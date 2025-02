Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ír kutatók a mesterséges intelligencia segítségével vizsgáltak be 180 e-cigarettához használható patront, és arra jutottak, hogy azok akutan mérgező, egészségügyi problémát okozó és irritáló anyagokat is tartalmaznak.","shortLead":"Ír kutatók a mesterséges intelligencia segítségével vizsgáltak be 180 e-cigarettához használható patront, és arra...","id":"20250214_e-cigaretta-izesites-patron-mergezo-anyagok-egeszsegugyi-kockazat-dohanyzas-e-cigaretta-hatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f.jpg","index":0,"item":"03c9d864-913e-49ae-a584-63d4914c4211","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_e-cigaretta-izesites-patron-mergezo-anyagok-egeszsegugyi-kockazat-dohanyzas-e-cigaretta-hatasa","timestamp":"2025. február. 15. 10:03","title":"E-cigarettát szív? A leggyakrabban egyedül élő idős emberek esnek tűz áldozatává.","shortLead":"Az idén másfél hónap alatt már huszonnégyen vesztették életüket lakástűzben. A leggyakrabban egyedül élő idős emberek...","id":"20250215_Kigyulladt-zsiradek-miatt-halhatott-meg-egy-idos-no-fozes-kozben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/918cd19c-33d6-4ba8-a9d5-9c97bcf4c510.jpg","index":0,"item":"342ac1ac-37eb-4f41-951b-6a42e626e038","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Kigyulladt-zsiradek-miatt-halhatott-meg-egy-idos-no-fozes-kozben","timestamp":"2025. február. 15. 18:59","title":"Kigyulladt zsiradék miatt halhatott meg egy idős nő főzés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38554624-4203-44fe-80cd-5b3611925ca1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína egy olyan aktív védelmi rendszert fejlesztett a páncélozott járművek számára, ami képes egyszerre több irányból érkező fenyegetést is kivédeni.","shortLead":"Kína egy olyan aktív védelmi rendszert fejlesztett a páncélozott járművek számára, ami képes egyszerre több irányból...","id":"20250214_kinai-hadsereg-pancelozott-jarmu-raketa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38554624-4203-44fe-80cd-5b3611925ca1.jpg","index":0,"item":"6c015baa-91f7-4177-93c1-8e10c68998ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_kinai-hadsereg-pancelozott-jarmu-raketa-video","timestamp":"2025. február. 14. 16:03","title":"Mint a csalókód egy játékban, olyan az új kínai rakétaelhárító rendszer – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9276b8-3c4e-462e-9661-8ae82e70c083","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tízévi alkalmazotti lét után megvette a Cica néni fémjelezte Róma ételbárt. Aztán Matolcsy Ádám barátjának, Pintér Máténak a cégébe szállt be, és lett a nemrég nyílt IDA Bistro tulajdonosa. Azt mondja, tényleg nem nehéz éttermet nyitni, életben tartani viszont igen. HVG-portré.","shortLead":"Tízévi alkalmazotti lét után megvette a Cica néni fémjelezte Róma ételbárt. Aztán Matolcsy Ádám barátjának, Pintér...","id":"20250215_Andrusch-Daniel-etterem-tulajdonos-hvg-portre-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab9276b8-3c4e-462e-9661-8ae82e70c083.jpg","index":0,"item":"421b0f43-8184-47cb-93c0-e8591fa11e3b","keywords":null,"link":"/360/20250215_Andrusch-Daniel-etterem-tulajdonos-hvg-portre-interju","timestamp":"2025. február. 15. 16:00","title":"Andrusch Dániel étterem-tulajdonos: „Mindenki azt gondolja, hogy a vendéglátáshoz bárki ért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba698cf5-edf5-4684-816f-7ba87f71e090","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök állítja azt is, hogy Oroszország háborúra készülhet jövőre a NATO ellen.","shortLead":"Az ukrán elnök állítja azt is, hogy Oroszország háborúra készülhet jövőre a NATO ellen.","id":"20250214_Zelenszkij-kijelentette-hogy-Ukrajna-soha-nem-fogja-orosznak-elismerni-a-megszallt-teruleteket-putyin-haboru-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba698cf5-edf5-4684-816f-7ba87f71e090.jpg","index":0,"item":"bb69822a-74bc-49c1-bff9-ca0825a493b7","keywords":null,"link":"/vilag/20250214_Zelenszkij-kijelentette-hogy-Ukrajna-soha-nem-fogja-orosznak-elismerni-a-megszallt-teruleteket-putyin-haboru-trump","timestamp":"2025. február. 14. 19:15","title":"Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna soha nem fogja orosznak elismerni a megszállt területeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd329681-97c9-480a-8fb4-045d7c966f1f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Komjáthi Imre szerint az MSZP még nem emésztette meg, hogy a 2019-es önkormányzati választás után több politikusuk átigazolt a DK-hoz.","shortLead":"Komjáthi Imre szerint az MSZP még nem emésztette meg, hogy a 2019-es önkormányzati választás után több politikusuk...","id":"20250214_mszp-valasztas-szovetseg-gyurcsany-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd329681-97c9-480a-8fb4-045d7c966f1f.jpg","index":0,"item":"f72ed4a7-ce90-4e48-8ac8-08829e2e7791","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_mszp-valasztas-szovetseg-gyurcsany-ferenc","timestamp":"2025. február. 14. 06:09","title":"Egyedül indulna az MSZP a 2026-os választáson, nem akarnak szövetséget Gyurcsány Ferenccel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A busztársaság pedig azonnali hatállyal elbocsátotta az ittas buszvezetőt.","shortLead":"A busztársaság pedig azonnali hatállyal elbocsátotta az ittas buszvezetőt.","id":"20250215_Reszeg-volt-a-Balaton-Busz-soforje-a-rendorseg-leszallitotta-az-utasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252.jpg","index":0,"item":"df495fe2-52c3-4e2b-93cd-b0d9e01bb274","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Reszeg-volt-a-Balaton-Busz-soforje-a-rendorseg-leszallitotta-az-utasokat","timestamp":"2025. február. 15. 14:20","title":"Részeg volt a Balaton Busz sofőrje, a rendőrség leszállította az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]