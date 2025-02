Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1428d8eb-9f56-4d84-9260-1d74fb47a8be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tranzakciós díjak tavaly őszi megemelése után tovább nőnek a terhek.","shortLead":"A tranzakciós díjak tavaly őszi megemelése után tovább nőnek a terhek.","id":"20250217_bankok-dijemeles-vallalkozok-vallalkozasok-penzforgalmi-szamla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1428d8eb-9f56-4d84-9260-1d74fb47a8be.jpg","index":0,"item":"2776647a-75fe-4837-bbf5-94e4ade80d47","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_bankok-dijemeles-vallalkozok-vallalkozasok-penzforgalmi-szamla","timestamp":"2025. február. 17. 08:51","title":"A vállalkozók sem ússzák meg a banki díjemeléseket, kilenc pénzintézet már lépett is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee67cbc-8e7d-478e-b444-11a8bb89c852","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szállítmányokat Joe Biden állította le, Trump ismét engedélyezte.","shortLead":"A szállítmányokat Joe Biden állította le, Trump ismét engedélyezte.","id":"20250216_Ujra-nehezbombak-erkeztek-Izraelbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee67cbc-8e7d-478e-b444-11a8bb89c852.jpg","index":0,"item":"6900622c-384d-462f-b147-046e6c383b3d","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_Ujra-nehezbombak-erkeztek-Izraelbe","timestamp":"2025. február. 16. 11:43","title":"Újra nehézbombák érkeztek Izraelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tízezren tiltakoznak az újvidéki tragédia miatt. A tervek szerint ez lesz a legnagyobb kormányellenes tiltakozás azóta, hogy tavaly november elsején leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, tizenöt ember halálát okozva.","shortLead":"Több tízezren tiltakoznak az újvidéki tragédia miatt. A tervek szerint ez lesz a legnagyobb kormányellenes tiltakozás...","id":"20250215_Diakok-tomegei-negy-napon-at-gyalogoltak-hogy-a-szerb-kormany-ellen-tuntessenek-tobb-tizezren-tiltakoznak-az-ujvideki-tragedia-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb.jpg","index":0,"item":"db6adb2f-4db9-4865-98fb-d8d93981d584","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Diakok-tomegei-negy-napon-at-gyalogoltak-hogy-a-szerb-kormany-ellen-tuntessenek-tobb-tizezren-tiltakoznak-az-ujvideki-tragedia-miatt","timestamp":"2025. február. 15. 18:04","title":"Diákok tömegei négy napon át gyalogoltak, hogy a szerb kormány ellen tüntessenek, több tízezren tiltakoznak az újvidéki tragédia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03f3cec-ac41-4759-98c4-d2fbc1c8454f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250216_Balesetet-szenvedett-egy-heteves-kisfiu-a-balatonfuredi-kilatonal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f03f3cec-ac41-4759-98c4-d2fbc1c8454f.jpg","index":0,"item":"1c663b19-8a43-42ac-8088-c309b91d3e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Balesetet-szenvedett-egy-heteves-kisfiu-a-balatonfuredi-kilatonal","timestamp":"2025. február. 16. 14:07","title":"Balesetet szenvedett egy hétéves kisfiú a balatonfüredi kilátónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f078ad-2f0d-4018-863f-d2900c99cbe8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Magyarországon még a nemzetközi átlagnál is rosszabbul alszanak az emberek, és az alvászavarral szakemberhez fordulók között már megjelentek a tíz év körüli gyerekek is. Mi ennek az oka, és hogyan tudjuk rávenni magunkat, hogy az alvást ne elvesztegetett időnek fogjuk fel? Mennyit számítanak az alvás körülményei, hogyan és mennyiért vásároljunk matracot, és segítenek-e az alvássegítő készítmények? A HVG egészségpodcastjának legújabb adásában ezekre a kérdésekre is kerestük a választ.","shortLead":"Magyarországon még a nemzetközi átlagnál is rosszabbul alszanak az emberek, és az alvászavarral szakemberhez fordulók...","id":"20250215_kosz-jol-alvas-matrac-g-nemeth-gyorgy-gobl-zsombor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55f078ad-2f0d-4018-863f-d2900c99cbe8.jpg","index":0,"item":"74cb0498-4904-4f57-a906-d6640a53a748","keywords":null,"link":"/elet/20250215_kosz-jol-alvas-matrac-g-nemeth-gyorgy-gobl-zsombor-ebx","timestamp":"2025. február. 15. 18:00","title":"Kösz, jól: Rosszabbul alszunk, mint eddig bármikor – hogyan pihen két alvásszakértő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa655cc-1ca3-464a-9b0d-f7198d6c24c8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A peronon zarándokok tömegében történt a szerencsétlenség.","shortLead":"A peronon zarándokok tömegében történt a szerencsétlenség.","id":"20250216_Tucatnyi-embert-tapostak-halalra-Ujdelhi-fopalyaudvaran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa655cc-1ca3-464a-9b0d-f7198d6c24c8.jpg","index":0,"item":"f5d33026-e693-4b53-b075-27a6df6472e0","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_Tucatnyi-embert-tapostak-halalra-Ujdelhi-fopalyaudvaran","timestamp":"2025. február. 16. 09:14","title":"Tucatnyi embert tapostak halálra Újdelhi főpályaudvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76836b8-a449-4269-aaa7-60a19dccaffd","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egy éve halt meg gyanús körülmények között – valószínűleg gyilkosság áldozataként – a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij. Vlagyimir Putyin Oroszországában jelenleg is mintegy 1500 politikai foglyot tartanak fogva, már egy háborúellenes közösségi posztért is éveket lehet kapni.","shortLead":"Egy éve halt meg gyanús körülmények között – valószínűleg gyilkosság áldozataként – a legismertebb orosz ellenzéki...","id":"20250216_oroszorszag-politikai-foglyok-navalnij-krim-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a76836b8-a449-4269-aaa7-60a19dccaffd.jpg","index":0,"item":"527a1b39-92f5-4444-9020-807f08dafcc0","keywords":null,"link":"/360/20250216_oroszorszag-politikai-foglyok-navalnij-krim-haboru","timestamp":"2025. február. 16. 15:30","title":"Besúgók és provokátorok – így telnek meg az orosz börtönök politikai foglyokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ef50a3-f29c-493c-bbb8-5fcf9ea65226","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Még annak ellenére is, hogy váratlanul újabb munkák merültek fel a déli tornyon.","shortLead":"Még annak ellenére is, hogy váratlanul újabb munkák merültek fel a déli tornyon.","id":"20250216_Nyaron-megnyitjak-a-Notre-Dame-tornyait-de-dragul-a-belepo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09ef50a3-f29c-493c-bbb8-5fcf9ea65226.jpg","index":0,"item":"8ef5ed12-70a6-4794-9de6-3e88dfde2bbe","keywords":null,"link":"/kultura/20250216_Nyaron-megnyitjak-a-Notre-Dame-tornyait-de-dragul-a-belepo","timestamp":"2025. február. 16. 10:39","title":"Nyáron megnyitják a Notre-Dame tornyait, de drágul a belépő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]