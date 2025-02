Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A befektetők már annak is örülnek, hogy elhangzott a béke szó, még úgy is, hogy ez gyakorlatilag orosz győzelmet jelentene.","shortLead":"A befektetők már annak is örülnek, hogy elhangzott a béke szó, még úgy is, hogy ez gyakorlatilag orosz győzelmet...","id":"20250213_tozsdek-Trump-Putyin-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326.jpg","index":0,"item":"aa3eda55-4f2e-406b-9c9f-b3db8820bfd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_tozsdek-Trump-Putyin-Ukrajna","timestamp":"2025. február. 13. 07:41","title":"Megörültek a tőzsdéken annak, hogy Trump Putyin tervét követi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7975e4-e7ff-44f9-b75f-9772ea18627a","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hitelezési felmérése alapján a megkérdezett hazai bankok 67%-a valamilyen formában szigorítana a lakáshitelek árjellegű feltételein, azaz drágítaná a lakáscélú kölcsönöket. De nem eszik ilyen forrón a kását, mennyire lehet reális egy komolyabb kamatemelés?","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hitelezési felmérése alapján a megkérdezett hazai bankok 67%-a valamilyen formában...","id":"20250214_kamatemeles-lakashitelek-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7975e4-e7ff-44f9-b75f-9772ea18627a.jpg","index":0,"item":"e5e7a95e-7f62-4b26-a064-a30f3dc4ad1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_kamatemeles-lakashitelek-bankmonitor","timestamp":"2025. február. 14. 05:38","title":"Egyre több jel utal erre, de tényleg drágulni fognak a lakáshitelek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Csak óvatosan, ha autóba ülünk!","shortLead":"Csak óvatosan, ha autóba ülünk!","id":"20250212_megyet-erinto-onos-eso-es-havazas-varhato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead.jpg","index":0,"item":"071f884d-9571-4736-adba-663f379ec8fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_megyet-erinto-onos-eso-es-havazas-varhato","timestamp":"2025. február. 12. 16:55","title":"Kiadták a figyelmeztetést: több megyét érintő ónos eső és havazás várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e30b5f-db93-411c-a311-cf295415c00b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, érezhetően gyorsabban meríti a készülékeket az 5G-s mobilhálózat, ennek mértéke azonban nagyban függ attól, hogy milyen processzor lapul az okostelefonban.","shortLead":"Úgy tűnik, érezhetően gyorsabban meríti a készülékeket az 5G-s mobilhálózat, ennek mértéke azonban nagyban függ attól...","id":"20250214_5g-kapcsolat-hatasa-keszulek-uzemidejere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36e30b5f-db93-411c-a311-cf295415c00b.jpg","index":0,"item":"2398324f-e783-4e16-b89f-c998bc840683","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_5g-kapcsolat-hatasa-keszulek-uzemidejere","timestamp":"2025. február. 14. 09:03","title":"Tényleg gyorsabban merül a telefonja, ha be van kapcsolva rajta az 5G? Itt a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Akkora mínuszok érkeznek az ipari statisztikában, hogy ahhoz képest egy időjárás-jelentés semmi.","shortLead":"Akkora mínuszok érkeznek az ipari statisztikában, hogy ahhoz képest egy időjárás-jelentés semmi.","id":"20250213_KSH-akkugyartas-jarmuipar-ipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93.jpg","index":0,"item":"942f3bd4-116c-486e-a292-4456ab91ae6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_KSH-akkugyartas-jarmuipar-ipar","timestamp":"2025. február. 13. 08:33","title":"KSH: 51 százalékkal zuhant vissza a magyar akkugyártás, 21 százalékkal a járműipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbfc510-3e05-40e8-a69e-4404dfc5fc7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy másik jármű a villamossíneken rekedt.","shortLead":"Egy másik jármű a villamossíneken rekedt.","id":"20250212_arpad-hid-baleset-atrepult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cbfc510-3e05-40e8-a69e-4404dfc5fc7b.jpg","index":0,"item":"7c116527-04e9-425f-9d26-094c7c550c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_arpad-hid-baleset-atrepult","timestamp":"2025. február. 12. 18:01","title":"Átrepült egy autó a szemközti sávba az Árpád hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87763445-c056-426d-812f-bd5027959b2e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Covid miatt zárták le a határokat. ","shortLead":"A Covid miatt zárták le a határokat. ","id":"20250213_Ot-ev-utan-ujra-szabad-turistaskodni-Eszak-Koreaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87763445-c056-426d-812f-bd5027959b2e.jpg","index":0,"item":"fd9338eb-1805-4918-8e67-a9a914557ce6","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_Ot-ev-utan-ujra-szabad-turistaskodni-Eszak-Koreaban","timestamp":"2025. február. 13. 17:57","title":"Öt év után újra szabad turistáskodni Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ee2e78-099f-43bf-91f5-a1959cd93b4e","c_author":"Szőllősi Lili","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2024-es mélységek után előrelépést mutathat a magyarországi ingatlanpiac. A prémium magyar állampapírok kifizetése és sok más tényező segítségével várhatóan duplázódik az ingatlanbefektetések értéke.","shortLead":"A 2024-es mélységek után előrelépést mutathat a magyarországi ingatlanpiac. A prémium magyar állampapírok kifizetése és...","id":"20250130_2025-CBRE_ingatlan_befektetes_iroda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87ee2e78-099f-43bf-91f5-a1959cd93b4e.jpg","index":0,"item":"44f349c8-9293-4379-a6a9-61fd9e2448e0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250130_2025-CBRE_ingatlan_befektetes_iroda","timestamp":"2025. február. 14. 08:46","title":"2025-ben megduplázódhatnak az ingatlanbefektetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]