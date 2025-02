A magyar és a német katonák 1945. február 11-i kitörési kísérletére emlékező, becsület napi túrának is nevezett szélsőjobbos rendezvényen idén is feltűnt néhány tizenéves, akik a jelek szerint honvédkadét-formaruhát viseltek, holott ez a nyilvánosan elérhető szabályzat szerint tilos, hacsak nem kaptak rá külön engedélyt. Az egyenruha jól felismerhető kiegészítője például a Honvéd Kadét Program feliratú barett sapka és a barna, ékítmények (tépőzáras felvarrók) felhelyezésére is alkalmas polárpulóver. A rendezvényről – amelyet az antifa szervezetek miatt a rendőrség erősen biztosított – a HVG is írt:

A honvéd kadétok a formaruhát az előírások szerint iskolai tanórákon, iskolai és honvédelmi szabadidős terepfoglalkozásokon viselhetik. Ehhez képest a nevet mutató felvarró nélkül megjelent néhány kadét a túrán. Nem csak az ékítményeket hagyták otthon, az arcukat is gondosan eltakarták, valószínűleg tisztában voltak azzal, hogy szabályt szeghetnek.

Lakos Gábor

Erre utaló felirat vagy más jelzés hiányában nem tudni, melyik iskolából érkeztek ezek a diákok, de – bármilyen furcsán is hangzik – a hajviseletük alapján megállapítható, hogy nem a legmagasabb szintű képzés hallgatói. A Honvédelmi Minisztérium a HVG megkeresésére közölte:

A kadétok a Honvéd Kadét Program partneriskoláival állnak tanulói jogviszonyban, ezért a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség nem indíthat belső vizsgálatot, fegyelmi eljárást a kadétokkal szemben.”

A Honvéd Kadét Program viszont nem válaszolt a kérdéseinkre, ezért felkerestünk tíz, találomra kiválasztott budapesti partnerintézményt. Amelyik intézmény válaszolt közülük, az tagadta, hogy tanulói részt vettek volna a rendezvényen. Volt olyan iskola, amelyik azt közölte, hogy még várják az egyenruhákat, tehát biztos nem viselhették az iskola diákjai az eseményen. A formaruhákkal kapcsolatban is kerestük a programot, de arra a kérdésre sem érkezett válasz, hogy hány olyan iskola van az országban, ahová nem érkeztek meg időben a ruhák.

Volt olyan intézmény, amelyik külön hangsúlyozta, hogy a túra szervezésében, előkészítésében, lebonyolításában vagy a részvétel koordinálásában semmilyen módon nem vettek részt. Az azonban nem derült ki egyik intézmény válaszából sem, mi lenne a részvétel következménye a diákokra nézve.

Már 150 iskolában van kadétképzés

Az országban amúgy 150 iskola vesz részt a programban, a tanulók egyenruhát és jó tanulmányi átlag esetén ösztöndíjat kapnak, a képzés során pedig olyan szabadidős programokon is részt vehetnek, mint például a laktanya-látogatás vagy a lézerfegyveres céllövészet.

A Honvéd Kadét Program különböző képzési szinteket nyújt. Debrecenben, Nyíregyházán, Hódmezővásárhelyen és Szolnokon bentlakásos képzést biztosítanak, gimnáziumi vagy technikumi osztályba lehet járni. Ezen, a legkomolyabbnak számító, III. szintű képzésen a diákok a program honlapja szerint hasonlóan élhetnek, mint a katonák. Tantermi képzésüket gyakorlati foglalkozások egészítik ki és több szabadidős program közül választhatnak: tanulhatnak küzdősportokat, hagyományőrzésre, hadisírgondozásra és ejtőernyőzésre is van lehetőség.

MTI / Komka Péter

A II. szintű honvéd kadét szakképzés során a tanulók a honvédelmi alapoktatást követően vizsgáznak, majd az ötéves képzés második felében a választott szakma tárgyait hallgatják, az utolsó évben pedig, ha úgy döntenek, hogy a szakképzést követően katonák lesznek, tanulmányaikat duális képzésben folytatják a honvédség egyik szervezeténél. A diákok olyan szakképesítések közül választhatnak, mint például honvédelmi igazgatási ügyintéző vagy gépjármű mechatronikai technikus.

Az I. szintű, közismereti képzés keretében a diákok honvédelmi ismereteket tanulnak heti egy-két órában, a tanulók “megismerkedhetnek azzal, hogy milyen honvédelmi feladatai vannak a magyar állampolgároknak és azzal is, hogy mit tesz a Magyar Honvédség a haza védelméért”.

Lakos Gábor