresztapaként, semmint a Fehér Ház gazdájaként, a valóság azonban nem olyan egyszerű...","id":"20250213_Thomas-Friedman-trump-kozel-kelet-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be421d4-c34f-484b-acfb-9a89c9afaa6e.jpg","index":0,"item":"ba164803-6b50-486d-8f89-48078595bb5b","keywords":null,"link":"/360/20250213_Thomas-Friedman-trump-kozel-kelet-lapszemle","timestamp":"2025. február. 13. 15:30","title":"Thomas Friedman: Trumpnál ostobább és veszélyesebb közel-keleti békejavaslatot még egyetlen amerikai elnök sem terjesztett elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae389a79-22d9-49bc-a305-5c685ecdf508","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt nem mondta el, melyik hospice-házban történt a felháborító eset.","shortLead":"A színész azt nem mondta el, melyik hospice-házban történt a felháborító eset.","id":"20250213_szacsvay-laszlo-felesege-hospice-haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae389a79-22d9-49bc-a305-5c685ecdf508.jpg","index":0,"item":"cd487e7d-ffc3-4d9e-957f-f45c3bfe22c3","keywords":null,"link":"/elet/20250213_szacsvay-laszlo-felesege-hospice-haz","timestamp":"2025. február. 13. 10:04","title":"Szacsvay Lászlóval közölték, vigye haza a feleségét a hospice-házból, mert zavarja a haldoklókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906e79fc-1b43-4ed0-8cc2-a8dc000d5d22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várható volt, hogy a Tesla-vezér Elon Musk miatt összeférhetetlenség alakul ki.","shortLead":"Várható volt, hogy a Tesla-vezér Elon Musk miatt összeférhetetlenség alakul ki.","id":"20250213_tesla-cybertruck-elektromos-jarmu-amerikai-kulugyminiszterium-donald-trump-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906e79fc-1b43-4ed0-8cc2-a8dc000d5d22.jpg","index":0,"item":"b429b7f0-09e3-4fed-9ec6-ea1448b8b6f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_tesla-cybertruck-elektromos-jarmu-amerikai-kulugyminiszterium-donald-trump-elon-musk","timestamp":"2025. február. 13. 09:04","title":"Úgy volt, hogy Teslákat vesz az amerikai külügy, de most már csak „páncélozott elektromos járművekről” van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]