[{"available":true,"c_guid":"fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Bár igaz, hogy Donald Trump és az amerikai elnök magas rangú kinevezettjei elébe mennek az ukrajnai rendezéssel kapcsolatos orosz követeléseknek, Ukrajnában úgy vélik, az egyre valószínűbbnek tűnő tűzszüneti tárgyalásokon nem csak Moszkva érdekeit veszik figyelembe. Többek szerint egyébként nincs is végleges amerikai béketerv, inkább arról van szó, hogy a mindkét felet zsaroló washingtoni kormányzat a fejleményekhez igazítja következő lépését. ","shortLead":"Bár igaz, hogy Donald Trump és az amerikai elnök magas rangú kinevezettjei elébe mennek az ukrajnai rendezéssel...","id":"20250214_Kijev-Ukrajna-Trump-terv-beketargyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e.jpg","index":0,"item":"7ffaf2d2-1611-4886-b638-302da9c7ab17","keywords":null,"link":"/360/20250214_Kijev-Ukrajna-Trump-terv-beketargyalasok","timestamp":"2025. február. 14. 18:36","title":"Trump és kinevezettjei most egyértelművé tették Ukrajnáról, amit eddig nem lehetett kimondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13e03a6-0a58-4beb-bca6-77fe8b816a42","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 21 éves nőt hónapokon át zaklatta a támadója, a férfit emberölés kísérlet bűntettével gyanúsították meg.","shortLead":"A 21 éves nőt hónapokon át zaklatta a támadója, a férfit emberölés kísérlet bűntettével gyanúsították meg.","id":"20250214_keseles-fiatal-no-budapest-bejelentes-rendorseg-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a13e03a6-0a58-4beb-bca6-77fe8b816a42.jpg","index":0,"item":"9979821a-d86a-463c-9cab-8368f012ff29","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_keseles-fiatal-no-budapest-bejelentes-rendorseg-zaklatas","timestamp":"2025. február. 14. 09:15","title":"Hiába kérte korábban a rendőrség segítségét a nő, akit zaklatója megkéselt egy budapesti dohányboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317c3471-2765-48a4-be11-81298be6f32c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha péntek reggel, akkor miniszterelnöki interjú a Kossuth rádióban. ","shortLead":"Ha péntek reggel, akkor miniszterelnöki interjú a Kossuth rádióban. ","id":"20250214_Orban-Viktor-a-Kossuth-Radioban-EU-orosz-ukran-haboru-uj-kormanyzati-intezkedesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/317c3471-2765-48a4-be11-81298be6f32c.jpg","index":0,"item":"af683f1c-863e-45bf-a801-5f64b247f659","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_Orban-Viktor-a-Kossuth-Radioban-EU-orosz-ukran-haboru-uj-kormanyzati-intezkedesek","timestamp":"2025. február. 14. 07:24","title":"Orbán Viktor a Kossuth rádióban: \"Halleluja, erre vártunk!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a6b1bd-8b9b-4572-9106-899a1569c649","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Blumenizert a BDPST Group szállodáiban, éttermeiben forgalmazzák.","shortLead":"A Blumenizert a BDPST Group szállodáiban, éttermeiben forgalmazzák.","id":"20250214_gin-tiborcz-istvan-blumenizer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67a6b1bd-8b9b-4572-9106-899a1569c649.jpg","index":0,"item":"e2c019f1-7f67-416b-b8e9-62156dd6328f","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_gin-tiborcz-istvan-blumenizer","timestamp":"2025. február. 14. 06:38","title":"Saját készítésű ginnel jöttek ki Tiborcz Istvánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c832ad80-7d0b-4d9a-8875-2d9df15af23f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Három déli megyében havazásra kell készülni, észak-keleten pedig ónos eső lehet.","shortLead":"Három déli megyében havazásra kell készülni, észak-keleten pedig ónos eső lehet.","id":"20250214_onos-eso-havazas-szel-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c832ad80-7d0b-4d9a-8875-2d9df15af23f.jpg","index":0,"item":"47ea0d64-eb5f-4b57-adc3-459f2efc9c80","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_onos-eso-havazas-szel-idojaras","timestamp":"2025. február. 14. 05:41","title":"Ónos eső veszélye miatt adtak ki figyelmeztetést a fővárosra és négy megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cee8c0a-4bf8-4a72-8830-c259f6ba3c73","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bevezetnék az automatikus távoltartást azonnal a bántalmazott rendőrségi feljelentése után.","shortLead":"Bevezetnék az automatikus távoltartást azonnal a bántalmazott rendőrségi feljelentése után.","id":"20250213_A-japan-edesanya-meggyilkolasa-utan-a-csaladon-beluli-eroszak-ellen-torvenyt-modositana-a-DK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cee8c0a-4bf8-4a72-8830-c259f6ba3c73.jpg","index":0,"item":"0ada76e1-ead4-448b-8489-03412b51ffa8","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_A-japan-edesanya-meggyilkolasa-utan-a-csaladon-beluli-eroszak-ellen-torvenyt-modositana-a-DK","timestamp":"2025. február. 13. 20:20","title":"A felgyújtott japán nőre is hivatkozva, a családon belüli erőszak ellen törvényt módosítana a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f102e979-9763-4182-96b8-2a8a5d6d63b7","c_author":"Földes Márton","category":"vilag","description":"A világ egyik legfontosabb biztonságpolitikai egyeztetési fórumán bőven volt miről beszélni: Ukrajna, fegyverkezés, védelmi kiadások és transzatlanti kapcsolatok kerültek terítékre. Amit J. D. Vance lesöpört az asztalról, és frontális támadást intézett Európa ellen, olyan mondatokkal szúrva oda, mint például az, hogy „ha az USA túlélt tíz évet úgy, hogy Greta Thunberg belebeszélt a dolgaikba, Európa is túl tudja magát tenni néhány hónapnyi Musk-kommentáron”. ","shortLead":"A világ egyik legfontosabb biztonságpolitikai egyeztetési fórumán bőven volt miről beszélni: Ukrajna, fegyverkezés...","id":"20250214_Kulturharc-muncheni-biztonsagpolitikai-csucs-von-der-leyen-jd-vance","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f102e979-9763-4182-96b8-2a8a5d6d63b7.jpg","index":0,"item":"e8776530-cef1-40d1-81f5-128895a46243","keywords":null,"link":"/vilag/20250214_Kulturharc-muncheni-biztonsagpolitikai-csucs-von-der-leyen-jd-vance","timestamp":"2025. február. 14. 17:30","title":"Trump alelnöke biztonságpolitikai előadás helyett kultúrharcos szemrehányással támadt neki az Európai Uniónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8cc870-15f1-42f8-bc95-17f12078ae9e","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A gép indulása előtt a levegőben volt az a helikopter is, amelyen korábban sajtóértesülések szerint Mészárosék utaztak.","shortLead":"A gép indulása előtt a levegőben volt az a helikopter is, amelyen korábban sajtóértesülések szerint Mészárosék utaztak.","id":"20250214_meszaros-lorinc-magangep-maldiv-szigetek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8cc870-15f1-42f8-bc95-17f12078ae9e.jpg","index":0,"item":"f2110c83-73ad-4735-8f13-bec6154f56a6","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_meszaros-lorinc-magangep-maldiv-szigetek-ebx","timestamp":"2025. február. 14. 16:06","title":"Olyan trópusi paradicsomban szállt le a Mészáros Lőrinchez köthető repülőgép, ahol épp 30 Celsius-fok van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]